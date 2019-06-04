Хайнкес — лучший тренер Германии всех времён по версии немцев. Это справедливо

Масштабное голосование на сайте Bild предлагало немцам определить лучшего тренера всех времён в футбольной истории этой страны. Момент для этого был выбран интересный: Бундеслигу атакуют молодые специалисты, а Юрген Клопп только-только выиграл свой первый еврокубковых финал. Однако Клопп остался вторым в голосовании, набрав 19% от более чем 61 тысячи голосов. Лучшим же немцы признали Юппа Хайнкеса, которому отдали свои голоса 38% респондентов. Это показательное и справедливое решение по двум причинам.

Во-первых, если Хайнкес в чём-то и представлял футбольный олдскул, так это в уважении к людям и к себе. После того, как он стал чемпионом Германии, сменив по ходу сезона Карло Анчелотти, Юпп поздравил итальянца — он искренне считал, что это и его победа тоже. Или вот ещё пример: когда у него спросили, чувствует ли он гордость за требл без многомиллионных вложений в свою «Баварию», Хайнкес ответил, что вообще редко использует слово «гордость». «Скорее, я почувствовал, что моё кредо работает. Я уверен, что побеждать можно только будучи командой», — поправил тогда журналиста Юпп.

10-й финал "Баварии" и 33 года Хайнкеса "Бавария" проведёт свой 10-й финал, Хайнкес стал самым "долгоиграющим" тренером в этой стадии турнира – в цифрах и фактах Лиги чемпионов.

Во всём остальном в каждом из возвращений в футбол Хайнкес демонстрировал удивительное умение соглашаться с сегодняшним днём. Он не начинал ворчать, как многие из его коллег (господи, сейчас этим занимается даже Неймар!), что раньше поколение было другим, он принимал реальность и был готов иронично к этому относиться. Понимая, что в раздевалке «Баварии» приходится встречаться исключительно с миллионерами, он однажды, в непростой момент, хотел найти свой первый контракт из середины 60-х — тогда очень востребованный футболист Юпп Хайнкес получал 160 марок в месяц. Он понимал, что футболисты смогут посмеяться над этим — так, как это сделал и сам тренер. А значит и атмосфера в раздевалке перестанет быть слишком напряжённой.



Это выделяло Хайнкеса, как ментора и учителя. Сохраняя идеалы давних лет, он умел адаптировать их под работу в современных условиях, и его — что редкость! — одинаково ценили и молодые игроки «Баварии», и опытные. Однако одной из особенностей сегодняшнего футбола является тот факт, что без сильной тактической подготовки команде и тренеру будет сложно. Хайнкес легко справлялся с этим вызовом.



Проблемы Анчелотти были не только в раздевалке «Баварии» — команда выглядела сильно разбалансированной. Изменения к лучшему начались с игры без мяча: Хайнкес сразу определил, что перестраиваться нужно с организации командной обороны. В сезоне, когда Мюнхен взял требл, команда за весь сезон не пропустила ни одного мяча в быстрых атаках — выдающийся результат для современной игры, и Юпп действительно знал, как без вычурных тактических перестроений обеспечить это.

Четвёртое пришествие: какой будет «Бавария» Хайнкеса И это не из области фантастики.

Анчелотти был уволен после 0:3 от «Пари Сен-Жермен» — Хайнкес разобрал тот же Париж со счётом 3:1, а потом совершенно спокойно рассказал, как это получилось. «Мы определили две зоны, в которых нужно давить на соперника. В них мы начинали группироваться, располагая все линии на 25 метрах и создавая компактность по ширине — так мы обеспечивали ограниченное пространство. Во всех остальных игровых ситуациях достаточно было просто играть терпеливо, чтобы избежать контратак. Эта победа помогла и в следующие несколько недель, потому что команда убедилась в том, что наша оборонительная концепция работает», — говорил Юпп. Отталкиваясь от обороны, его команды всегда выглядели привлекательными в атаке. Сам Хайнкес, правда, до сих пор считает, что дело в заблуждении результата. Он уверен, что на самом деле привлекателен успех, и если он есть, то люди смогут найти нечто положительное в чём угодно.

Соединяя в себе качества учителя и стратега, Хайнкес добивался этого самого успеха — со стороны всегда казалось, что это происходит легко. Ему не нужно было изобретать концептуальный футбол, чем грешат молодые тренеры, уверенные, что игру можно переизобрести. Ему не нужно было использовать какие-то особые приёмы, чтобы удерживать команду под контролем. Единственное, за что его критиковали, — за слишком порой строгую дисциплину. Но послушайте: если в Германии кого-то критикуют за дисциплину, это совершенно точно означает, что больше критиковать не за что.

Разговоры о вечном. Как Юпп Хайнкес снова сделал «Баварию» лучше Этот румяный дедушка разбирается на опыте.

Великий Хеннес Вайсвайлер, работавший с золотым Гладбахом и повлиявший на желание Хайнкеса стать тренером, умел избавить любого игрока от периферийного, провинциального менталитета — об этом говорили все его ученики. Считается, что такого не может быть у игроков топ-клуба, но это заблуждение — просто топ-футболисты говорят об этом иначе, обтекаемо, называют такие проблемы в лучшем случае неумением включиться в важных матчах. Хамес Родригес — один из таких футболистов. Свой лучший сезон после чемпионата мира-2014 талантливый, но податливый, как пластилин, колумбиец провёл как раз при Хайнкесе.



И такие случаи говорят о тренере даже более больше, чем трофеи.