Бэйл решил остаться в «Реале». Рискует закончиться как большой футболист

Наряду с долгожданным трансфером Эдена Азара в субботу «Реал» настигла ещё одна важная новость: Гарет Бэйл никуда не уйдёт. На днях валлиец настоял на личной встрече с руководством «Королевского клуба» и на ней ещё раз подчеркнул, что даже не собирается рассматривать предложения со стороны, какими бы заманчивыми они ни казались. «Все мои мысли – здесь, на «Сантьяго Бернабеу», — сказал Гарет, вогнав боссов в состояние разочарования, возмущения и удивления.

Бэйл близок к забастовке. Он скандалит и требует от «Реала» 51 млн евро Иначе грозится остаться в Мадриде и играть в гольф вместо футбола.

В «Реале» изначально понимали, что продать Бэйла будет не так просто. Потенциальных покупателей отпугивали не только сверхвысокая трансферная стоимость, но ещё и гигантская зарплата нападающего (17 млн евро в год). Это не говоря о нестабильной игре в последние сезоны и постоянных травмах. Но благодаря высокому номинальному уровню, грозному имени и мировому статусу претендентов всё равно могло оказаться немало. При одном лишь условии: либо «Реал», либо сам Бэйл должны были пойти на финансовые уступки и сбивать цену/зарплату.

«Королевский клуб» благотворительностью заниматься не стал, и это его полное право – нужно пытаться строить новую команду, покупать суперзвёзд за 100+ млн евро и при этом вписываться в финансовый fair play. Главные надежды возлагались на совесть дорогостоящего футболиста, который мог бы осознать, что его в Мадриде уже не очень-то хотят видеть, вспомнить про самолюбие, снизить аппетит и перейти в новую статусную команду, чтобы доказать, что как футболист он всё ещё крут.

Увы, Бэйлу этот путь оказался не близок. Согласно информации AS, в разговоре с руководством валлиец услышал, что Зидан на него не рассчитывает и игрового времени в новом сезоне даст не так много, но в ответ всё равно указал на действующий контракт и сослался на нефутбольные факторы. Он сказал, что ему и его семье очень комфортно в Мадриде, очень нравится местная погода, дети уже полностью адаптировались, а главное – Бэйл нашёл идеальное место для реализации своей второй страсти после футбола. Гольфа. Хотя приоритеты, возможно, уже и смещены. Гарет – постоянный игрок в центре Real Club La Moraleia, он проводит там огромную часть своего свободного времени.



Во фразу «Если мне не заплатят по 17 млн евро за каждый из оставшихся трёх сезонов, то я никуда не уеду, останусь здесь и буду играть в гольф», якобы сказанную Бэйлом в раздевалке после последнего матча, верится всё больше.



Всё идёт к тому, что звезда, когда-то разгоревшаяся ярко-ярко, потухнет раньше времени. Сравнения с Месси и Криштиану Роналду, которые когда-то допускали в контексте Бэйла, сейчас кажутся смехотворными.

Азар перешёл в «Реал». Второй топ-трансфер мадридцев за неделю Бельгиец хотел этого несколько лет.

В новом сезоне в «Реале» будут зажигаться новые звёзды – Азар, Йович, Родриго Гоэс, а также неувядающий работяга Бензема. Бэйлу же достанется почётное зрительское место на первом ряду. Если он вдруг всё-таки не вспомнит, что когда-то тоже был прекрасным игроком, а при возвращении амбиций способен стать им снова.