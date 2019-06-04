Игнашевич вернулся в «Торпедо». В качестве главного тренера

Бывший игрок сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич возглавил «Торпедо», сообщается на официальном сайте московского клуба. Соглашение с российским специалистом рассчитано на сезон с возможностью продления ещё на один год.

Величайший защитник в истории российского футбола ушёл красиво – отыграв в 1/4 финала чемпионата мира в 38 лет. Да ещё как! Всего за 19 лет карьеры он провёл 816 матчей на высшем уровне – это беспрецедентный рекорд, который вряд ли кто-то побьёт в ближайшее время.

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С июля 2018 года 39-летний наставник был помощником главного тренера молодёжной команды московского ЦСКА, которая стала чемпионом в своём первенстве. В конце мая на официальном сайте клуба было объявлено, что Сергей Игнашевич ушёл с занимаемого поста.

Молодёжное первенство. Турнирная таблица

Сам Игнашевич в эксклюзивном интервью «Чемпионата» так объяснил своё решение.

Игнашевич: мне пора в свободное плавание Придя в гости к «Чемпионату», легендарный футболист сделал важное заявление. И объяснил свои мотивы.

«В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе. Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне. Продолжать помогать интересно, но я понятливый, получил необходимые методические знания. Есть желание поскорее применить их на практике. Тем более в голове много разных мыслей и идей, которые просто требуют реализации. Вы же видите, что происходит в Лиге чемпионов? После таких матчей даже уснуть тяжело. Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы».

День назад «Торпедо» объявило, что предыдущий наставник Игорь Колыванов покинул свой пост. Стороны прекратили сотрудничество в связи с истечением срока контракта специалиста. «Торпедо» поблагодарило наставника за проделанную работу и решение задачи на сезон — выход в ФНЛ, а также пожелало ему дальнейших успехов в тренерской карьере.

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Московское «Торпедо» в сезоне-2018/19 одержало победу в зоне «Центр» ПФЛ и вышло в Футбольную национальную лигу. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что именно Игнашевич станет новым наставником московской команды.

Стоит заметить, что «Торпедо» не чужой клуб для Игнашевича. Его помнят по выступлениям за «Локомотив» и ЦСКА, но защитник — воспитанник торпедовской школы. Одним из его тренеров был легендарный Виктор Шустиков.