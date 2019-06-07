8 игроков, которые точно уйдут летом. Но ещё не знают куда

Матейс де Лигт Фото: Getty Images

Стоимость по Transfermarkt – 70 млн евро



Центральный защитник «Аякса» к 19 годам набрался опыта выступлений на международном уровне. Забивает за сборную, в полуфинале Лиги чемпионов, в «Аяксе» стал капитаном. Руководство клуба понимает, что ещё на год Матейс не останется. «Мы бы хотели, чтобы он остался, но понимаем, что это невозможно. Думаю, он перейдёт в клуб из Англии или Испании», — сказал Эдвин ван дер Сар. А вот слова Эрика тен Хага: «Удержать де Лигта не удастся. Слишком многие хотят его. Не знаю, куда он в итоге перейдёт – в «Барселону» или в «Баварию». Кажется, защитник ещё сам этого не знает. Но в клубе с его потерей уже смирились.

Его дебют в сборной стоил тренеру работы. Сегодня он забил в полуфинале ЛЧ Что нужно знать о капитане «Аякса».

Стоимость по Transfermarkt – 65 млн евро



Ивуарийский вингер взорвал французскую лигу с такой силой, что президент «Лилля» ещё в апреле назвал его уход «решённым вопросом». Игроку и клубу теперь осталось только выбрать предложение. Это трудно: за Пепе выстроилась очередь. Если весной «Интер» предлагал 60 млн евро, то сейчас за игрока конкурируют также «МЮ», «ПСЖ» и «Бавария», а «Ливерпуль», по сообщению L'Equipe, уже сделал предложение в 80 млн евро. Логично: 34 результативных действия в 35 матчах Лиги 1 – весомый аргумент, чтобы потратиться.

Хуан Мата Фото: Getty Images

Стоимость по Transfermarkt – 25 млн евро



В начале мая руководство «МЮ» сделало Хуану очередное предложение о продлении контракта, и он его в очередной раз отклонил. В конце июня он становится свободным агентом. Пока неясно, где он окажется в следующем сезоне. В январе сообщалось о переговорах с «Барселоной», но стороны пока не договорились. Всё же вряд ли у Маты будут проблемы с трудоустройством: 31-летний полузащитник способен усилить любую команду в Европе, кроме пяти-шести, а его запросы по зарплате (пять млн евро, контракт на три года) по нынешним меркам вполне скромные, тем более, как для свободного агента.

Гарет Бэйл Фото: Getty Images

Стоимость по Transfermarkt – 70 млн евро



Невозможно яснее показать игроку, что ты на него не рассчитываешь, чем это сделал Зинедин Зидан с Гаретом Бэйлом. В концовке чемпионата он перестал включать не испытывающего проблем со здоровьем валлийца даже в заявку на матчи. Слова тренера так же ясны, как его поступки. «Я рассчитываю на других игроков, думаю, это видно. Я должен принимать решения, даже если кому-то трудно их принять, после всех выигранных титулов» — так Зидан ответил на вопрос о будущем Гарета в Мадриде. Тем не менее, агент Бэйла не спешит искать валлийцу новую команду, считая, что мнение тренера может измениться на предсезонке. При всём уважении к агенту Бэйла, это выглядит маловероятно.

Бэйл близок к забастовке. Он скандалит и требует от «Реала» 51 млн евро Иначе грозится остаться в Мадриде и играть в гольф вместо футбола.

Стоимость по Transfermarkt – 12 млн евро



Мадридская газета AS в мае сообщила, что трёхкратного обладателя Лиги чемпионов уведомили: он не входит в планы клуба на следующий сезон. Сейчас «Реал» и агент игрока ищут ему новый клуб. Одним из вероятных вариантов выглядит «ПСЖ», клуб сделал предложение Навасу и Давиду де Хеа. Причём, если в Париж переедет испанец, то «МЮ» именно в лице Кейлора видит замену Давиду. В этом случае он может стать частью большого обмена с участием Погба.

«Реал» готов отдать Бэйла, Родригеса и Наваса в обмен на Погба

Стоимость по Transfermarkt – 35 млн евро



Воспитанник «ПСЖ» мог бы подписать с клубом новый контракт, остаться надолго и стать легендой. Но вместо этого он очень хотел в «Барселону». А его мать (она же агент) – очень хотела подписной бонус к контракту в размере 10 млн евро. Позиция «ПСЖ» оказалась неожиданно жёсткой: Рабьо оказался вне состава до тех пор, пока не подпишет новый контракт. Он не стал подписывать и с декабря 2018 года остался без игровой практики. Его стоимость упала с 50 млн евро до 35 за полгода. Контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня, но проблема в том, что «Барселона» уже купила Френки де Йонга, и сейчас присматривается к де Лигту и Гризманну. В общем, решила вопрос с центральным полузащитником, и сосредоточилась на усилении других позиций.

Рабьо ради «Барселоны» уволил агента. Которым была его мать Тот случай, когда в жизни футболиста явно нужно что-то менять.

Футболист поменял агента и по-прежнему рассчитывает перейти в каталонский клуб. Тем временем к нему есть интерес и со стороны «Тоттенхэма». Но для этого придётся пойти на серьёзные уступки по зарплате.

Стоимость по Transfermarkt – 80 млн евро



Ещё год назад на аргентинца хватало претендентов, а «Интер» собирался подписать с ним новый контракт, чтобы увеличить сумму отступных. 110 млн евро было слишком мало. Прошёл всего один сезон, и ситуация противоположная: теперь «Интер» хочет продать аргентинца, но никто не предлагает за него даже 80 млн. У Икарди случился конфликт с одноклубниками, Спаллетти, руководством, болельщиками – в общем, трудновато представить, как он может остаться. Тем более что по единодушному утверждению всех итальянских СМИ Мауро не входит в планы нового тренера «Интера» Антонио Конте.

«Интер» провалил весну. Всё началось с Икарди, но главный виновник – Спаллетти Разрешить конфликт хуже просто невозможно.

Две недавних инициативы клуба – обменять его в «МЮ» на Ромелу Лукаку и в «Ювентус» на Пауло Дибалу. Уговорить пока не удалось ни один из этих клубов.

Стоимость по Transfermarkt – 150 млн евро



В конце сезона Гризманн попрощался с болельщиками «Атлетико». Затем президент клуба Энрике Сересо сказал, что разочарован решением игрока уйти. Казалось, что трансфер в «Барселону» должен произойти на днях. Но вдруг всё затихло. А когда у самого Антуана спросили, где он начнёт следующий сезон, он ответил: «Хороший вопрос. Не знаю».

Гризманн в идиотской ситуации. Похоже, майское заявление было ошибкой У форварда что-то пошло не так.

Что происходит? Кажется, игроки «Барселоны» не слишком ему рады. Как недавно стало известно, это донёс до руководства клуба Лео Месси. При том что тренер Эрнесто Вальверде наоборот, хотел бы видеть его в команде. У самого Гризманна есть предложения и от других клубов – в том числе, по слухам, «МЮ» и «Баварии». В общем, максимально запутанная ситуация.