«Зенит» хотел Джорджевича продать, но Лука сказал: «Я лучше в Тулу пойду»

В прошедшем сезоне тульский «Арсенал» занял шестое место и получил право играть в Лиге Европы. При том, что у УЕФА есть нарекания по стадиону, а состав команды может обновиться более чем наполовину. Президент клуба Гурам Аджоев побывал в гостях у «Чемпионата» и рассказал обо всех проблемах «Арсенала».

— Комиссию из УЕФА ждёте?

— Приезжала уже. Замечания к стадиону были, но незначительные — сейчас устраняем. Обустраиваем парковки, кладём новый асфальт, делаем VIP-зону для представителей УЕФА — очень солидно смотрится. Будем играть на домашней арене. Весь город сейчас на ногах. Мы не имеем права плохо встретить гостей.

— На групповой этап сертификация проходит отдельно?

— Нет, комиссия приезжает один раз. Если проходим три раунда, попадаем в групповой этап. Со своим стадионом.

— В отличие от многих других, в Туле он заполняется зрителями. Но согласитесь — какие-то вещи явно нуждаются в обновлении!

— Конечно, с этим никто и не спорит. Всё-таки стадиону 60 лет. Бывает, что из-за неудобного входа он заполняется только через 10-15 минут после стартового свистка. Но мы стараемся улучшить всё, что можно: от пресс-ложи до туалета в комнате для допинг-контроля.

— Новый стадион в Туле – это реально?

— Думаю, если бы наш губернатор занял свой пост раньше, новая арена в Туле уже была бы. А теперь многое зависит от нашего выступления в Лиге Европы.

Фото: РИА Новости

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— В финале Лиги Европы болели за «Челси», чтобы ещё один «Арсенал» попал в турнир?

— Болели мы за московский «Локомотив». В финале Кубка России. Причина понятна: победа «железнодорожников» выводила нас в Лигу Европы. Плюс у нас очень хорошие отношения с «Локомотивом» как на уровне руководства клубов, так и среди футболистов. Поэтому очень обрадовались такому результату.

— «Арсенал» и сам мог побороться за титул...

— Да, это было вполне реально. Но в ответной игре с «Уралом» у нас не было четырёх игроков стартового состава. Григалава не играл, Джорджевич тоже. За неделю мы сыграли три игры. Свежести не хватило.

— В прошлом году «Арсенал» тоже был близок к выходу в Лигу Европы. Чего не хватило тогда?

— На мой взгляд, мы были не готовы к Европе. При Божовиче до последнего тура не было ясности. Можно было занять 14-е место, а можно седьмое. В этом году ситуация другая. Гарантировали себе шестое место заранее и ждали, чем завершится финал Кубка.

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— У вас есть конкретная задача на Лигу Европы?

— Задача у нас всегда одна. Нужно выигрывать в каждом матче. Но нам бы сначала команду собрать (улыбается). Мы не паникуем — хоть впервые попали в Лигу Европы, знаем, чего ожидать. Пусть в Европе узнают, что «Арсенал» есть не только лондонский, но и тульский.

— Хотели бы привезти англичан в Тулу?

— Было бы идеально. Однако для начала надо пройти квалификационные раунды. Никто не витает в облаках.

— Усиление под Лигу Европы планируется?

— Конечно. Все понимают, что даже если мы возьмем игроков в аренду, то должны приехать квалифицированные футболисты. Лига Европы — это уровень.

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— К трансферам. У Беляева заканчивается контракт, готовы со «Спартаком» соперничать по зарплате?

— Нет, это нереально.

— А «Спартак» хочет его подписать?

— Со мной на этот счёт никто не разговаривал, я всё узнаю из прессы. Да, у него заканчивается контракт. Но, во-первых, у нас тоже есть лига Европы. А во-вторых, именно в тульском «Арсенале» Беляев стал качественным игроком. Здесь у него регулярная игровая практика. Как сложится в новом клубе, никто не знает. Но решение за ним.

— Уже сделали Беляеву предложение?

— Естественно, с ним общались на эту тему ещё несколько месяцев назад, но он сказал, что все решит в конце сезона. Знаю, что он очень хочет играть в Лиге чемпионов. Как получится на деле, посмотрим.

Беляев хочет в Лигу чемпионов. Бекао — в Серию А Трансферы РПЛ.

— Левашов и «Спартак». Правда, что у него отступные 1 млн евро?

