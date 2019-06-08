Где и как живёт защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк

Лучший игрок АПЛ прошедшего сезона перешёл в «Ливерпуль» зимой 2018 года, и тогда же занялся поиском жилья поближе к новой тренировочной базе клуба. Особняк нашёлся достаточно быстро – ещё с 2011 года свой дом продавал нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. Продать не получилось – цена в четыре миллиона фунтов многих отпугивала, поэтому норвежец, который жил в этом месте ещё в бытность игроком «МЮ», решил поступить проще – сдать жильё. В январе 2019-го нашёлся хороший клиент, готовый исправно платить за аренду (зарплата позволяет), сильно не шуметь (тут уже обязывает статус), да и вряд ли он куда-то испарится, не заплатив. Этим клиентом стал Вирджил ван Дейк.

В этом сезоне ван Дейк всё-таки доставил проблемы Сульшеру, но дело тут не в шуме или задержке оплаты дома – просто новому главному тренеру «МЮ» после возвращения в клуб негде было жить. Пришлось заселяться в отель. Кстати, норвежец выбрал гостиницу Lowry, где раньше жил экс-тренер «Манчестера» Жозе Моуринью.



Что касается самого дома, то снаружи он выглядит примерно так:

А вот фотографий интерьера не так много: в отличие от многих других звёздных игроков, ван Дейк старается не светиться в социальных сетях – его девушка удалила «инстаграм», снимков его дочки в сети тоже практически не встречаются, а в профиле голландца вы не найдёте дорогих машин, но об этом – чуть позже. Так что придётся довольствоваться вот этой рождественской фотографией защитника. Правда, и по ней можно сделать вывод, что обстановка в доме ван Дейка достаточно скромная и минималистичная.

Ван Дейк живёт достаточно скромно, и этому есть своё объяснение. Отец будущего футболиста бросил его маму ещё в детстве (по этой причине на футболке защитника красуется имя, а не фамилия), и голландцу в 16 лет пришлось устроиться на работу посудомойщиком в ресторан в Бреде. Он зарабатывал 2,5 фунта в час. Пройдёт несколько лет, и ван Дейк купит своей маме (которая в одиночку воспитывала троих детей) в Бреде целый дом. Сейчас он может себе это позволить.

Машины

Как мы уже писали, ван Дейк живёт достаточно скромно и скрытно, поэтому и информации в свободном доступе о его автопарке не так много. Точно известно о том, что у ван Дейка есть «Мерседес» G класса. Причём, скорее всего, у Вирджила действительно всего одна машина, просто раз в несколько лет он её обновляет. Вот фото времён выступления голландца за «Саутгемптон»:

А вот это уже после перехода в «Ливерпуль»:

Большому защитнику – большую машину, а вот много их иметь, видимо, совсем необязательно.

Самолёты

Ван Дейк вряд ли имеет самолёт в собственности, но вот полетать он явно любитель. Именно на самолёте он летел подписывать контракт с «Ливерпулем», да и в «инстаграм» выложить пару крутых фото ван Дейк не стесняется.

Вы не найдёте в «инстаграме» ван Дейка крутых машин, роскошных пляжей, небоскрёбов, и прочих атрибутов богатой жизни. Хотя зарплата около 55 миллионов фунтов за пять лет (по данным английских СМИ) вполне позволяет ему это всё себе позволить. Возможно, голландец просто придерживается мнения о том, что счастье любит тишину. Предыдущего защитника – обладателя «Золотого мяча», Фабио Каннаваро, тоже отличала скромность…