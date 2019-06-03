Гризманн в идиотской ситуации. Похоже, майское заявление было ошибкой

На сегодня Гриманн – один из лучших нападающих мира. Он прилично забивает, шикарно играет на команду без мяча, редко травмируется, чемпион мира с идеальной улыбкой для глянцевых журналов. И ему только 28 лет – то есть еще играть и играть.

За нападающим давно следила «Барселона». Уже несколько лет испанские СМИ говорят, что трансфер вот-вот случился. Еще в 2017 накопилось столько разговоров о переходе форварда из «Атлетико» в «Барсу», что заговорили о «деле Гризманна». Мадридский клуб был возмущен тем, что за его спиной каталонцы ведут переговоры с футболистом. Речь шла о санкциях к «Барселоне».



Год назад фирма Жерера Пике «Kosmos Studios» сняла документальный фильм для Гризманна. Картина называлась «Решение» и речь шла о том, как Антуан рассматривает предложение «Барселоны».

Закончился фильм тем, что нападающий отказывает каталонцам. «Барселона» осталась разочарована как решением Гризманна, так и тем, что эту картину продвигал Пике. По информации испанских изданий «Атлетико» убедил Гризманна зарплатой в 20 миллионов евро в год. И это после вычета долгов. Такого нет ни у кого в «Атлетико. В «Барсе» предлагают жалкие 17 миллионов в год.

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В результате нападающий оказался в ситуации, когда им оказались недовольны и в «Атлетико», и в «Барселоне». Каталонцы остались разочарованы прошлогодним отказом от трансфера и фильмом, а болельщики «Атлетико» – тем, что он выцыганил себе суперконтракт, но затем провалил первую часть сезона. В стартовых 14 турах у Гризманна было лишь 3 гола, при том что он всегда играл в основе (хотя в итоге у него 15 мячей в Примере и 21 во всех турнирах).



14 мая 2019 года на официальном сайте «Атлетико» появилась важная новость. В ней сообщалось, что Гризманн уведомил клуб, что после 5 лет в «Атлетико» он начнет следующий сезон в другой команде. Казалось, очевидным в какой именно команде продолжит Гризманн, но что-то пошло не так. Сезон закончился, но о трансфере до сих пор не объявляют. Зато появляются интересные комментарии. Например, от Хави, который в какой-то момент даже использовал слово «проблема» в отношении трансфера француза.

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По данным самого авторитетного испанского издания Marca, игроки «Барселоны» не хотят прихода Гризманна из-за сорвавшегося трансфера летом 2018-го. И наверняка сказалась его фраза в интервью, которое он дал в ноябре 2018 года. Француз отвечал на вопрос Canal+ о причинах отказа «Барселоне»: «Возможно, на подсознательном уровне нежелание быть лейтенантом Месси сыграло свою роль». Сильная фраза, не правда ли? В каком-то смысле футболисты делятся на тех, кто мечтал бы поиграть вместе с лучшим игроком мира, и на тех, кто не хотят быть в его тени.

Таким образом Гризманн оказался в тупиковой ситуации. Его освистывают болельщики «Атлетико». Он уже объявил о своем уходе, хотя его контракт рассчитан до лета 2023 года. Однако, в «Барселоне» футболиста уже не ждут. По крайней мере, часть футболистов и руководства клуба. Советник президента «Барселоны» говорит об этом открыто: Я бы не покупал Гризманна. Лучше поискать иные варианты.

Самый долгожданный трансфер Примеры срывается и по другой причине. В команде помимо Месси и Суареса есть еще Малком, Дембеле и Коутиньо. Это даже если Рафинью не считать за человека (да, он все еще в «Барсе»). При схеме 4-4-2 получается дикая ситуация. И если уж брать Гризманна, то хорошо бы сначала избавиться от кого-то.



К тому же «Барса» уже потратила 75 миллионов на Френки де Йонга из «Аякса». Сейчас каталонцы претендуют еще и на Маттейса де Лигта. Хочет его и «МЮ», что автоматически увеличивает стоимость футболиста. Вероятно, «Барса» просто не потянет еще и выкуп Гризманна. Отпускная цена француза – 200 миллионов евро, но с 1 июля уменьшится до 120 миллионов. Но это тоже мощная цифра. Тем более после неоправдавшейся покупки Коутинью.



«Атлетико», судя по всему, занимает принципиальную позицию и не отдаст конкуренту Гризманна меньше, чем за отпускную сумму.