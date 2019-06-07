«Краснодар» начнёт сезон с новой полузащитой. Мусаеву будет очень сложно

Травма Юрия Газинского, который, очевидно, пропустит начало нового сезона, поставила «Краснодар» перед неприятной перспективой. Газинский в прошлом сезоне провёл 41 матч, а покинувшие клуб по истечению контрактов Маурисио Перейра и Шарль Каборе — 38 и 37 соответственно. Каждый из них был ключевым игроком центральной оси — несколько лет игра «Краснодара» держалась на них не только в созидании, но и в переходных фазах. В конце лета и начале осени Мураду Мусаеву придётся встроить на их позиции новых футболистов, не меняя игровых принципов.

Шарль Каборе и Маурисио Перейра Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Это крайне сложная задача даже для очень опытных тренеров — Мусаев, при всём его таланте, пока такого опыта не имеет. При смене исполнителей хорошие специалисты обычно подстраиваются под лучшие качества новых игроков — вне зависимости от того, какими были качества ушедших. В «Краснодаре» так нельзя: хотя послабления с точки зрения схемы в последний год всё же появились, стратегически, на уровне принципов, команда не может меняться. Когда пересаживают сердце состава — тройку центральных полузащитников — сохранить себя очень сложно.

Денисов уходит, Калачёв тоже. Потери и приобретения РПЛ к началу лета «Краснодар» уже заменил двумя новичками покинувших команду полузащитников.

Дело даже не в том, что на место Каборе, Перейры и (на первое время) Газинского пришли другие по функционалу футболисты — Кайо и Намли. Третьим в центре новой полузащиты «быков», скорее всего, будет Кристоффер Олссон, и по шведу как раз можно сказать, в чём главная сложность смены центра полузащиты при сохранении игровых принципов. Дело в том, что концептуальный футбол требует периода адаптации, и Олссон не сразу сумел понять, как нужно играть в то, что нужно «Краснодару».

Кристоффер Оллсон Фото: fckrasnodar.ru

При этом изначально казалось, что Олссон — из того типа полузащитников, что нужны «быкам». Сам швед определяет свою игру так: «Мои сильные стороны состоят в том, что я хорошо играю с мячом, а не в покрытии зон. Не должно быть так, что я только обороняюсь, а потом получаю мяч уже уставшим. Я в команде, чтобы играть с мячом, контролировать темп и использовать свою физическую форму». Всё так, и на бумаге это выглядело хорошо, но на поле стало очевидно, что через Олссона проходят контратаки соперника. Кристоффер привык играть в перехват ещё с юношеских турниров, когда он не выделялся большими габаритами. Он изучал по видео игру Андреа Пирло: тот тоже никогда не отличался мощью, но за счёт хорошего тайминга получал возможность действовать с мячом свободно.

Проблема была в том, что Олссон а) не синхронизировался с партнёрами в прессинге; б) при игре «Краснодара» прохождение соперником через его зону грозило острыми быстрыми атаками. То есть: плюсы шведа совпадали с игровыми принципами «Краснодара», но риски при его игре мешали командным взаимодействиям при переходе из атаки в оборону. Именно эта фаза игры — переход из атаки в оборону — всегда самая сложная для адаптации. И очень важная для «Краснодара», который декларирует стремление владеть инициативой.

В «Краснодаре» ещё один новичок. Очень интересный и талантливый Рассказываем о Юнесе Намли, который стал уже вторым летним приобретением «быков».

Этот пример хорошо иллюстрирует, с какой сложной задачей придётся иметь дело Мусаеву. Олссон точно не списан, но ему нужно было время — понадобится оно и Кайо (в меньше степени, его футбол достаточно предсказуем в хорошем смысле этого слова), и Намли. С Намли, возможно, придётся биться даже дольше, чем с Олссоном: у него ярко выраженные сильные качества при игре с мячом, но при потере новичка «Краснодара» надо страховать. А это значит, что те же проблемы с переходом из атаки в оборону и поиск баланса просто неизбежны.

Надо понимать, что «Краснодару» никак не избежать ломки: всё равно нестабильность будет сопровождать игру и результаты в первое время — возможно, до возвращения в строй Газинского. Задачи у Мусаева две: а) минимизировать сроки этой ломки и побыстрее найти баланс с новыми футболистами; б) минимизировать потери в очках на период этой ломки. Если он справится с обеими задачами, то его без вопросов можно будет причислять к топу наших тренеров.