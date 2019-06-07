Украина громит Сербию, Люксембург – выше Португалии

Сербская сборная обнадёживающе начала отбор чемпионата Европы – с результативной ничьей (1:1) в Португалии. Естественно, она рассчитывала развить стартовый успех во Львове, и не сказать, что безосновательно. По подбору исполнителей балканская команда как минимум не уступает украинской – скорее превосходит. На деле ни именитый Ляич, ни свежеиспечённый «реалист» Йович, ни брошенный во втором тайме в бой человек-гол Митрович оправдать надежды Младена Крстаича (а вместе с ним всей страны) не сумели. На поле «Арены Львов» блистали исключительно украинские футболисты, а убийственный двойной удар по гостям нанёс молодой киевлянин Виктор Цыганков.

21-летний динамовец только в прошлой игре с Люксембургом открыл лицевой счёт в составе национальной команды. Но, видно, быстро вошёл во вкус. В пятницу вечером он отличился дважды в течение неполных трёх минут. Сначала Цыганков чётко замкнул фланговый прострел Караваева (представьте себе, не только Россия располагает правым защитником с такой фамилией), а затем смачно приложился по мячу из-за штрафной после перехвата Яремчука.

Полтайма сербы недурно смотрелись на поляне и время от времени нервировали чужого вратаря Пятова. После дубля Цыганкова на газоне остались их бледные тени. Заключительный час игры инициативой безраздельно владели парни в жёлтом, и это своё преимущество они конвертировали ещё в три гола. Два из них забил Евгений Коноплянка, ещё один – коренной львовянин Роман Яремчук.

Благодаря этой победе подопечные Андрея Шевченко упрочили лидерство в группе B, сделав широченный шаг навстречу финальной стадии чемпионата Европы. Семь очков жёлто-синим пишем – ещё три в уме. Трудно представить, что после такой феерии украинцы дома же отдадут что-то в понедельник Люксембургу. Кто бы мог подумать, что фаворитом в этой пятёрке станет не Португалия, не Сербия, а Украина? Теперь это факт.

Между тем люксембуржцы продолжают плодить сенсации более локального масштаба. Добыв очко в Литве (1:1), они на два пункта оторвались в таблице от Роналду и компании. У тех, правда, на игру меньше, но видеть себя ниже «карлика» действующему чемпиону континента в любом случае неприятно. Литовцы, кстати, заканчивали матч вдевятером, но домашней ничьей с аутсайдером это слабое оправдание.

Турнирная таблица группы B квалификации Евро-2020

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