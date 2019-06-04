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Кто из футболистов РПЛ проявил себя в аренде, Бакаев, Влашич, Бекао

Кто из футболистов РПЛ проявил себя в аренде
Максим Ерёмин
6 игроков РПЛ, которые «прокачались» в аренде
Внутри много «Арсенала».
Футбол / РПЛ 0

Нередко бывает, что уход в аренду становится для футболиста шагом назад. Но бывает и по-другому. Ниже шесть идеальный сценариев того, как это должно работать.

Зелимхан Бакаев («Спартак» => «Арсенал»)

Наилучшее определение состоянию Бакаева зимой дал пресс-атташе «Арсенала» Евгений Овсянников. «Восторженный». Глядя на Зелю, и впрямь пробивает на улыбку. Горящие глаза и огромная уверенность в себе — Бакаев с ребятами выгрыз для Тулы Лигу Европы. Восемь голов для флангового игрока — очень крутой результат. Теперь он едет в «Спартак», о чём так мечтал все последние месяцы. К Кононову, с которым успел поработать в «Арсенале».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
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Никола Влашич («Эвертон» => ЦСКА)

Очередной пример того, почему у ЦСКА лучшая селекция в России. Скамеечник английского середняка ворвался в РПЛ и стал суперзвездой. И пусть по весне «армейцы» просели, Николу всё равно запомнят. Невыход в ЛЧ сильно уменьшил шансы на то, что он останется в ЦСКА. Хотя, может, у клуба резко появятся финансы на выкуп хорвата. Пусть ценой потери другого крайне симпатичного футболиста.

Фото: pfc-cska.com

Резиуан Мирзов («Ростов» => «Арсенал»)

Тот самый парень, который своим голом отправил в отставку Карреру. В прошлом году он не пригодился Валерию Карпину, который не нашёл ему места в новой схеме. Да что там, даже в «Арсенале» тренеры поначалу смотрели на его переход с крайним скепсисом. Мирзов, которого несколько раз хотел заполучить Юрий Сёмин, доигрался до сборной России, а вчера начал забивать за неё голы. Ну давайте, расскажите теперь про то, какой он прямолинейный.

Фото: РИА Новости
«Мой гол привёл к отставке Карреры? Перед той игрой я впервые попробовал кофе»
Это он забил решающий мяч в прошлом финале Кубка России.

Родриго Бекао («Баия» => ЦСКА)

Пожалуй, самый стабильный защитник ЦСКА, ставший заменой Игнашевичу, всё ещё не определился со своим будущим. Москвичи имеют право выкупить футболиста, но для этого нужно его согласие. Проблема в том, что вокруг него витает интерес из-за рубежа. Суммы там наверняка маячат более привлекательные. Посмотрим, как будет, но очень хочется, чтобы бразилец остался. Во-первых, игрок отличный, а во-вторых, куда мы без мемов про GTA?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лука Джорджевич («Зенит» => «Арсенал»)

Самый недооценённый форвард лиги последних лет. Классно играл в Туле, но сел под Дзюбу. Здорово проявил себя на сборах «Зенита», но уехал из-за лимита. Луке уже 24, и он честно заявляет: по арендам кататься устал. «Арсенал» его трансфер позволить себе не может. И пусть этой весной Джорджевич не играл за «Зенит», в чемпионстве он всё равно поучаствовал. Забил «Локо» в Туле и лишил их шансов на титул. Не знаем, как Семак, но болельщики очень ждут его обратно.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Невероятная ошибка в Туле. «Локо» добил игрок, который… принадлежит «Зениту»
Эпизод, после которого Питеру было фактически гарантировано чемпионство.

Андрей Панюков («Зенит» => «Урал)

Может, на фоне других кандидат и не самый очевидный, но слишком уж давно от Панюкова ждали прорыва. Не сказать, что забил очень много, но 6 мячей — его лучший результат за всё время игры в РПЛ. «Смысл возвращаться в «Зенит»? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов?». Панюков выбирает практику, а значит со временем будет становиться лишь лучше. Пример Джорджевича заразителен.

Фото: РИА Новости
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