«Свободу Ивану Голунову». Пикет у отеля сборной России (видео)

За последний год сборная России по футболу сумела не только перебороть критику, но и сменила стереотипное восприятие населения.

Как раз в начале июня 2018 года я лично подходил к людям на улице перед контрольным матчем с Турцией и спрашивал их мнение о команде. Ответы были созвучными: тренер — вратарь и физрук, игроки — алчные лентяи.

Тогда же меня особенно меня поразил пассаж мальчиков из подмосковной ДЮСШ: если дети прямо говорили, что российский футбол испортили деньги и слава — значит, мы действительно были близки ко дну.

Но выплыть удалось. И помог не только результат на чемпионате мира, но и плановые, адекватные решения менеджмента и тренерского штаба.

Это непопулярное мнение, но сегодня сборную не стыдно хвалить. Во-первых, РФС блестяще организовывал «товарняки» и матчи Лиги наций в регионах. По сравнению с этими играми на встрече Германии и России в Лейпциге был полный колхоз.

Не щадя карлика. Эта сборная бьётся за матушку-Русь! Мы вновь увидели ту самую родную сборную – яркую, нацеленную на результат и стремящуюся порадовать публику.

В Саранске на отборе к Евро-2020 тоже было чудесно. Возможность сыграть с ветеранами, концерты, конкурсы — город пережил один из лучших дней за последние полгода. И Федерации фигурного катания, организовывавшей здесь же чемпионат России, стоит взять пример с футбола.

Ужас Медведевой и Загитовой. Это самоубийство чемпионок и фигурного катания Дети Тутберидзе творят такое, что великих чемпионок не спасут ни судьи, ни федерация. И скоро сказка может превратиться в инкубатор.

Классно будет и в Нижнем. За три дня до матча экс-игроки сборной России Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов уже дают автографы на местном стадионе и в торговых центрах.

Андрей Тихонов Фото: «Чемпионат»

У «Речного вокзала» сооружается фан-зона.

А на арене в день игры будет мощная развлекательная программа. И глобально даже не так важно, сколько мячей забьёт Дзюба. Главное, у нижегородцев отложится простая информация, что футбол — это праздник.

В воскресенье в Нижнем Новгород команду Черчесова встретили с любовью: были и рисованные ватманы в поддержку конкретных игроков, и добрые слова, и обещания приходить к отелю после тренировок.



Футболистам тоже можно выразить уважение хотя бы за то, что они не приходили мимо с каменными лицами. Головин и Чалов остановились, расписались, спокойно объяснили, почему не могут дать майки.



Вечером часть команды спокойна вышла в город, смешалась с толпой на Большой Покровке — без охраны и лишнего шума

Но нам сегодня затруднительно быть частью этой футбольной идиллии, потому что в те же минуты в Москве под домашним арестном находится журналист Иван Голунов. Вы, наверняка, слышали эту историю и уже прочитали расследования «Медузы» о коррупции в России. А если не успели, то обязательно сделайте это.

С Иваном лично я не знаком, но у нас несколько общих друзей — с некоторыми из них я играю в одной футбольной команде. Все абсолютно уверены в том, что Иван не мог быть связан с наркотиками — он их даже не употреблял. Этот факт, а также стиль ареста вызывает грандиозные вопросы. Не только о Голунове и роли журналиста в жизни современной России, но и обо всех нас, в рюкзаках которых в любой день могут внезапно обнаружить что угодно…

Сегодня у гостинице сборной России, а также на других улицах Нижнего Новгорода тоже вспоминали о деле Ивана, и мы не имели права сделать вид, что этого не было и, в свою очередь, требуем открытого и справедливого расследования.

Повторим, год назад сборная России по футболу казалась безнадёжной, но изменила мнение людей о себе. И сейчас игроки этой команды счастливы.

И мы уверены, что полицейские, следователи и судьи тоже заслуживают быть уважаемыми и счастливыми в своей собственной стране.