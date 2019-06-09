ВЭБ: сделаем из ЦСКА суперклуб!

Покер Дзюбы и дубль Смолова помогли России разгромить Сан-Марино — 9:0
В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России принимала Сан-Марино. Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Национальной команде удалось одержать победу со счётом 9:0.
Счёт был открыт на 25-й минуте, когда защитник гостей Микеле Чеволи поразил собственные ворота после прострела полузащитника россиян Александра Головина. На 31-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями нападающего Артёма Дзюбы, реализовавшего пенальти. Спустя пять минут голом отметился защитник Фёдор Кудряшов. На 41-й минуте результат первого тайма точным ударом зафиксировал полузащитник Антон Миранчук.
Во второй половине встречи сборной России также некоторое время не удавалось забить. На 73-й минуте дубль оформил Дзюба, а уже спустя три минуты форвард записал себе в актив хет-трик. Ещё спустя минуту отличился нападающий Фёдор Смолов, на 83-й минуте он оформил дубль. Итог матча зафиксировал Дзюба, забивший в четвёртый раз на 88-й минуте.
Дзюба обошёл Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России
Нападающий сборной России Артём Дзюба, оформивший покер в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Сан-Марино, превзошёл достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.
Перед стартом поединка Дзюба 16 раз отличался в играх российской сборной. Аршавин и Карпин за свою карьеру в национальной команде забили по 17 голов. Теперь Дзюба с 20 мячами занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной России. От Романа Павлюченко Артёма отделяет один гол.
Смолов забил 100-й гол в карьере
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов преодолел отметку в сто голов, забитых за свою профессиональную карьеру. Это достижение покорилось ему в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Сан-Марино.
Сборная Франции проиграла Турции в выездном матче отбора на Евро-2020
В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Турции принимала Францию. Матч состоялся на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершился победой хозяев со счётом 2:0.
Турецкая команда вышла вперёд на 30-й минуте после точного удара защитника Кана Айхана. Под занавес первого тайма хозяева удвоили преимущество усилиями полузащитника Дженгиза Ундера. Во второй половине встречи действующие чемпионы мира не сумели поразить ворота соперника, и счёт так и не изменился.
Источник: первый президент Татарстана пытался предотвратить отставку Бердыева
Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев выступал против отставки Курбана Бердыева с поста главного тренера «Рубина», сообщает «Спорт Бизнес Online».
По информации источника, в казанском клубе выступали против расставания с 66-летним специалистом. В частности, в ситуацию пришлось вмешаться первому президенту республики, который пытался предотвратить уход наставника. Однако в итоге вчера вечером в клубе приняли решение расстаться с тренером.
Глава корпорации ВЭБ: ведётся работа с Гинером, чтобы сделать из ЦСКА суперклуб
Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов рассказал о сотрудничестве банка с ЦСКА.
«Что касается кредита, выданного на строительство стадиона, мы анализировали ситуацию. У нас нет опасений, что кредит не будет погашен. У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведётся работа, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения», — ответил он на соответствующий вопрос RNS», — приводит слова Шувалова Rambler News Service.
Глава ВЭБ отказался комментировать возможный выкуп доли клуба.
Появилась переписка Неймара и модели, обвинившей его в изнасиловании
Появилась переписка в WhatsApp форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара с моделью Нажилой Триндади, которая обвинила футболиста в изнасиловании. Общение футболиста с девушкой было опубликовано изданием Marca со ссылкой на Globo.Record TV.
Переписка начинается с укора модели в адрес футболиста, что тот не пришёл к ней, как обещал. В ответ Неймар написал, что был занят. Триндади сообщила, что всё ещё ждёт его в отеле, и назвала номер апартаментов.
Следующая переписка пары состоялась на следующий день. Неймар написал, что прощает девушку, после того как та его ударила. В ответ модель выслала футболисту несколько своих фото с синяками на теле. Также Триндади написала, что намерена прекратить общение с Неймаром. В свою очередь форвард «ПСЖ» послал сообщение: «Но ты также виновна в этих синяках. Ты просила большего». Также он попросил удалить сделанные фото и никому их не показывать. Ответ Триндади был следующим: «Ты с ума сошёл? Я попросила тебя остановиться, но ты только сказал: „Ну извини“.
Уже после того, как Неймар опубликовал в Instagram содержание разговора с Триндади, модель написала: «Ты очень хорошо знаешь, что ты сделал и как обращался со мной. На самом деле ты оскорбил меня! Даже если это никогда не станет известно и мы никогда больше не будем разговаривать друг с другом. В глубине души ты знаешь, что произошло. Надеюсь, ты никогда не почувствуешь боль, которую я испытала в ту ночь. Спи спокойно, и спасибо. По крайней мере, теперь я знаю, кто такой настоящий Неймар».
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