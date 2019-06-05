Беляев хочет в Лигу чемпионов. Бекао — в Серию А

Начинаем с «Ахмата», который логично ищет усиления в «Анжи». Пока подписан их лучший бомбардир Андрес Понсе, но в ближайшее время тем же путём может пойти Магомед Адиев. Вчера он покинул «Анжи» официально.

Денисов уходит, Калачёв тоже. Потери и приобретения РПЛ к началу лета «Краснодар» уже заменил двумя новичками покинувших команду полузащитников.

На этом не всё, грозненцы задумали переманить из «Уфы» Александра Беленова. Наверное, для вратаря такой переход мог бы стать верным шагом — есть ощущение, что новый вызов ему необходим.

Александр Беленов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Всё, что в последнее время писали про «Зенит», по нашей информации, далеко от правды. Ни Акуньи, ни Аскасибара в Питере на данный момент не ждут. Интерес остался только к Гримальдо, но он не единственный кандидат. Одного из них наш источник описал коротко — «бомба».

«Зенит» готов заплатить € 16 млн за Алекса Гримальдо. Кто он? На испанца очень высокий спрос.

Из прочего — «Зенит» на всякий случай решил присмотреть потенциальную замену Дзюбе, который очень хочет в Англию. Хотя не исключено, что возвращение Луки Джорджевича клуб сочтёт достаточным и форвард наконец-то перестанет кататься в аренды.

Могут возникнуть проблемы у ЦСКА. Слишком уж долго ведутся переговоры по Бекао, а Джанлука Ди Марцио сообщает, что тот уже договорился по условиям с «Удинезе». С Влашичем тоже пока непонятки — известно лишь то, что в «Эвертоне» он вряд ли останется, о чём уже сообщил клубу.

6 игроков РПЛ, которые «прокачались» в аренде Внутри много «Арсенала».

«Динамо» уже провернуло крупный трансфер с Шиманьским, и это только начало. В ближайшее время свободным агентом в клуб должен перейти Паршивлюк, а в «Рубин» ушло предложение по Игорю Коновалову. Из уходящих — Себастьян Холмен, который ведёт переговоры с АЕКом.

Есть новости по «Арсеналу». Вероятно, тульский клуб отправится на первые сборы с 14 игроками основного состава, а остальных будет добирать из «молодёжки». Учитывая старт в Лиге Европы, боссы готовы прервать политику аренд и свободных агентов и приобрести трёх-четырёх футболистов.

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Что касается Максима Беляева, то он до сих пор не продлил контракт и ждёт возможности выступить в Лиге чемпионов. Если такое предложение поступит, Тулу он покинет.

Учитывая, что «Зенит» явно не ищет центрального защитника, Максим может пригодиться в «Локомотиве». Про этот переход говорят уже несколько дней, а наша информация про его устремление в ЛЧ даёт ещё больше пищи. Теперь есть ощущение, что Макс скорее окажется в родном клубе, чем в «Спартаке», куда его отправляли с зимы. Хотя многое зависит от условий контракта.

В «Локо» почти перешёл Живоглядов. Официально об этом будет объявлено сегодня-завтра. Также клуб присматривается к Егору Сорокину из «Рубина».

Интерес к центральным защитникам наталкивает на мысль, что с кем-то из тройки Чорлука-Кверквелия-Хёведес могут расстаться. Взятый курс на омоложение играет не за хорвата.