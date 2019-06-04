10 топ-игроков, которые летом станут свободными агентами

Гари Кэхилл, 33 года
Последний клуб: «Челси»
Трансферная стоимость: 10 млн евро
Кэхилл выступал за «Челси» с 2012 года, в последние три года был капитаном команды, но сразу после прихода Сарри потерял место в основе. В сезоне-2018/19 он сыграл всего восемь матчей во всех турнирах (лишь 22 минуты в Премьер-лиге), не попадал даже в заявку, а главный тренер чётко обозначил причину: «Может, Гари хорош внутри штрафной, но мне нужны техничные защитники, ведь им приходится отдавать по 100-110 передач за игру».
33-летний футболист мог уйти в аренду ещё зимой. Им интересовались «Милан», «Интер», «Ювентус», «Монако», а также половина английского чемпионата, но тогда Кэхилл отверг все предложения и остался. Теперь придётся делать выбор: контракт с «Челси» истёк, а карьеру заканчивать Гари пока не собирается. Возможно, совсем скоро он окажется в «Астон Вилле», в которой трудится его давний товарищ Джон Терри.
Адриан Рабьо, 24 года
Последний клуб: «ПСЖ»
Трансферная стоимость: 35 млн евро
Свой последний официальный матч полузащитник провёл ещё в декабре. Затем у него начались контрактные тяжбы, которые закончились не просто выведением из состава, но ещё и санкциями – «ПСЖ» оштрафовал игрока за поход в ночной клуб и лайк под язвительными по отношению к клубу словами Эвра в «Инстаграме». В последние полгода талантливому футболисту было явно не до футбола.
Но сейчас он наконец-то вырвался на свободу. Год назад «ПСЖ» имел возможность продать его за 40-50 млн евро, а теперь приходится отпускать бесплатно. Среди претендентов – «МЮ», «Эвертон», «Атлетико», «Ювентус», «Тоттенхэм» и многие другие. Отнекиваются от интереса разве что «Реал» с «Барселоной», хотя зимой казалось, что каталонцы как раз фавориты в гонке за француза.
Хуан Мата, 31 год
Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»
Трансферная стоимость: 25 млн евро
Испанец провёл почти шесть сезонов на «Олд Траффорд», очень неплохо выступал в минувшем году, а теперь отказался продлевать контракт с клубом, несмотря на надежды работодателя. Видимо, действительно пришло время сменить обстановку. На Мату есть претенденты как в Испании («Валенсия» и «Барселона»), так и в Англии. Например, его очень хочет видеть в «Ньюкасле» соотечественник Рафа Бенитес.
Арьен Роббен, 35 лет
Последний клуб: «Бавария»
Трансферная стоимость: 5 млн евро
Великолепный голландец расстался с «Баварией» после 10 лет в клубе, подняв на прощание над головой очередной чемпионский титул. Нового клуба у Арьена пока нет. И вообще неизвестно, продолжит ли он карьеру. Сообщалось об интересе со стороны «Лестера», «Аякса», «ПСВ», «Бенфики», «Гронингена» (первого клуба футболиста), а также представителей Китая, но сам Роббен хранит молчание. Будет очень жаль, если закончит.
Франк Рибери, 36 лет
Последний клуб: «Бавария»
Трансферная стоимость: 4 млн евро
Если Роббен провёл в «Баварии» 10 лет, то Рибери – 12. Сложно представить «Баварию» без них двоих, но как-то придётся. А сам француз, несмотря на возраст, ещё планирует поиграть. Только уже в чемпионате попроще и стране потеплее. Возможно, выбранным направлением станет Катар. Ходила информация, что его очень хочет видеть «Аль-Садд» — команда, которую недавно возглавил легендарный Хави.
Марио Балотелли, 28 лет
Последний клуб: «Марсель»
Трансферная стоимость: 20 млн евро
Когда-то эпатажному итальянцу пророчили великое будущее, но голова всё-таки помешала ему реализовать несомненный талант и стать звездой мирового масштаба. В последние три сезона Балотелли покорял чемпионат Франции – сначала забивал в «Ницце», а последние полгода довольно результативно отыграл в «Марселе» (8 голов в 15 матчах, красная карточка и дисквалификация на четыре матча за грубый фол).
Сейчас Балотелли рассматривает новые предложения. Пару дней назад он убеждал журналистов, что ещё ничего не решил. Но вариант с переездом в «Парму» при этом не исключил.
Дэниел Старридж, 29 лет
Последний клуб: «Ливерпуль»
Трансферная стоимость: 15 млн евро
Сезон-2013/14, в котором форвард забил 21 гол в 29 играх, так и остался для него единственным мощным. С тех пор он погряз в травмах и нестабильности, и продление контракта почти исключено. У «Ливерпуля» сейчас другие герои: Салах, Мане, Роберто Фирмино и даже Ориги. А вот 29-летнему Старриджу, скорее всего, придётся искать новый клуб.
Филипе Луис, 33 года
Последний клуб: «Атлетико»
Трансферная стоимость: 5 млн евро
Диего Симеоне не позавидуешь: его потрясающая банда развалилась на глазах. Ранее об уходе из клуба объявили Диего Годин, Хуанфран, Люк Эрнандес и Антуан Гризманн, а в ближайшее время официально попрощаться должен левый защитник Филипе Луис. Бразилец играл в «Атлетико» с 2010 года (с перерывом на один сезон-2014/15), выиграл золотые медали чемпионата Испании, брал Кубок Испании, дважды побеждал в Лиге Европы и доходил до финала Лиги чемпионов. Следующим его клубом, скорее всего, станет «Барселона». Хотя и других предложений у Филипе Луиса полно.
Дэнни Уэлбек, 28 лет
Последний клуб: «Арсенал»
Трансферная стоимость: 15 млн евро
Травмы так и не позволили скоростному форварду проявить себя на «Эмирейтс». В минувшем сезоне он перенёс две операции на лодыжку и успел сыграть всего-то восемь матчей. Последний – в ноябре против «Спортинга», когда и получил жуткое повреждение. Его карьера в «Арсенале» уже точно завершена. Теперь ему нужно приложить максимум усилий, чтобы найти новый достойный клуб. Всё-таки история болезни не настраивает потенциальных работодателей на позитивный лад.
Макс Крузе, 31 год
Последний клуб: «Вердер»
Трансферная стоимость: 10 млн евро
31-летний форвард всё ещё в полном порядке. В минувшем сезоне он насобирал «12+13» по системе «гол+пас» во всех турнирах, но контракт решил не продлевать. Претендентов на него хватает. Среди них, по сообщениям СМИ, даже «Бавария» и «Ливерпуль». Но возможно, что Крузе выберет что-нибудь попроще, чтобы не просиживать в своём возрасте на скамейке.
- 4 июня 2019
-
08:58
-
08:36
-
07:44
-
06:40
-
05:55
-
05:47
-
05:37
-
04:50
-
03:36
-
03:15
-
02:46
-
02:22
-
01:40
-
01:25
-
01:01
-
00:38
-
00:15
-
00:09
- 3 июня 2019
-
23:55
-
23:44
-
23:37
-
23:19
-
23:18
-
23:02
-
22:57
-
22:41
-
22:25
-
22:15
-
21:46
-
21:46
-
21:38
-
21:24
-
21:13
-
20:59
-
20:55