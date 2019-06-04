6 игроков РПЛ, которые «прокачались» в аренде

Нередко бывает, что уход в аренду становится для футболиста шагом назад. Но бывает и по-другому. Ниже шесть идеальный сценариев того, как это должно работать.

Наилучшее определение состоянию Бакаева зимой дал пресс-атташе «Арсенала» Евгений Овсянников. «Восторженный». Глядя на Зелю, и впрямь пробивает на улыбку. Горящие глаза и огромная уверенность в себе — Бакаев с ребятами выгрыз для Тулы Лигу Европы. Восемь голов для флангового игрока — очень крутой результат. Теперь он едет в «Спартак», о чём так мечтал все последние месяцы. К Кононову, с которым успел поработать в «Арсенале».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Год назад вы их не знали. 10 открытий сезона РПЛ Новые имена российских футболистов и легионеров, которые подарил нам завершившийся чемпионат.

Очередной пример того, почему у ЦСКА лучшая селекция в России. Скамеечник английского середняка ворвался в РПЛ и стал суперзвездой. И пусть по весне «армейцы» просели, Николу всё равно запомнят. Невыход в ЛЧ сильно уменьшил шансы на то, что он останется в ЦСКА. Хотя, может, у клуба резко появятся финансы на выкуп хорвата. Пусть ценой потери другого крайне симпатичного футболиста.

Фото: pfc-cska.com

Тот самый парень, который своим голом отправил в отставку Карреру. В прошлом году он не пригодился Валерию Карпину, который не нашёл ему места в новой схеме. Да что там, даже в «Арсенале» тренеры поначалу смотрели на его переход с крайним скепсисом. Мирзов, которого несколько раз хотел заполучить Юрий Сёмин, доигрался до сборной России, а вчера начал забивать за неё голы. Ну давайте, расскажите теперь про то, какой он прямолинейный.

Фото: РИА Новости

«Мой гол привёл к отставке Карреры? Перед той игрой я впервые попробовал кофе» Это он забил решающий мяч в прошлом финале Кубка России.

Пожалуй, самый стабильный защитник ЦСКА, ставший заменой Игнашевичу, всё ещё не определился со своим будущим. Москвичи имеют право выкупить футболиста, но для этого нужно его согласие. Проблема в том, что вокруг него витает интерес из-за рубежа. Суммы там наверняка маячат более привлекательные. Посмотрим, как будет, но очень хочется, чтобы бразилец остался. Во-первых, игрок отличный, а во-вторых, куда мы без мемов про GTA?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самый недооценённый форвард лиги последних лет. Классно играл в Туле, но сел под Дзюбу. Здорово проявил себя на сборах «Зенита», но уехал из-за лимита. Луке уже 24, и он честно заявляет: по арендам кататься устал. «Арсенал» его трансфер позволить себе не может. И пусть этой весной Джорджевич не играл за «Зенит», в чемпионстве он всё равно поучаствовал. Забил «Локо» в Туле и лишил их шансов на титул. Не знаем, как Семак, но болельщики очень ждут его обратно.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Невероятная ошибка в Туле. «Локо» добил игрок, который… принадлежит «Зениту» Эпизод, после которого Питеру было фактически гарантировано чемпионство.

Может, на фоне других кандидат и не самый очевидный, но слишком уж давно от Панюкова ждали прорыва. Не сказать, что забил очень много, но 6 мячей — его лучший результат за всё время игры в РПЛ. «Смысл возвращаться в «Зенит»? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов?». Панюков выбирает практику, а значит со временем будет становиться лишь лучше. Пример Джорджевича заразителен.