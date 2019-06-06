Буффон ушёл из «ПСЖ». Закончит или сделает ещё одну попытку?

Хет-трик Роналду принёс Португалии победу в 1/2 финала Лиги наций над Швейцарией



Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Швейцарии. Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау». Итоговый счёт игры — 3:1 в пользу хозяев финальной части турнира.



Автором первого забитого мяча в матче стал капитан португальцев Криштиану Роналду. На 25-й минуте 34-летний нападающий результативно пробил со штрафного. Сравнять счёт швейцарцы смогли на 57-й минуте. Рикардо Родригес переиграл Руи Патрисиу ударом с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен главным арбитром встречи Феликсом Брихом за фол Нелсона Семеду на Стивене Цубере после просмотра VAR. Интересно, что перед этим немецкий судья назначил 11-метровый удар в ворота сборной Швейцарии, но посмотрев видеоповтор изменил решение и наказал уже португальцев.



Тем не менее, удержать ничью швейцарцам не удалось. На 88-й и 90-й минутах Роналду забил свои второй и третий мячи, выведя свою сборную в финал турнира.

Молодёжная сборная России уступила чехам в товарищеском матче



Молодёжная сборная России проиграла сверстникам из Чехии в товарищеском матче. Встреча проходила в Леоганге (Австрия) на стадионе «Штайнберг». Обслуживал игру австрийский арбитр Кристофер Егер.



Единственный гол в игре был забит на 45-й минуте. Его автором стал форвард чешской команды Ондржей Шашинка.



Уже завтра команда завершит свой сбор в Австрии и вернётся в Россию. Участие в сборе принимали 23 игрока.



Напомним, в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы 2021 года сборная России попала в пятую группу. Соперниками команды Михаила Галактионова станут молодёжные сборные Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. Первый матч российская сборная проведёт 6 сентября на своём поле со сверстниками из Сербии.

«ПСЖ» объявил об уходе Буффона



41-летний голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон покидает стан парижан, сообщает официальный «твиттер» клуба.



«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнёр по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за всё, Джанлуиджи Буффон», — сказано в заявлении «ПСЖ» в «Твиттере».



Буффон перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года на правах свободного агента из «Ювентуса». Контракт футболиста с парижанами был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.



В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне. В его пассиве 25 пропущенных мячей. С командой вратарь стал чемпионом Франции. До «Ювентуса» голкипер выступал за «Парму».

Агент: Буффон не собирается завершать карьеру



Сильвано Мартина, агент итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, отметил, что его клиент пока не планирует завершать профессиональную карьеру. Напомним, сегодня, 5 июня, «ПСЖ» объявил об уходе 41-летнего голкипера из клуба.



«Джиджи не перестанет играть. Он не собирается завершать карьеру. Он провёл встречу с руководством „ПСЖ“, на которой было решено, что расставание будет лучшим решением. Теперь мой клиент возьмёт паузу на пару дней, чтобы подумать со своей семьёй о будущем. После объявления о его уходе из „ПСЖ“ меня засыпали телефонными звонками. Буффон ещё не принял решения. Конечно, нам приятно ощущать такой интерес», — приводит слова Мартины Cittaceleste.

Источник: Шаронов возглавит «Рубин»



Новым главным тренером «Рубина» станет наставник молодёжной команды казанского клуба Роман Шаронов, сообщает Спорт Бизнес Online.



По информации источника, продолжат работу в клубе и войдут в тренерский штаб 42-летнего специалиста Олег Кузьмин, который отвечает за стандартные положения, тренер вратарей Сергей Козко и специалист по физподготовке из Испании Хавьер Сальсес.



Не исключается также вариант, при котором Шаронов получит должность исполняющего обязанности главного тренера. Если команда под его руководством выдаст удачный старт в новом сезоне, клуб предложит ему полноценный контракт. В противном случае «Рубин» будет готов обратиться к другим кандидатурам на пост наставника команды — Юрию Уткульбаеву («Нефтехимик») или молодым специалистам, имеющим опыт работы в РПЛ.

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Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, будет оштрафована на € 15 тыс.



Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу, утверждает Marca.



По данным источника, Волански оштрафуют на € 15 тыс. Впрочем, согласно данным исследования Apex Marketing Group, канал её бойфренда Виталия Здоровецкого, название которого было написано на купальнике Волански, может заработать благодаря подобной рекламе € 3,5 млн.



Напомним, что после того, как имя Волански стало известно, число подписчиков на её «инстаграм» резко начало расти. Менее чем за сутки на модель подписалось более 2 млн человек. На несколько дней администрация «Инстаграма» заблокировала доступ Волански к её аккаунту, но затем запрет был снят.

«Бавария» объявила об уходе Хамеса



«Бавария» на официальном сайте объявила, что полузащитник Хамес Родригес, который выступал за мюнхенский клуб на протяжении двух сезонов, покидает команду.

Летом 2017 года немецкая команда арендовала колумбийского футболиста у «Реала» с возможностью выкупа по завершении нынешнего сезона за € 42 млн. Однако сам 27-летний игрок попросил руководство «Баварии» не активировать эту опцию, и клуб пошёл Хамесу навстречу.



Всего за мюнхенский клуб колумбиец провёл 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.



Таким образом, Родригес вернётся в мадридскую команду. Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.

КДК намерен получить заключение двух экспертиз по делу Мирзова и Ильина



Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о ходе расследования инцидента, который случился после ответного полуфинального матча Кубка России между тульским «Арсеналом» и «Уралом» (2:2). Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил нападающего соперника Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.



«По ситуации с Мирзовым и Ильиным. Мы получили название организаций, куда клубы хотели бы направить запрос на экспертизу. Мы отправили запрос в обе организации вместе с видеоматериалами. По нашим данным, мы должны получить заключение двух экспертных организаций по данному вопросу, после чего будем назначать заседание КДК. Если увидим, что результаты двух экспертиз противоречат друг другу, то направим запрос в третью, стороннюю. Если же всё совпадет, то, скорее всего, уже на следующей неделе мы назначим слушание по данному вопросу», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Беленов дисквалифицирован на 2 матча за оскорбительный жест в сторону фанатов



Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о наказании вратаря «Уфы» Александра Беленова, который показал оскорбительный жест болельщикам после своего удаления в ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге с «Томью» (0:1).



«Болельщики «Томи» использовали пиротехнику, штраф — 25 тысяч рублей. Также они скандировали нецензурную лексику, за это клуб наказан на 10 тысяч. В этом матче произошло дисциплинарное нарушение, которое не было зафиксировано в рапорте делегата, поэтому мы рассматривали этот эпизод по материалам СМИ. На заседании по видеосвязи присутствовал Беленов, он подтвердил, что использовал этот жест, за что принёс извинения. С учётом того что это дисциплинированный футболист, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.