— Никаких официальных запросов по нему не поступало.

— Сможете сохранить Ткачёва?

— Сергей один из лидеров команды. Часть того самого костяка, о котором мы говорили. Но если ЦСКА захочет его продать, нам будет сложно его сохранить. Ткачёв для нас реален только в аренду.

— С Мирзовым общались по поводу того, чтобы остаться в команде?

— Мы общались со всеми, но после окончания арендного контракта игрок возвращается в свой клуб. Теперь мы должны сделать новое предложение. Но опять же, он поднялся в цене, получил вызов в сборную России.

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев и главный тренер клуба Игорь Черевченко Фото: arsenaltula.ru

Они с Бакаевым на двоих забили 14 голов в РПЛ. У этих игроков высокий уровень индивидуального мастерства. Иногда они перебарщивают, но зрителям нравится.

— А вам?

— Понимаете, мы забыли, что такое индивидуальное мастерство, обводки. Когда мы смотрим на Месси, как он возит всех, обводит, нам это нравится. На Бакаева и Мирзова иногда смотришь, говоришь им: «Отдай пас». Но они из 10 обводок, делают пять успешных. Когда так получается, это здорово. Поэтому их все и любят.

— Джорджевича тоже сохранить нереально?

— Тут история один в один, как в прошлом году. «Зенит» хотел его продать, но Лука сказал: «Я лучше в Тулу пойду». Сделали запрос, поговорили и «Зенит» пошёл нам на встречу. Может, и в этот раз будет то же самое — если не продадут. Посмотрим.

– Первые сборы начнутся уже 14 июня. Как думаете, насколько обновится состав?

— Думаю, примерно наполовину.

— Может так случиться, что на первом сборе некем будет играть двусторонку?

— Такое, конечно, исключено. Не забывайте, что у нас есть молодёжный состав, который занял в этом году четвёртое место.

Тула идёт в Европу. В каком виде дойдёт – непонятно У 18 игроков «Арсенала» истекают контракты.

— За счёт чего случился такой скачок?

— Выбрали верное направление развития, квалифицированный тренер. Ребята почувствовали к себе правильное отношение. Каждый игрок у нас под присмотром, три-четыре человека мы подтягиваем к первой команде. Понятно, что со взрослыми мужиками им пока приходится непросто, но на своём уровне выстреливают.

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— «Арсеналу» сейчас нужны футболисты. Агенты, наверное, звонят каждый день?

— У нас есть спортивный директор Андрей Рудаков, который тоже поиграл в большой футбол, имеет громадный опыт работы на европейском трансферном рынке. Но без меня ничего не происходит. Он просматривает футболистов, потом подаёт мне соответствующий список. Сажусь, смотрю его и потом принимаем решение. Разумеется, тренер в процессе тоже участвует.

— На что обращаете внимание в первую очередь?

— Обязательно смотрим игры. А как иначе? Агент может сделать такую нарезку, что увидишь Месси или Пеле. А на поле выйдет — ни мяч не может остановить, ни убежать.

— Вы говорили про список возможных трансферов. Тот, что на лето, уже видели?

— Да.

— Как он вам?

— Пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело.

Президент ФК «Арсенал» Гурам Аджоев в гостях у «Чемпионата» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Денис Глушаков в этом списке есть?

— Нет.

— Как так? По уровню вроде бы подходит, может остаться без клуба...

— Нет, мы не готовы его подписать. Даже не рассматриваем.

— У «Анжи» проблемы, их игроков можно взять бесплатно, плюс некоторые проявили себя. Можно ли там найти усиление?

— Нам уже предлагали футболистов из этого клуба, у нас в списке есть один игрок. Но пока без конкретики.

— Будете традиционно отсматривать европейские рынки?

— И их тоже. Рудаков уже ездил в Швейцарию, сейчас во Франции, оттуда переедет в Италию.

— Серию А тоже смотрите?

— Конечно.

— Казалось, там футболисты стоят недёшево.

— Разные есть варианты. Надо лучше работать и искать. Представьте, сидит футболист на скамейке, а тут Лига Европы! Мы говорим: «Пожалуйста, приезжай, треть зарплаты берём на себя». Футболист и тренерский штаб думает: ага, всё равно сидит, а тут хоть практика будет. В итоге клуб сэкономит деньги, а футболист ещё и поднимется.

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— Как думаете, какое место в лиге «Арсенал» занимает по бюджету?

