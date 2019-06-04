6 голов сборной России, 2 новых турнира для Катара, 10 потерь «Енисея» и уход Адиева из «Анжи». Главное — в обзоре дня.

И всё-таки, «тренеришка»? На этот раз Эмери досталось от Озила

Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России в контрольном матче разгромила «Чертаново» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Новогорске.

Счёт в начале матча открыл форвард «Зенита» Артём Дзюба. В середине первого тайма преимущество российской национальной команды увеличил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. На 42-й минуте счёт до крупного довёл хавбек «Монако» Александр Головин. В начале второго тайма четвёртый гол забил нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Вскоре пятый гол в ворота чертановцев провёл форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Точку в матче поставил полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов.

«Думаем, Сан-Марино будет играть в стиле «Чертаново» Сборная России вынесла клуб ФНЛ в контрольной встрече.

Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.

«Эй, тренеришка». Бен Арфа и другие недовольные Эмери Артём Дзюба не единственный на свете футболист, кому не понравилось работать с ныне главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери.

По данным источника, заменённый на 77-й минуте футболист, уходя с поля, сказал Эмери: «Ты не тренер».

«Эмери Поппинс, до свидания». «Барса» — ПСЖ» в мемах и шутках Социальные сети взорвались от шуток и мемов на тему невероятного камбэка «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов рассмотреть варианты с продажей Озила в летнее трансферное окно. Но проблемой может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате, которая в данный момент составляет € 20,3 млн в год.

Эмери сам виноват. Почему провалился «Арсенал» Унаи тащил весь сезон на матч-менеджменте, но финал выиграл тренер, который не любит изменения.

Okko Спорт объявил цены на подписки на АПЛ в сезоне-2019/20

Проект Okko Спорт утвердил стоимость подписок на матчи английской Премьер-лиги, которую он будет эксклюзивно показывать на территории России в период с 2019 по 2022 год. Поклонникам АПЛ будут доступны три варианта подписки – на весь сезон, на один месяц и на одни сутки.

3 июня стартуют продажи подписок на сезон. До 31 июля можно будет оформить предзаказ на сезонный абонемент по специальной цене – 2990 рублей. С 1 августа по 30 сентября такой абонемент будет стоить 3990 рублей. После 30 сентября продажи сезонных абонементов прекратятся.

АПЛ на Okko Sport: как это будет. Рассказывает Владимир Стогниенко Большое интервью с шеф-редактором спортивной видеоредакции проекта.

Раздел Okko Спорт в онлайн кинотеатре Оkko начнёт работать с 1 августа. С этого дня те, кто не приобрёл сезонный абонемент, смогут оформить подписку на один месяц за 549 рублей или приобрести доступ на сутки за 199 рублей. Продажи подписок на месяц и на сутки будут продолжаться в течение всего сезона.

Okko Спорт представил новую экосистему английского футбола в России

При этом новые пользователи получат семь дней бесплатного просмотра, чтобы принять решение оформить подписку. При покупке подписки на месяц пользователи смогут купить подписку на два последующих месяца по специальной цене 399 рублей в месяц. В будущем для подписчиков онлайн-кинотеатра Okko также будет доступно продление месячной подписки по сниженной цене – за 399 рублей.

Кирилл Дементьев будет комментировать матчи АПЛ в новом сезоне

Поступок выбежавшей девушки на поле в финале ЛЧ оценили почти в $ 4 млн

Поступок американской модели и актрисы Кинси Волански, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов, эквивалентен рекламе, равной почти $ 4 млн. Об этом сообщил известный бизнес-журналист Даррен Ровелл в социальной сети «Твиттер».

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Примерно столько стоит реклама во время финальной игры Лиги чемпионов. Матч между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» посмотрели около 300 млн зрителей по всему миру.



Напомним, Кинси выбежала на поле в первом тайме финальной игры Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). После того как имя Волански стало известно, количество подписчиков на её «инстаграм» резко начало расти. Менее чем за сутки на модель подписалось более 2 млн человек.

Полуголая девушка, которая прервала финал ЛЧ. Кто она За последний час на неё подписались 150 тысяч человек.

В этой истории оказался замешан также русский блогер из Соединённых Штатов Америки Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. За день до финала ЛЧ он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.

«Зенит» возобновил интерес к Аскасибару, игрок готов покинуть «Штутгарт»

По информации портала Transfermarkt, «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Сантьаго Аскасибара.



Сине-бело-голубые проявляли интерес к аргентинцу ещё в 2017 году, однако тогда игрок выбрал вариант с переходом в Бундеслигу. Сейчас же в связи с вылетом «Штутгарта» из высшего дивизиона цена на Аскасибара может упасть. Сам хавбек готов покинуть клуб ради возможности выступить в Лиге чемпионов.

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Аскасибар является воспитанником «Эстудиантеса», за который выступал с 2016 по 2017 год, после чего перебрался в «Штутгарт». В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счёт 1 автогол и получил 10 жёлтых и 1 красную карточку. Команда заняла 16-е место в турнирной таблице, после чего в стыковых матчах уступила «Униону».

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Адиев попрощался с «Анжи»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев попрощался с клубом по окончании срока контракта.

«Енисей» объявил об уходе 10 футболистов

Красноярский «Енисей» объявил об уходе из команды 10 футболистов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Енисей» покинули: вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитники Дмитрий Ятченко и Бабакар Сарр, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов и Михаил Костюков, нападающий Александр Кутьин.



Клуб поблагодарил футболистов за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. При этом в «Енисей» из аренды вернулись голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.

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Катар примет клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов

Совет ФИФА на заседании в Париже утвердил Катар местом проведения клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что клубные чемпионаты мира 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ. В 2018 году турнир выиграл мадридский «Реал», разгромивший в финале «Аль-Айн» из ОАЭ со счётом 4:1.



Клубный чемпионат мира ранее проводился ежегодно в декабре с участием семи команд. С 2021 года количество участников вырастет с 7 до 24, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций, шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола, ещё по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Африканскую конфедерацию футбола и Азиатскую конфедерацию футбола, ещё одна — Конфедерацию футбола Океании.