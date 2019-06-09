Игрок за 120 млн евро снова опоздал на тренировку. «Барселоне» он надоел

Если говорить об игре, Усман Дембеле в полном порядке. При всего 30 выходах в старте в сезоне (20 в Примере, пять в Лиге чемпионов, четыре к Кубке и один в Суперкубке) он забил 14 голов и отдал девять голевых передач. Всё в порядке у него и с фирменным скоростным дриблингом. По количеству обводок на 90 минут Усман уступает в «Барсе» только Лионелю Месси и занимает седьмое место в чемпионате. Но за пределами поля у него проблемы. Опять.

Проблемы с дисциплиной – не новость для «Барселоны». От игрока, который ради смены клуба шантажировал руководство «Боруссии» Дортмунд бойкотом тренировок, можно ожидать всякого. И в новом клубе Усман сразу показал, что он всё тот же – в плохом смысле. Всё началось с опозданий на тренировку. Не помогли ни внушения Эрнесто Вальверде, ни сообщения от Жерара Пике, который напоминал французу про расписание. Дембеле, который помешан на видеоиграх, однажды попался на детской хитрости: проспал тренировку и сказал, что заболел. Всё выяснилось с приездом клубного врача: он просто поздно лёг спать. Какое-то время на это закрывали глаза, но в октябре Дембеле вылетел из старта.



Этому предшествовал инцидент, когда, по утверждению испанских СМИ, игрок опоздал даже не на тренировку, а на предматчевую установку на игру с «Интером» в Лиге чемпионов. В итоге, Вальверде не выпустил его даже на пару минут, хотя перед матчем собирался выпускать в старте.

Дембеле перестал попадать в старт «Барсы». Почему? В испанских СМИ пишут о проблемах с дисциплиной.

Буквально через месяц всплыла некрасивая история из Германии с Дембеле в главной роли. Владелец квартиры, в которой жил футболист, подал на него в суд. Причина – неправильно расторгнутый договор об аренде и ужасное состояние помещения после выселения. К тому же, Усман не вернул ключи.

На Дембеле подали в суд. Его обвиняют в том, что жил как свинья Счета не оплачивал, мусор и гнилую пищу прятал за шкафом.

Дембеле потерял место в старте, не наладил хорошие отношения с одноклубниками, но так и не изменился. По сведениям газеты AS, с момента нашумевшего декабрьского прогула он неоднократно не успевал к началу тренировок. Очередное опоздание случилось на прошлой неделе, перед финалом Кубка с «Валенсией».



Финал «Барселона» проиграла, Дембеле матч пропустил из-за травмы, и именно в тот момент боссы каталонцев решили, что с них хватит. Журналист газеты AS Хавьер Мигель со ссылкой на собственный источник сообщает: клуб отправил сообщение матери Усмана (она же – его агент) Фатимате Дембеле. В сообщении сообщается, что если опоздания продолжатся, игрок будет выставлен на трансфер.

Такую угрозу легко произнести, но труднее реализовать. Француз обошёлся в 120 млн евро, не считая бонусов (с бонусами сумма близка к 150 млн), его зарплата составляет 11 млн евро в год, а контракт рассчитан до 2023 года. Какой клуб захочет приобрести настолько дорогого игрока, учитывая, что его проблемы с дисциплиной общеизвестны? И уж точно Дембеле – не тот игрок, который согласится понизить свою зарплату, чтобы получить игровую практику. Если судить по предшествующему опыту, возникает ощущение, что отстранением от игр его не напугать.



И даже, если угроза произведёт на него правильное впечатление, она действует только во время трансферного окна. Опаздывать во время предсезонных сборов проблематично: Дембеле будет жить на базе, а не дома. Зато после начала сезона и возвращения домой ситуация снова сможет измениться – а продать его уже не получится.



Напомним, Дембеле – не единственный дорогой трансфер «Барселоны», который не оправдал ожиданий. Правда, в отличие от него у Филиппе Коутиньо нет проблем с дисциплиной. У него они на поле. Бразилец не стал заменой Андресу Иньесте, как, кажется, рассчитывали в клубе.

Коутиньо – заложник своей цены. Он не нужен, но его нельзя усадить в запас Вальверде так и не придумал, что с ним делать.

Для полузащитника в 4-3-3 Филиппе слишком мало двигается и слишком мало отрабатывает в обороне. Если ставить его в атаку, он смещается к мячу и дублирует действия Месси – только с меньшей пользой для команды.

«Барселоне» явно не помешает усиление, в том числе, усиление в плане стиля игры, который в последние месяцы при Вальверде стал напоминать стиль сборной Аргентины. Продажа двух игроков, которые в сумме обошлись в 250 млн евро, но по разным причинам не дали необходимой отдачи, может существенно помочь. Правда, продать обоих за сопоставимые деньги и не слишком потерять – трудная задача. Такая проблема, которую проще было не создавать, чем решать. И чем дальше, тем больше кажется, что деньги, заработанные на трансфере Неймара в «ПСЖ», необязательно было так торопиться потратить.



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