Стадион в Саранске – самое бессмысленное здание в России

Сборная России провела яркий матч в Саранске. Соперник повержен со счётом 9:0, рекорд нашей национальной команды, 42 тысячи улыбок на стадионе. Получилось здорово. Это без всякой иронии – действительно яркий матч, пускай и со скидкой на уровень футболистов из Сан-Марино.

А теперь, внимание, вопрос. Когда теперь сборная России снова сыграет в Саранске? Возможно, кто-то из действующих читателей «Чемпионата» доживёт до этого дня, а возможно и нет.

Между тем, стадион ежегодно требует затрат на существование порядка 300 млн рублей. В этом году – 276 млн. Дальше сумма будет возрастать с каждым годом: 288, 299, 309, 317…



Так для каких событий существует арена? Можно было бы говорить про концерты, но ситуация с «Ленинградом» указывает на обратное. Сергей Шнуров планировал тур по всем стадионам ЧМ-2018, но от «Мордовия Арены» отказался. Недавно коллега Максим Ерёмин спросил музыканта, почему так произошло. Вот что ответил Шнуров:



– В рамках стадионного тура «Ленинград» не приедет в Саранск. Там проблема с аудиторией?

– Ну конечно. Посчитали, что проще будет некоторым жителям Саранска приехать в ближайший город, чем нам устраивать там концерт.

«Напились все. Кроме меня». Шнур — о чемпионстве «Зенита», Кокорине и Z+ Коротко и честно.

К «Ленинграду» можно относиться по-разному, но если на эту группу не собирается аудитория, то вряд ли ещё на какую-то из российских это удастся. Так что смысл существования стадиона в Саранске бесконечно привязан к клубу «Мордовия». Это «Лужники» могут чередовать матчи Лиги чемпионов и выступлениями Бон Джови и Muse.



О том, как проходят типичные матчи «Мордовии», можно узнать из этого репортажа, который пропитан тоской и безысходностью. Пустые трибуны, притом что на стадион сгоняют людей. Эти два факта с трудом укладываются в голове. Единственное примечательное явление на стадионе – фанат Витёк, который страдает из-за психических расстройств.

Фото: fc-mordovia.ru

После ЧМ-2018 в России был футбольный бум. Он затронул и Саранск, но статистика посещаемости насколько резко взлетела, настолько стремительно и рухнула. На первых пяти матчах сезона на «Мордовия Арене» было более 20 тыс. зрителей. На последних пяти матчах – менее 3 тыс… И это по официальной статистике, которую как правило завышают на всех стадионах.

Территория вокруг стадиона местами выглядит довольно заброшенной. Если с одной стороны подстриженный газончик и фигурка футболиста, то с друго кучи песка, строительного материала и испорченные пешеходные дорожки.

Забитые гостиницы и мусор у арены. Первый тест Саранска после чемпионата мира Гуляем вокруг «Мордовия-Арены» и изучаем обстановку перед матчем сборной России.

Глава Республики Мордовия Владимир Волков дал интервью на «Мордовия Арене», когда сборная России проводила там тренировку (она была восстановительной, несмотря на счёт 9:0). Среди прочего он сказал много удивительных вещей. Многие обратили внимание на фразу: «Почему бы не сделать нашу команду чемпионом России?»



Хотя стоило обратить внимание и на другое. Глава республики сказал, что клуб «будет комплектоваться в основном за счёт собственных воспитанников». Добавил, что футбольная школа в Саранске станет крупнее – не 36, а 90 мест для детей, а с тренерами поможет РФС.

После таких слов возникает стойкое ощущение, что «Мордовия» не поднимется в РПЛ, а скорее опустится в ПФЛ. В России очень тяжело за что-то бороться, базируясь на своих воспитанниках. Об этом, например, недавно мне рассказывал тренера смоленского «Днепра» Сергей Гунько. Он уверен, что, играя воспитанниками академии, можно бороться лишь за 8-9-е места в ПФЛ.



Ещё глава республики сказал, что «двое [воспитанников] играют в молодёжной сборной России». Жаль, он не уточнил фамилии. Не совсем понятно, о ком шла речь. Из Саранска в нынешнюю молодёжку не вызван никто. Вот последний состав молодёжной сборной, который был объявлен 16 мая.

Фото: fc-mordovia.ru

Но это ладно. Развитие детского футбола – это всегда хорошо. Выступление за счёт воспитанников – тоже по-своему замечательно. Но странно этим анонсировать выход в РПЛ и тем более чемпионство. Похоже, «Мордовия» поборется за существование в ФНЛ. На стадион продолжат ходить до 3 тыс. зрителей, по официальной статистике.



Впрочем, ничего нового. Ещё в 2010 году было понятно, что в список городов ЧМ-2018 зря включили Саранск, а не Краснодар. Если бы это произошло, то не пришлось имитировать необходимость стадиона и выкидывать по 300 млн рублей на пустые сектора.