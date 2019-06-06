18 клубов в РПЛ – идеал и спасение. Лига чемпионов будет нашей

А-а-а, вот новую идею Евгения Гинера по расширению РПЛ ещё даже принять не успели, а со всех диванов и щелей полезли эти недовольные. Да что это вообще за племя? Сидят себе, в футбол никогда не играли, ни черта ни в чём не разбираются – только воют и воют вместе с журналистами. Всё-то им нравится.

Весна-осень – жарко. Осень-весна – холодно. Халявный федеральный канал со всеми матчами – отстой и совок. Платный – грабеж и плевок в лицо трудового народа. Старые стадионы – сарай. Новые – лучше б больницы построили. Юношеский чемпионат взяли – идиоты, результат никому не нужен, а если проиграли – позор, детский футбол умирает.



Что ни сделай, что ни придумай: всё «бу-бу-бу», «бу-бу-бу».



Вот, теперь покричим ещё и про 18 клубов. Начнём: «Болваны, жабы, ироды, да что ж вы такое делаете...» Только стоп.

Лимит на легионеров принимают люди на иномарках. Пора пересесть на «Жигули»? Революции не будет.

Вы что, реально думаете, они просто так, из жажды наживы или от скуки это приняли? Да нет, конечно.



Раз сезон будет идти с середины февраля и почти до нового года – значит, крыши как на «Крестовском» поставят повсеместно, а стадионы лиги превратятся в самые комфортные зимние помещения в России.



Раз команд будет больше – значит, в РПЛ купят самые модные программы для составления календаря. И теперь нас не заморозит эта неожиданная зима на декабрьских матчах в Томске, теперь никакой болельщик не улетит из Москвы в Хабаровск на игру, который перенесли на позавчера из-за внезапного Парада Победы. Дальше всё будет красиво, умно и логично.



Разбогатеют клубы и на дополнительных домашних играх. Матч-дэй, распродажи мерча, вип-ложи – всё это спасет российский футбол от жутких потерь. И не придётся более каждый день со скорбью и тоской вспоминать «Амкар» и «Тосно», на которые нам настолько не наплевать. И дальше мы уже не будем плакать, потому что сразу научимся хранить то, что имеем.

А телевидение? Замечательный «Матч-ТВ» ещё раз покажет нам в прайм-тайм Гибралтар с Ирландией…Ой, нет, это другой проект.



Так вот, замечательный «Матч-Премьер» дополнительно покажет нам 68 встреч – и уж с теперь-то полезные как целлофан пакеты будут разлетаться в каждом магазине.

Вы знаете, перечислять плюсы можно очень долго. Но вот, наверное, самый главный, что среди 18 команд пойдёт совсем другая конкурентная борьба, что безусловно скажется на развитии наших молодых футболистов, привлечёт иностранных звёзд футбола и в скором будущем обязательно приведёт российский клуб к победе в Лиге чемпионов, к которой мы давно готовы.

Мы теряем много игроков при переходе на взрослый уровень. Это большая проблема Большой текст-манифест борьбы с системными ошибками селекции.

И не нужно нам изобретать велосипед. Сочинять эти сказки про сокращённые или закрытые лиги, сравнивать Россию с США и Канадой, разрабатывая зональное деление, плей-офф и студенческие чемпионаты. От нечего делать можно еще и на любительский футболом потратиться, а потом еще и лишить себя денег из бюджетов.



Зачем все это, если путь к успеху намного ближе? 18 клубов в РПЛ – это блеск, чудо и наше спасение. А крикуны могут надрываться как дальше – с диванов вас всё равно никто и никогда не услышит.