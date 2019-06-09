Германия возрождается. Лёв снова доказал, что он топ

Йоахим Лёв – очень редкое явление в современном футболе. Настоящее олицетворение целой эпохи немецкой сборной.

С течением времени все больше кажется, что особенным его делает не столько победа на мундиале, сколько количество лет (13!), отданных национальной команде Германии. В октябре 2018 года Лёв стал рекордсменом по числу матчей во главе бундестим, обогнав самого Зеппа Хербергера. В матче против Голландии он в 168-й раз руководил игрой своей команды.

Хайнкес — лучший тренер Германии всех времён по версии немцев. Это справедливо Трибьют великому Юппу спустя год после завершения им карьеры.

В тот же месяц Йоахим добился еще более выдающегося достижения. Несмотря на ужаснейшие результаты сборной, сумасшедшую волну критики со стороны болельщиков (согласно опросу «Кикера» 92 % респондентов были за отставку специалиста) и конфликты внутри команды, он остался тренером Германии. На руку специалисту сыграл не только его удивительный авторитет перед футбольным руководством страны, но и поразительная смелость. Еще в августе Лёв сказал «Остаюсь! Я все еще голоден и амбициозен». Тогда он признал свои ошибки и заявил, что вернет сборной баланс. Похоже, Лёв выполняет обещание.



К началу отборочного этапа немецкую сборную, наконец, перестало лихорадить. Йоахим омолодил команду, избавившись от уже неактуальных старожилов, поменял схему игры и главное, идеологию. Бундестим перестала быть мощной и пафосной немецкой машиной, которая сметала всё на своем пути. Новая сборная Германии становится прагматичной и рассудительной, играя в соответствии с возможностями и со вкусом. Теперь у немцев именно такой курс развития.



Вроде бы рядовую победу над скромной Беларусью не стоит недооценивать. Игра в Борисове отлично продемонстрировала, на что способна нынешняя Германия и, какой она собирается стать. Если Лёв смотрел матч своей команды по телевизору из больницы, он наверняка остался доволен.



Забудьте про немецкую сборную, которая пропагандировала атакующий футбол с обязательно тотальным контролем мяча. Современная Германия не так сильно настаивает на владении. В памяти Лёва наверняка еще свежо воспоминание о провале команды в игре с Южной Кореей на Чемпионате мира-2018. Тогда немцы, владея мячом 74% времени, показывали совершенно бестолковую для чемпионов мира игру. Решив повысить КПД команды, немецкий специалист насытил линию атаки более скоростными футболистами, вроде Сане и Гнабри и отказался от владения ради владения. В итоге, с Беларусью немцы продемонстрировали не такой контроль мяча, как на мундиале (67 %), зато создали намного больше качественных моментов.



В субботу футболисты Германии пытались очень разнообразно взломать белорусский автобус. Немцы грузили в штрафную, простреливали вдоль линии ворот, а также использовали короткий пас и «стенки».

Первый гол они забили уже на 12-й минуте. Йозуа Киммих роскошным пасом отрезал троих игроков Беларуси и нашел в штрафной Сане. Затем полузащитник «Манчестер Сити» одним движением уложил Мартыновича на газон, после чего отправил мяч в дальний угол ворот.

Во втором тайме сборная Германии прибавила и стала чувствовать себя в нападении ещё увереннее. Футболисты пасовали пятками в штрафной соперника и разыгрывали на «третьего». Образцом идеальной атаки немцев стал эпизод со вторым голом. На 62-й минуте Гинтер отдал



передачу вдоль линии штрафной. Сане и Гнабри пропустили мяч, который подхватил Ройс, ворвавшийся из-за их спин. К рывку Марко белорусы не были готовы, поэтому он расстреливал Гутора уже без сопротивления.



Такой универсальности и вариативности в построении игры немцам помогла добиться новая расстановка 3-4-3. Отказавшись от игры в два центральных защитника и переведя Йозуа Киммиха в центр поля, Лёв нашел тот баланс, о котором он говорил.



На новой позиции полузащитник «Баварии» стал намного полезнее. Многие атаки немцев теперь развиваются именно через Киммиха. Йозуа часто рискует и обостряет, создавая опасность у ворот соперника. При этом, у него практически всегда отличный процент точных передач.



Важно и то, что нацеленность Киммиха на нападение больше не вредит сборной. Когда он был фланговым защитником и подключался к атакам, его край часто проваливался. Страховать игрока было некому. Теперь в центре полузащиты за футболистом подчищает Гюндоган или Кроос.



Благодаря наличию двух латералей у немцев появилась возможность играть шире. С Шульцем и Клостерманом футболисты Германии без проблем растягивали оборону белорусов и находили зоны для проникающих передач. Лёв все-таки нашел идеальное решение для того, чтобы обыгрывать команды, которые низко обороняются.



Конечно же, сборная Германии не была бы такой и без игроков, вдохнувших в нее новую жизнь. К таковым, в первую очередь можно отнести три футболиста – Маттиаса Гинтера, Нико Шульца и Сержа Гнабри.



Первый из них с каждым годом чувствует себя на поле все увереннее. Защитник «Боруссии» обладает отличным пасом и уверенно играет на втором этаже благодаря высокому росту. В матче с Беларусью Маттиас не часто, но удачно подключался к атаке. Второй гол немцев организовал именно он.



Для того, чтобы стать достойной заменой Хуммельсу Гинтеру нужно лишь прибавить в оборонительных действиях. Один отбор в среднем за матч – слишком скромный показатель для центрального защитника топ-сборной.



Насколько полезен для сборной Германии Нико Шульц, видно уже сейчас. В игре с Беларусью он был одним из самых активных футболистов в команде. Не щадя себя Нико носился по своему флангу, регулярно навешивал и простреливал. На фоне других, склонных к атаке латералей, Шульц выгодно отличается холодной головой. Он всегда помнит о том, что убегая в нападение, оставляет пустым фланг. Кажется, Лёв сумел закрыть позицию левого защитника на несколько лет вперед.



Тем не менее, самым ярким из этой троицы, пожалуй, является Гнабри. 23-летний вингер не только освежил состав Германии, но и стал одним из тех футболистов, которые ускорили ее игру.



Серж отлично умеет работать с пространством. Причем как с мячом, так и без него. Первый опасный момент у ворот Беларуси Гнабри соорудил как раз благодаря этому таланту. Получив мяч практически в центре поля, он протащил его до линии штрафной, а затем пробил.

Полузащитник хорошо смотрелся во время стремительных распасовок немцев, даже не всегда участвуя в них. Отлично чувствуя эпизоды, он вовремя уводил своего защитника подальше от мяча, открываю пространство своим партнерам. Именно так Германия забила второй гол.



В отличие от многих других молодых талантов, 23-летний игрок уже обладает развитым футбольным интеллектом. Вкупе с великолепным дриблингом, высокой скоростью и неплохим ударом, это качество вероятно сделает Гнабри одним из лидеров бундестим. Ему, как и всей команде, есть, куда расти.

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Важный итог в конце текста. После двух игр отборочного турнира ЧЕ Германия не стала сильнее. Сейчас ей это не так уж и необходимо. Бундестим всегда была способна отобраться на чемпионат Европы даже полуторным составом. Главное, что Лёв, наконец, нашел для немцев новый путь развития. Германия уже начала возрождаться.