По мнению Мутко. Федун в оппозиции клубам РПЛ, Неймар пропустит Кубок Америки, Промес вывел Нидерланды в финал Лиги наций — в обзоре дня.

«Спартак» — в ФНЛ? Без Федуна так и будет

Гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию и выйти в финал Лиги наций

Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходила в Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш». Итоговый счёт игры — 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.

Автором первого забитого мяча в матче стал форвард англичан Маркус Рашфорд. На 32-й минуте он реализовал пенальти, который сам же и заработал. Фолил на Рашфорде Матейс де Лигт. Исправить свою помарку защитнику нидерландской команды удалось на 73-й минуте — он переправил мяч в ворота Джордана Пикфорда после подачи углового Мемфисом Депаем. До конца основного времени матча счёт на табло так и не изменился.

Исход встречи был предрешён в дополнительное время. Сначала гол в свои ворота после удара Квинси Промеса отправил Кайл Уолкер. А затем уже сам Промес забил после передачи Депая.

Аджоев: Глушакова подписать не готовы, даже не рассматриваем его

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что клуб не рассматривает вариант с подписанием контракта с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

«У нас есть спортивный директор Андрей Рудаков, который тоже поиграл в большой футбол, имеет громадный опыт работы на европейском трансферном рынке. Но без меня ничего не происходит. Он просматривает футболистов, потом подаёт мне соответствующий список. Сажусь, смотрю его, и потом принимаем решение. Разумеется, тренер в процессе тоже участвует. Обязательно смотрим игры. А как иначе? Агент может сделать такую нарезку, что увидишь Месси или Пеле. А на поле выйдет — ни мяч не может остановить, ни убежать.

Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать. Даже не рассматриваем», — заявил Аджоев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Главное по истории с Глушаковым: «Спартаку» мучительно нужен спортивный директор Иначе этот бардак будет продолжаться бесконечно.

«Ливерпуль» готов заплатить за форварда «Лилля» € 80 млн

Нападающий французского «Лилля» Николя Пепе может продолжить свою карьеру в Англии. Об этом сообщает L'Equipe.

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» готов выложить за 24-летнего форварда сборной Кот-д'Ивуара € 80 млн. Сам футболист настроен на переезд в чемпионат Испании, однако при гарантированном попадании в состав команды Юргена Клоппа готов отправиться и в Англию.

В сезоне-2018/19 Пепе провёл 38 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 ассистами. В гонке бомбардиров Лиги 1 Николя занял второе место, на 11 мячей отстав от форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

В настоящее время в обойме Юргена Клоппа четыре нападающих: Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино и Дивок Ориги.

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова, до последнего времени возглавлявшего молодёжную команду.

«Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин». 42-летний специалист на протяжении двух предыдущих сезонов возглавлял тренерский штаб молодёжной команды клуба.

Роман Шаронов – легенда клуба, в качестве игрока пережил с нашей командой все её успехи в новейшей истории: выходил с «Рубином» в Премьер-Лигу, завоёвывал первые в истории клуба бронзу и золото чемпионата России, Кубок и Суперкубок России, обыгрывал «Барселону», «Интер», «Атлетико», доходил до четвертьфинала Лиги Европы. После завершения карьеры игрока работал в системе клуба: курировал подготовку молодых футболистов, был тренером в Академии, затем перешёл на работу в молодежную команду», — сказано в заявлении «Рубина».

Бердыев ушёл из «Рубина». Ждём его в Сочи? Его второй приход в Казань получился не столь блистательным, как первый.

Мутко: если Федун уйдёт, «Спартак» отправится в первый дивизион

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о работе владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» сколько шёл, строил, но сейчас он 10 млрд в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А его все «мочат». Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать – если он завтра уйдёт, этот клуб пойдёт в первый дивизион. Кто-то хочет купить – пусть пойдёт и купит», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».

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Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников лиги

Большинство клубов Российской Премьер-Лиги проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России с 16 до 18.

«15 клубов — за, один — против», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ходом общего собрания клубов Премьер-Лиги, которое проходит сегодня, 6 июня, в Москве.

Вопрос увеличения числа участников РПЛ до 18 команд обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза 23 мая. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года. Окончательное решение может быть принято позднее исполкомом Российского футбольного союза.

Ранее президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что у РПЛ есть поручение по расширению лиги.

18 клубов в РПЛ – идеал и спасение. Лига чемпионов будет нашей Как же похорошел футбол при Дюкове.

И так сойдёт! Мы живём в стране, где решения принимаются эмоциями, а не разумом Переход на лигу из 18 клубов — лишнее доказательство.

Неймар получил разрыв связок голеностопа и пропустит Кубок Америки

Врачи сборной Бразилии подтвердили травму нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, полученную во время товарищеского матча с Катаром. Повреждение оказалось столь серьезным, что Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки, который будет проходить с 15 июня по 7 июля в Бразилии.

Бразильский игрок повредил правый голеностоп в первом тайме и был заменён на Эвертона Соареса на 21-й минуте. Бразилия выиграла у Катара 2:0, голы забили Ришарлисон и Габриэл Жезус. Форвард «ПСЖ» не смог сдержать слёз на скамейке запасных и ушёл в раздевалку с помощью медицинского персонала. Затем его заметили выходящим со стадиона на костылях.