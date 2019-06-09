«Зенит» — «Краснодар»: первые жертвы нового календаря сезона

«Хотели как лучше, а получилось как всегда» – крылатое выражение Виктора Черномырдина применимо ко многим аспектам нашей жизни, в том числе и футбольной. И многое объясняет.

Вот, например, календарь сезона-2019/20 в РПЛ в этот раз решили составлять вручную. То есть изначально предполагалось, что он будет максимально подстроен под особенности предстоящего сезона. Он же знаковый, можно сказать – в следующем июне Петербург будет принимать матчи юбилейного Евро-2020 и будет обидно, если сборная России не попадёт на этот праздник футбола. А решающие матчи команде Черчесова предстоят именно осенью. Вполне разумно было учесть это при составлении календаря.



К тому же три наших команды играют в Лиге чемпионов, ещё три – в Лиге Европы, и этот факт тоже не мог не повлиять на календарные расклады. РПЛ загодя собрала пожелания клубов. Это, впрочем, нормальная практика в АПЛ, например, где составители календаря учитывают массу факторов – начиная от национальных праздников и заканчивая пожеланиями клубов по датам матч-дей наиболее популярных у болельщиков игр.



Пожелания-то в РПЛ собрали, но не все учли. И ладно бы речь шла о каких-то несущественных деталях, так ведь нет – вопросы вызывает один из топ-матчей начала сезона-2019/20 между «Зенитом» и «Краснодаром».



Игра в Петербурге назначена на 4 августа – дату, которая совсем не устраивает краснодарцев. «Быки» в начале августа стартуют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и, надо думать, очень хотят его преодолеть.

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В жеребьевке этого раунда ЛЧ, которая пройдёт 22 июля, «Краснодар» будет несеяным, следовательно, в соперники получит команду сильную, вроде португальского «Порту». Первые игры раунда пройдут 6 и 7 августа, то есть на второй или третий день после игры с «Зенитом». Надо ли объяснять, что этот вариант календаря «Краснодар» не устраивает? Понять клуб можно: если уж не повезло заполучить не столь сурового соперника по РПЛ, то хотя бы иметь чуть больше времени на подготовку к важному матчу в ЛЧ.

Выход, конечно, есть – перенести игру с «Зенитом» с воскресенья на вечер пятницы, 2 августа. Именно об этом просят в Краснодаре. Но этот выход совершенно не устраивает сине-бело-голубых. И дело даже не в том, что 2 августа в Петербурге традиционно бурно отмечается День ВДВ, что требует особого внимания от органов правопорядка. Этот аргумент в северной столице уже не работает. Проблема в другом – 2 августа на «Газпром Арене» запланирован концерт группы «Рамштайн». Не выгонять же немцев и их поклонников ради игры с «Краснодаром»? Это несолидно, да и коммерчески невыгодно, ведь концерт явно будет аншлаговый.



Вариант со старой домашней ареной, на которой теоретически может пройти игра с «быками», в петербургском клубе тоже не рассматривают. В прошлом году «Зенит» играл на «Петровском» с минским «Динамо», но тот матч был без зрителей. Для любой другой игры старая арена не подходит, ведь в прошлом сезоне даже на рядовые матчи со скромной вывеской привлекали на «Газпром Арену» не менее 40 тысяч, а «Петровский» способен вместить максимум 20.



Игра с «Краснодаром» соберёт, что не исключено, тысяч 50. Кто же в здравом уме посоветует «Зениту» отказаться от минимум половины болельщиков, а, значит, и половины дохода?

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Выход из этого календарного тупика наверняка есть. По слухам, у РПЛ сейчас на руках пять вариантов календаря сезона, надо полагать, что пространство для маневра имеется. Да и повод пойти навстречу (а «Зенит», говорят, уже направил соответствующее письмо-просьбу руководству лиги) двум топ-клубам у РПЛ вполне серьёзный. Вот только почему-то в лиге идти навстречу не хотят.



Странная, надо сказать, принципиальность. Нелогичная. Непонятно, кому будет хуже от того, что игра «Зенит» — «Краснодар» пройдёт в удобное для обоих клубов и их болельщиков время, не усложнив «быкам» старт в Лиге чемпионов и не лишив «Зенит» коммерческой выгоды?