Красота дня. Влада Седан – девушка Александра Зинченко

Игра сборных Украины и Сербии запомнился не только обилием голов в ворота сербов, но и послематчевым перфомансом Александра Зинченко: полузащитник после флеш-интервью поцеловал корреспондентку каналов «Футбол 1/2» Владу Щеглову, которую знают скорее под псевдонимом Влада Седан.
Впервые об их возможных отношениях стало известно после матча между киевским «Динамо» и «Шахтёром» — на трибуне они вместе наблюдали за матчем главных украинских команд. Догадаться об их союзе можно бело и по фотографиям девушки с Пепом Гвардиолой на базе «Манчестер Сити».
Если её лицо кажется вам знакомым, то в этом нет ничего удивительного – Влада запомнилась всем после Евро-2016, тогда телевизионщики постоянно выхватывали именно её во время трансляций игр украинской команды – на футболистов тогда смотреть было достаточно жалко. Также Владу многие знают как бывшую девушку форварда «Шахтёра» Андрея Борячука.
Зинченко никогда не рассказывал о своих отношениях, говоря, что это только отвлекает его от футбола. Видимо, после второго чемпионства в Англии Александр решил приоткрыть завесу тайны и заявить о новых отношениях. Правда, совместных фотографий пара пока не выкладывала. А вот фотографии самой Влады в открытом доступе имеются.
- 9 июня 2019
-
09:00
-
08:16
-
07:46
-
07:15
-
05:53
-
03:59
-
02:45
-
01:56
-
01:49
-
01:16
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:33
-
00:23
-
00:07
-
00:02
- 8 июня 2019
-
23:55
-
23:44
-
23:38
-
23:24
-
23:07
-
23:04
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:07
-
21:36
-
21:34
-
21:28
-
21:26