— Думаю, с 10-го по 12-е.

— В первой пятёрке цифры гораздо больше?

— В разы. Но важно вот что. Существенно уступая по размеру бюджета, мы финишировали вслед за этой самой пятёркой. В итоговой турнирной таблице у «Спартака», например, 49 очков, а у нас 46. Это одна победа. При этом бюджеты «Спартака» и тульского «Арсенала» просто несопоставимы. Это означает, что мы эффективны.

— К Лиге Европы бюджет увеличится?

— Работаем над этим. Надеемся, что увеличится. Тут нужно ещё раз поблагодарить всех, кто нам помогает. Это Игорь Иванович Сечин, Сергей Викторович Чемезов, Алишер Бурханович Усманов. Спасибо губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который со всеми находит общий язык.

Рядом с нашей основной ареной строится стадион с трибунами на полторы тысячи человек с искусственным покрытием, взяли под своё крыло десять возрастов академии. Со всеми занимаемся, воспитываем, всех экипировали, а не так давно академия получила новый, современный автобус.

— За счёт каких средств содержится клуб?

— Спонсорские и частные вложения. Бюджет области нас не касается. Разумеется, стараемся зарабатывать и сами. Например, за переход Олега Кононова нам заплатил «Спартак». Ещё ранее продали Горана Чаушича в «Црвену Звезду». Постоянно думаем о том, как можно пополнить бюджет.

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— Тему, о которой почему-то не принято говорить вслух. Насколько вы довольны сезоном сына?

— Когда играют дети руководителя, им всегда тяжело из-за пристального внимания. Он забил 8 голов и сделал 4 голевые за молодёжную команду, но об этом никто не пишет. Сразу начинается: «Вышел сын президента!». Будто бы сына кто-то заставляет заниматься футболом. Он сам хочет. А там уже всё зависит от тренера – выпустит или нет.

— Давайте раз и навсегда закроем один вопрос. Вы когда-нибудь просили тренера выпустить на поле своего сына?

— А как можно о таком просить?

— Мы много слышали о таких ситуациях в РПЛ.

— Даже интересно, как вы себе это представляете? Джорджевич забивает, а я говорю ставить сына? На меня тренер посмотрит и скажет: «Ты заболел что ли?» Такого просто не может быть. Черевченко больше подпускает, чем другие тренеры, потому что видит рост футболиста. Но это решение тренера.

— С сыном часто общаетесь о футболе?

— Конечно, подсказываю. Обсуждаем его игру, делюсь опытом. Это нормально.

— Почему ваш сын никогда не даёт интервью?

— Скромный. Хотя при этом достаточно общительный. Со всеми легионерами близко общается, потому что отлично знает английский язык.

Игорь Черевченко и Гурам Аджоев Фото: РИА Новости

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— Сейчас клубы РПЛ активно обсуждают лимит на легионеров. «Арсеналу» без него было бы намного проще?

— В российском футболе нужны качественные легионеры. Иностранец обязан быть на голову сильнее местного футболиста. За ним должны тянутся остальные. Он должен повышать конкурентную среду, в которой работает команда. Вот тогда будет толк. То есть не просто футболисты с пляжа, а, например, те, кто являются игроками сборных своих стран.

— Столько версий лимита, но никто всерьез не обсуждает английский формат с процентом матчей за сборную. Вас это не удивляет?

— Удивляет, говорю об этом ещё со времён своей работы в «Динамо». Мы брали Вальбуэна, хотя никто не верил в его приезд. Он, Халк, Витсель – это другой РПЛ. С ними растут и молодые.

— Ваша позиция по расширению Лиги до 18 команд?

— Я – за, потому что за последние годы построили много комфортных, современных стадионов. Они должны использоваться, а не простаивать. Но при этом необходима поддержка государства.

— Так вроде государство всячески минимизирует расходы на профессиональный футбол?

— А для чего тогда строили стадионы?

— Видимо, под чемпионат мира. Или ради ФНЛ.

— На эту лигу тоже нужны деньги. Тем более при содержании таких стадионов. Государство не может оставаться в стороне. Качественная инфраструктура, которая сейчас появилась, должна работать. Поэтому лучше 18 команд при государственной поддержке. Иначе можно сделать чемпионат Москвы из 10-12 команд. Но это же будет неправильно.

Беседовали: Максим Ерёмин, Андрей Панков, Григорий Телингатер