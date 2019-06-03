«Думаем, Сан-Марино будет играть в стиле «Чертаново»

О том, что сборная России до матчей отбора Евро-2020 планирует сыграть контрольную игру с «Чертаново» главный тренер нашей команды сообщил практически между делом. Комментировал расширенный список игроков пару недель назад и отметил, что 3 июня планируется товарищеская встреча с «Чертаново». После этого еще задумчиво протянул: «Не знаем, позовем ли вас на игру или сделаем все в закрытом формате». В итоге для прессы матч был открыт, но зрителей на матче практически не было. Это объясняли не только нежеланием нагнетать, но и тем, что проведение игры при болельщиках требует дополнительных ресурсов организации матча.

Поэтому матч прошел в Новогорске, на поле, где сборная обычно проводит тренировки. Из зрителей кроме журналистов были только дети из фонда «Русское поле», перенесшие онкологические и гематологические заболевания.



Итоговый счет матча был 6:0, фактической борьбы не получилось. В «Чертаново» объяснили это тем, что команда уже больше недели в отпуске. Плюс у сборной России постоянно шли замены, тогда как «чертановцы» выступали более ограниченным составом. Станислав Черчесов действительно постоянно вносил изменения в свою команду. Почти все полузащитники отыграли максимум по полчаса, так же было с вратарями. По тайму удалось провести на поле единицам, полностью весь матч – никому. Главный тренер после игры объяснил это тем, что требовалось учитывать физические кондиции игроков. Плюс дать возможность сыграть максимально всем. В итоге на поле не вышли только Сергей Песьяков и Николай Комличенко. Последний – из-за того, что только вчера приехал в расположение сборной и до последнего выступал в плей-офф чешской лиги.

«Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла. Двухсторонка и игра против соперника — разные вещи. Сегодня была установка, были задания, которые надо выполнять, потому что от этого будем отталкиваться по составу на отборочные матчи. Футболисты старались максимально сделать то, что мы от них просим. Потому что это большой перерыв перед матчами, тонус должен быть.



Мы хотели дать всем сыграть сегодня, потому что те же Миранчуки до 26 мая сражались за лигу чемпионов, за Кубок. Они сегодня сыграли, но и не переутомились. Нужно было дать сыграть и Бакаеву, и Мирзову, и Облякову, чтобы они почувствовали себя игроками сборной. Постарались максимально всех удовлетворить, хотя мы это делаем нечасто, но сегодня такой день», – сказал Черчесов.



Худший момент и тайма, и матча – травма Юрия Газинского. После подачи стандарта он боролся за верховой мяч и неудачно приземлился. У полузащитника повреждение плеча, его участие в дальнейших матчах пока под вопросом. «Как минимум поэтому нельзя говорить, что сегодняшний стартовый состав сыграет с Сан-Марино», – объяснил коуч сборной России.

Так же он признался, что в какой-то момент матча попросил тренера «Чертаново» Игоря Осинькина и его футболистов действовать не так жестко в стыках. Сам Осинькин отметил, что считает все эти эпизоды чисто игровыми. Но вторая половина встречи действительно проходила без жестких стыков.



«Чертаново» оказывал сопротивление только эпизодами и только в первом тайме. Даже получил шанс на пенальти, но форвард Владислав Сарвели пробил так, что Гильерме спас ворота. «Ничего, забью в следующий раз», – оптимистично сказал игрок «Чертаново» после матча.

Чем ближе был конец матча, тем удачнее работали замены у сборной России. Каждая новая группа игроков на свежих силах доминировали над соперником. Практически идеально появился на поле Резиуан Мирзов: он сделал голевую передачу и забил сам. Черчесов отказался признавать это достижение важным, но отметил, что Мирзов вышел намного лучше Ахметова, игравшего до него.



«Мы рады, что Мирзов забил, но это нам ни о чём не говорит. Когда мы играем с конкретным, мы стараемся подобрать игроков и тактику, чтобы добиться успеха. А так я рад и за Мирзова, и за Бакаева. У одного было одно задание, у второго другое. Но каждый своё задание выполнил в той или иной степени.

Ахметов вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило. Поэтому и я, и Ромащенко его фамилию произносили. Даже после того, как я его заменил, я ему сказал, что он последний раз так выходит на замену. Надо быть с первых секунд был готовым. Потом он разбегался и стал похож на себя. В отборочных матчах такой роскоши не будут позволять. Это ещё один плюс сегодняшней игры», – сказал Черчесов.

А сам Мирзов в первую очередь вспоминал свой гол: «Я кричал Смолов: пропусти, пропусти. Да, я ждал передачу. Потом оставалось только попасть в ворота».

Футболисты «Чертаново» после матча много говорили о том, что довольны шансом сыграть против сборной страны. А Максим Витюгов признался, что хотел бы получить майку Зобнина или Дзюбы. Но именно получить: у «Чертаново» две футболки на сезон, так что поменяться футболками не получилось бы.

Зобнин, впечатливший соперников, признавался, что даже после победы 6:0 считает правильной идею сыграть против «Чертаново», а не двусторонку. После чего похвалил Дмитрия Баринова, с которым в связке провел концовку матча: «Он все выжигал, а я по большей части так, рядом». Сам Дмитрий комментировал многочисленные попытки забить издали, которые в этот раз не завершились голами: «Главное в официальных матчах забивать, а не сегодня. Физические кондиции сейчас не лучшие, но есть время набрать форму и подойти к матчам в нужном состоянии».



Зобнин после игры сравнивал «Чертаново» со сборной Сан-Марино, но отказался гарантировать такой же итоговый счет в официальной игре: «Нужно брать наши очки. Если много забьем, будет хорошо».