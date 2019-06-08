Азар перешёл в «Реал». Второй топ-трансфер мадридцев за неделю

Главная мечта «Реала» последних лет осуществилась. Эден Азар перешел в мадридский клуб, чем обрадовал и Флорентино Переса, и Зинедина Зидана. Официальная презентация бельгийца в качестве новичка мадридцев пройдет 13 июня на «Сантьяго Бернабеу». Это уже четвертый трансфер мадридцев этим летом после подписаний Родриго, Милитао и Йовича. Все четыре сделки суммарно обошлись Флорентино Пересу в 255 млн евро. Ранее была информация, что без учета денег за продажи игроков трансферный бюджет «бланкос» на это лето составит 600 млн евро.

Роль Зидана в переходе Эдена Азара просто огромна. Во-первых, он просил купить Азара еще несколько лет назад и даже лично несколько раз общался с бельгийцем лично. Плюс очень важно, что сам футболист огромное количество раз подчеркивал, что Зидан был его кумиром на поле.



Есть фотографии официального магазина «Реала», в которых замечены футболки Азара с седьмым номером. До этого под ним выступал Криштиану Роналду. Какой будет зарплата Азара в Мадриде, пока неизвестно, но контракт заключен на пять лет.

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Точная трансферная сумма неизвестна, но говорят о 110 млн евро. За счет бонусов и дополнительных выплат сумма сделки может вырасти до 140 млн евро. Таких крупных сделок «Реал» не совершал с момента покупки Хамеса Родригеса 5 лет назад, и даже он обошелся почти в полтора раза дешевле.

600 миллионов на Азара, Мбаппе и Погба. А Йович уже в «Реале» «Королевский клуб» серьёзно раскошелится в летнее трансферное окно. И первый громкий трансфер уже совершён.

В Мадрид Эден Азар переезжает в статусе действующего обладателя Лиги Европы. Для «Челси» продажа ключевого полузащитника скорее означает проблемы. На английский клуб наложены санкции ФИФА по регистрации новичков. Поэтому есть вероятность, что деньги за Азара просто будет некуда тратить: регистрировать входящие трансферы можно будет лишь через год. Прямо сейчас «синие» подали апелляцию на решение о запрете, но при этом клуб не просил отменить запрет на регистрацию, пока идут разбирательства.