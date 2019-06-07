Почти все легионеры сборной России упали в цене. Увы, справедливо

Портал «Transfermarkt» обновил стоимость футболистов сборной России, выступающих за рубежом. Таких сейчас четверо, и трое из них круто упали в цене. И ведь даже не скажешь, что не по делу.

Нойштедтер в прошлом сезоне наконец-то смог стать железным игроком основы. А в этом опять скис. Как и весь «Фенербахче», который шёл в самом низу таблицы. По весне клуб стал приходить в себя, а Роман плотно сел на скамейку, уступив место в составе турецким защитникам, чьи фамилии вам ничего не скажут. Через несколько недель контракт закончится, и наверняка мы увидим его в России.

Как и Кудряшова, у которого очень похожая история. Пришёл, забил в первой же игре, начал стабильно играть в основе. А потом уступил своё место Гаэлю Клиши. В состав вернулся только в последних матчах сезона и сыграл в решающем матче против «Галатасарая». В нём «Башакшехир» уступил титул. Новый контракт Фёдору пока не предложен.

5 россиян, которых забрали в Европу этой зимой И речь не о ноунеймах.

Ну и Александр Головин. Несмотря на все вводные, у Головина сценарий самый оптимистичный. Падение его стоимости отражает, скорее, общий провал «Монако», чем конкретно его. Хотя, с другой стороны, даже в такой команде лидером он не стал. Выстрелил только в некоторых матчах.

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Нет смысла грустить по поводу этих цифр. Из этой троицы мы ждали реального прорыва только от Головина. Нет, прогресса мы больше ждали от Жамалетдинова, который уехал из комфортной Москвы в Польшу или от Комличенко, рвавшегося играть хоть где-то. От молодых и голодных.

Комличенко побил рекорд чешской лиги. Больше него не забивал никто Наш парень.

Все эти цифры — не знак того, что наши футболисты настолько плохи, что не тянут даже посредственные чемпионаты. Просто в вопросе отъезда в Европы нужно быть упёртым настолько, насколько это возможно. Процент того, что получится сразу — минимальный. Спросите того же Комличенко.

Но если футболисты, споткнувшись о первые неудачи, будут возвращаться домой — этот круг никогда не будет разорван. А уж если будут возвращаться даже после успешного выступления — шансов на это изначально нет.