«Парни действительно были королями в тот вечер». 20 лет победе над Францией

Тот матч на «Стад де Франс» до сих пор считают одним из лучших в истории сборной России, несмотря на невыход на чемпионат Европы. Перед встречей с Францией надежда пройти квалификацию еще была, но для этого нужно было обыгрывать французов и побеждать еще в двух играх. Задача предстояла сложнейшая: одолеть действующего чемпиона мира его на поле – звучит сомнительно, но оказалось, что нет ничего невозможного.

— Французов мы вообще не боялись, — поделился с «Чемпионатом» Александр Мостовой. — Чего их бояться? У нас половина состава играла заграницей. Со многими ребятами из той сборной я пересекался во Франции, Испании. У нас был такой же огромный опыт. К тому же на нас не давило ничего. Нам сказали: «Ребята, игра за три очка. Они нам нужнее. Ты повнимательнее с этим, ты обыграй, ты, если можешь, ударь и забей». В футболе всё давно придумано. Это было вдохновение игроков, которое воплотилось в победу.

Отборочный матч чемпионата Европы



Франция — Россия — 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 Панов (38); 1:1 Пети (48); 2:1 Вильтор (53); 2:2 Панов (75); 2:3 Карпин (86).

Франция: Бартез, Кандела (Пирес, 87), Тюрам, Пети, Блан, Джоркаефф (Богоссян, 90), Дешам (к), Десайи, Анелька, Вильтор, Дюгарри (Виейра, 60).

Главный тренер — Роже Лемерр.

Россия: Филимонов, Хлестов, Варламов, Семак (Бесчастных, 60), Смертин, Мостовой (Хохлов, 26), Онопко (к), Карпин, Титов, Панов, Тихонов (Цымбаларь, 72).

Главный тренер — Олег Романцев.

Предупреждения: Титов (1), Дешам (10), Мостовой (15), Варламов (47), Бартез (50).

Судья: П. Дуркин (Англия).

5 июня 1999 года. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 78788 зрителей. 0:1 Панов (38); 1:1 Пети (48); 2:1 Вильтор (53); 2:2 Панов (75); 2:3 Карпин (86).Бартез, Кандела (Пирес, 87), Тюрам, Пети, Блан, Джоркаефф (Богоссян, 90), Дешам (к), Десайи, Анелька, Вильтор, Дюгарри (Виейра, 60).— Роже Лемерр.Филимонов, Хлестов, Варламов, Семак (Бесчастных, 60), Смертин, Мостовой (Хохлов, 26), Онопко (к), Карпин, Титов, Панов, Тихонов (Цымбаларь, 72).Титов (1), Дешам (10), Мостовой (15), Варламов (47), Бартез (50).П. Дуркин (Англия).

В заявку сборной России не попал простудившийся Дмитрий Аленичев, а также Ширко и Юран, чье состояние (по некоторой информации) Романцев посчитал неудовлетворительным для борьбы против чемпионов мира. У Франции из существенных потерь была только одна – Зидан. Зато в составе было аж шесть человек, которые годом ранее играли в финале против бразильцев: Бартез, Тюрам, Десайи, Дешам, Пети и Джоркаефф.



Первую половину тайма российская сборная выглядела неуверенно и неубедительно. После матча Валерий Карпин сказал, что перед командой стояла задача не пропустить, действовать от обороны и ловить французов на контратаках, но если с первым пунктом команда справлялась, то вперед выходить толком не получалось. А вот у чемпионов мира моменты были – неизвестно, как бы изменился ход матча, если бы Филимонов не потащил несколько опасных ударов в его ворота.



На 26-й минуте замену попросил Мостовой – его еще до игры беспокоила травма паховых колец.



