Красота дня. Влада Седан – девушка Александра Зинченко

Игра сборных Украины и Сербии запомнился не только обилием голов в ворота сербов, но и послематчевым перфомансом Александра Зинченко: полузащитник после флеш-интервью поцеловал корреспондентку каналов «Футбол 1/2» Владу Щеглову, которую знают скорее под псевдонимом Влада Седан.

Впервые об их возможных отношениях стало известно после матча между киевским «Динамо» и «Шахтёром» — на трибуне они вместе наблюдали за матчем главных украинских команд. Догадаться об их союзе можно бело и по фотографиям девушки с Пепом Гвардиолой на базе «Манчестер Сити».



Если её лицо кажется вам знакомым, то в этом нет ничего удивительного – Влада запомнилась всем после Евро-2016, тогда телевизионщики постоянно выхватывали именно её во время трансляций игр украинской команды – на футболистов тогда смотреть было достаточно жалко. Также Владу многие знают как бывшую девушку форварда «Шахтёра» Андрея Борячука.



Зинченко никогда не рассказывал о своих отношениях, говоря, что это только отвлекает его от футбола. Видимо, после второго чемпионства в Англии Александр решил приоткрыть завесу тайны и заявить о новых отношениях. Правда, совместных фотографий пара пока не выкладывала. А вот фотографии самой Влады в открытом доступе имеются.