Бердыев ушёл из «Рубина». Ждём его в Сочи?

Его второй приход в Казань получился не столь блистательным, как первый.

Курбан Бердыев — знаковый тренер для казанского «Рубина». Именно он дважды привёл клуб из Татарстана к золоту чемпионата России. Именно он привёз в Казань Лигу чемпионов. Именно он обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в матче, который мы будем помнить ещё очень долго.

Бердыев возглавлял тренерский штаб казанской команды 14,5 лет. В период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017-го по июнь 2019 года Бердыев провёл у руля «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед. Под его руководством «рубиновые» дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы.

«От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за всё, тренер!» — говорится на официальном сайте «Рубина».

В 2013 году Бердыев покинул «Рубин» из-за конфликта с руководством клуба. С тех пор казанский клуб не особо блистал, лучшим результатом было пятое место.

А Бердыев, взяв небольшую паузу, возглавил «Ростов». Серебро, Лига чемпионов. Это всё мы отлично помним.

9 июня 2017 года тренер вернулся в «Рубин». Но два сезона под его руководством были уже не триумфальными: 11-е и 10-е места.

Впрочем, винить одного тренера здесь не совсем правильно. У «Рубина» сложное финансовое положение, в клубе большие долги по зарплатам и много других проблем. С зимы в составе осталось всего два легионера, а из опытных россиян только те, кто согласился играть за скромные деньги.

Из «Рубина» уходят игроки и тренеры. У клуба огромные проблемы с деньгами Сегодня остались без лучшего тренера вратарей в России.

«Я готов пойти на понижение зарплаты»

Вот, что сам Бердыев говорил в мае, когда впервые пошли разговоры о его возможном уходе.

«Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и тренерский штаб, в том числе под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки и у нас ещё год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и Сайманову, и одному из руководителей ТАИФа. Поэтому с точки зрения денег со стороны тренерского коллектива проблем нет. Я бы хотел сказать, что даже не с большим бюджетом можно добиваться успеха. Но при условии сплочённого коллектива.

Говорят, «Зениту» нельзя брать игроков Бердыева. Это правда? Состоявшемуся накануне трансферу Азмуна в Санкт-Петербург посвящается.

Например, сегодняшний «Арсенал» Тула — небольшой бюджет, но как команда играет! Тренеру удалось создать коллектив. То же самое в «Ростове» было, где все были одной семьёй. И тренеры, и игроки, и руководство были одной семьёй. Было тяжело с финансами, их вообще не было, но были результаты, и была очень хорошая атмосфера в клубе. Это очень важно для достижения любых целей. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки. Сейчас у нас в клубе всё это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своём решении мы объявим после «Краснодара», — цитирует Бердыева пресс-служба «Рубина».

После «Краснодара» о своём решении он не объявил. Ясность наступила только сейчас.

Что дальше у «Рубина»?

Для «Рубина» дальше может быть очень непростым. Клуб объявил об уходе голкипера Егора Бабурина, защитников Хорена Байрамяна и Ибрагима Цаллагова, а также форварда Дмитрия Полоза. Футболисты покидают казанскую команду после окончания арендных договоров. В связи с истечением срока действия контракта «Рубин» покидает 28-летний защитник Виталий Устинов. За «Рубин» он отыграл 46 матчей, в которых забил один мяч.

И этот список в скором времени будет продолжен.

Даже предсезонные сборы «Рубин» проведёт у себя на базе.

Что касается тренера, то казанский клуб рассматривает несколько кандидатур. Возглавить казанскую команду может её бывший защитник и капитан Роман Шаронов, в настоящий момент руководящий молодёжкой «Рубина». Ранее «Чемпионат» сообщал, что на пост наставника казанцев претендуют бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов и нынешний рулевой этой команды Владимир Федотов, но последний продлил контракт с «Оренбургом».

Что дальше у Бердыева?

Бердыев готов взять небольшую паузу в карьере, чтобы дождаться качественных предложений. Как утверждает «Бизнес online», потенциально возможны обращения от московского «Динамо», а также «Сочи» Бориса Ротенберга, который в новом сезоне будет играть в Премьер-Лиге.