— Перед матчем был под большим вопросом по здоровью, — сказал Мостовой. — На предматчевой тренировке я чувствовал боли в паху, но я так сильно хотел играть, что, превозмогая боли, старался готовиться. В день игры мне утром сделали уколы во всевозможные места. Но прям перед матчем на разминке я снова почувствовал боли.Меня снова укололи. Но природу не обманешь — боль я все равно чувствовал. Я бы не сказал, что вообще играл, потому что было больно. Хорошо, что мы выиграли. На следующий день я улетел и мне сделали операцию. Мне врачи сказали, что я вообще порвал всё, что только можно, и мне нельзя было играть.



В середине первого тайма Россия все же смогла взять инициативу на себя, и на 38-й минуте счет на табло изменился – в нашу пользу. Карпин прорвался по левому флангу, отдал пас на Титова, а тот отправил мяч в штрафную, где уже Панов заколотил мяч в ворота. Лидерство в счете удалось продержать до начала второго тайма. После перерыва сборная России просела – французы вновь завладели инициативой. На 48-й минуте Евгений Варламов нарушил правила и арбитр назначил штрафной удар: Эммануэль Пети пробил, мяч отрикошетил от ноги Семака и залетел в ворота Филимонова. Через пять минут сборная Франции вновь забила. Но судьба матча еще не была решена.

Спустя семь минут Романцев поменял подуставшего Семака на Владимира Бесчастных, чтобы освежить линию атаки.



— Я вышел на замену при счёте 1:2, но у меня было ощущение, что мы можем вытащить этот матч, — рассказывал Бесчастных. — Когда находишься на поле, ты видишь реакцию соперников – как они смотрят, как дышат. Мне показалось, что французы подустали, играют из последних сил. Ещё чуть-чуть прибавить – и мы их дожмем! Когда мы сравняли счёт, я был уверен, что мы успеем забить третий мяч.



Чуть позже произошла еще одна ключевая замена: вместо Андрея Тихонова на поле вышел Юрий Цымбаларь.



— По ходу этой игры мне помогла интуиция, — вспоминал Романцев. — У французов в атаке действовал Вильтор – быстрый, взрывной нападающий, который тогда находился в отличной форме. Счёт был 2:2, а нам позарез нужна победа. Вижу – Валерка Карпин наелся. Он весь матч сновал по бровке туда-сюда, поддерживал каждую атаку. А тут смотрим: уже не всегда успевает. Помощники – Гершкович и Павлов, говорят мне: надо менять его на свежего Цымбаларя. Все сошлись на этом мнении. Я не знаю, что в тот момент на меня нашло, но я подошёл к Цыле и сказал: «Значит так, Илюш. Заменишь Андрюху Тихонова. За Вильтором особо не бегай – Андрюха его навозил, и видно, что он устал. Главное – переиграй его в атаке». Вот они вдвоём и сделали игру: Цыля прострелил, а Валера, совершив решающий рывок, забил в пустые ворота. А сделай я другую замену – неизвестно, чем бы закончился матч.Угадал я и с Пановым. Он у меня в сборной не был завсегдатаем. Но перед матчем с Францией я видел: Саша на кураже. Он тогда забил два гола в кубковом финале с «Динамо». Плюс я проанализировал игру французов и решил – Панов именно тот, кто нам нужен в этом матче. Он мог напрячь защиту французов лучше, чем Бесчастных. И в итоге я не ошибся. Саша сыграл в этой победе важнейшую роль.



На 75-й минуте Хлестов из центрального круга отдал пас на Панова, который сместился правее, обыграл Десайи, пробил в ближнюю девятку и сравнял счет.



— После второго гола французов трибуны заревели так, что даже меня пробило и зарядило энергией, — делился автор дубля. — Я понимал, что это поддержка не нашей команде, но стало приятно просто участвовать в таком матче, вокруг которого огромный болельщицкий ажиотаж. Вся эта атмосфера вдохновила меня на второй гол, мне захотелось совершить подвиг и заставить испытать болельщиков горечь. Когда я забивал второй мяч — трибуны замолчали. У людей были такие удивлённые лица, что это вдохновило меня ещё больше

Точку в этом матче поставила сборная России: на 86-й минуте счет снова изменился, и снова в пользу нашей команды.



