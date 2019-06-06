И так сойдёт! Мы живём в стране, где решения принимаются эмоциями, а не разумом

В одной стране уже три года думают над тем, как сделать национальный чемпионат сильнее, привлекательнее и экономически стабильнее. Создаются рабочие группы под руководством людей, не связанных ни с одним клубом, и в этих рабочих группах начинаются жаркие споры. Каждый шаг тщательно прорабатывается, каждая мера проходит через несколько шлифовальных станков. Спортивные результаты и финансы — вот два главных мотива для реформ.
Итоговый проект в этой стране такой:
— сократить высшую лигу и первый дивизион с 18 до 16 клубов (хотели вообще до 14!);
— отказаться от искусственных газонов в течение трёх лет;
— справедливо перераспределить деньги от телевизионных трансляций;
— пропорционально повысить суммы компенсаций за молодых воспитанников для клубов первых двух лиг;
— разделить чемпионат на группы после регулярного сезона и проводить раунд плей-офф.
Последний пункт — адаптация практики, которая становится общеевропейской. В этой стране смотрят на опыт других чемпионатов и видят, что посещаемость при введении раунда плей-офф растёт. Да, этому противостоит критика тренеров и игроков, которые привыкли быть консерваторами и уверены, что выявлять чемпиона за месяц — это что-то для хоккея или баскетбола.
Да, эта система может осложнить жизнь командам, которые доходят до дальних стадий плей-офф еврокубков. Но в этой стране видят, что в соседнем государстве за десять лет использования раунда плей-офф лет доходы лиги увеличились на 86%. А в самой этой стране — всего на 20%. Значит, чтобы зарабатывать больше и иметь возможность хоть как-то противостоять денежному могуществу топ-5 лиг, нужно адаптироваться.
Но это приводит к сомнениям и обсуждениям. Уже готовый проект, над которым работали три года, снова пересматривается. Реформы, которые были уже близки, переносятся ещё на два года — минимум до 2023 года. Все ждут в том числе и того, каким будет новый телевизионный контракт в соседней стране — если он получится внушительным, то это станет ещё одним аргументом за реформы. Но пока в этой стране готовы ждать, потому что речь идёт об экономической выгоде — чтобы добиться максимального эффекта, нужно продумать всё до мелочей. И продолжать перенимать опыт других стран.
Эта страна — Нидерланды, не Россия. Реформа системы национальных лиг там давно стала обсуждением для всех, и, как это и должно быть в нормальной дискуссии, ярые противники каких-то решений благодаря аргументации своих соперников меняют позицию. Нет сомнений в том, что в итоге будет выбрана оптимальная модель.
Но эти глупые голландцы ничего не понимают. Можно же 27 мая сказать, что надо расширить лигу, сослаться на то, что «главное — это экономика» (опять же, голландские недотёпы хотят ради улучшения экономики сокращать лиги, но они просто не соображают), а уже через две недели радостно и в едином порыве поддержать расширение лиги.
Три года математической, экономической, научной работы? Всеобщее обсуждение, а не ясно использованное слово «поручение»? Незаинтересованные руководители рабочих групп? Посмотреть на проблемы в комплексе с переходом из молодёжного во взрослый футбол, компенсациями за молодых игроков, наполнением команд одними и теми же гастролирующими футболистами? Разумные меры вместо первого попавшегося ответа на низкий интерес к чемпионату?
Господи, да зачем. Достаточно, что нам КАЖЕТСЯ, что это правильно. А значит и так и сойдёт.
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