— Помню победный гол, как сейчас, — рассказывал Бесчастных. — Мяч полетел на левый фланг. Я зацепился за него, обогнав Блана. Ему на выручку рванул Тюрам – они решили вдвоём накрыть меня. А я увидел между ними свободного Илюху Цымбаларя и катнул мяч ему. Он разобрался мастерски: показал всем, что отдаст пас в центр, и все защитники поверили. А он прошёл дальше и выкатил мяч Валере Карпину на пустые ворота. Гол получился наш, чисто спартаковский. Не какой-то дурик, а результат отличной комбинации.



Тем вечером сборная России впервые в своей истории обыграла действующих чемпионов мира — на глазах почти у 80 тысяч французов, на стадионе, где их сборная выиграла самый престижный футбольный титул и ни разу не проигрывала с весны 1998 года. По словам Карпина, Романцев тогда сказал в раздевалке: «Порвали козлов!».



И неважно, что потом случился провал с Украиной – главное, что в тот вечер случилась большая победа, о которой говорят и помнят до сих пор.

Из воспоминаний Михаила Гершковича:



«Действительно, это был легендарный матч и легендарная тренерская установка, помню, что она была короткая. Но Романцев нашёл правильный слова. Соперников мы хорошо знали, изучили на теории. Установка Романцева затронула такие струнки, которые позволили нам настроиться на матч, выйти с полной боевой отдачей. Мы победили за счёт мастерства наших ребят. В то время в команде играли футболисты, которые конкурировали в Европе, был сплочённый коллектив. Это очень важно для всех, когда играет сборная страны.



Не надо было дополнительно на установки тратить время, Франция — чемпион мира, и этим всё сказано. До последнего верили в победу. Флюиды тренеров, которые наблюдают за игрой, ведь тоже передаются. Вера в этих футболистов была у нас огромная!



После победы в раздевалке эмоции зашкаливали, бушевала радость. Сказали футболистам огромное спасибо, прокричали троекратное «ура». Они действительно были королями в тот вечер.



Заслуга этого матча принадлежит коллективу в целом. Мы никогда не разделяли тренерский штаб от футболистов. Это был единый сплочённый коллектив»

Из воспоминаний Александра Мостового:



«Где-то подфартило нам с забитыми мячами. Потому что — бам-бам — гол, потом ещё раз. Но по игре мы были не хуже французов, по моментам вообще превзошли».



Из воспоминаний Валерия Карпина:



«Матч с французами, конечно же, стал самым запоминающим в моей карьере. Можно по-разному относиться к его итогам, судить о важности победы или нет, учитывая последующую ничью с Украиной. Но, тем не менее, это была особая игра – и для нас, футболистов, и для болельщиков. Французы на тот момент давно не проигрывали у себя на поле, пребывали к тому же в статусе чемпионов мира, и, конечно же, нам в той игре никто не давал шансов. Да ещё и сам матч начался неудачно дня нашей сборной. Но в том-то и дело, что нам нечего было терять.



То поражение французы ещё долго не могли забыть. Насколько я знаю, они сами предложили нашей федерации провести так называемый матч-реванш. Он, если помните, состоялся в 2002 году, опять же на том же стадионе. Для сборной Франции это был не простой матч – они явно хотели нас обыграть. Та игра запомнилась не только результатом – 0:0, но и ещё постоянными стычками на поле и чуть ли не дракой после финального свистка в подтрибунном помещении».

Александр Филимонов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Виктор Онопко Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Дмитрий Хлестов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Евгений Варламов Фото: Getty Images/pfc-cska.com

Алексей Смертин Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Андрей Тихонов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Егор Титов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Александр Мостовой Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Сергей Семак Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Валерий Карпин Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Александр Панов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Илья Цымбаларь Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Владимир Бесчастных Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Дмитрий Хохлов Фото: Getty Images/«Чемпионат»