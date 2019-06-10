Фернандо Риксен прощается навсегда. Мы запомним его бойцом

В 2008 году Фернандо Риксен выиграл с «Зенитом» Кубок УЕФА, а в 2013-м сделал признание, которое шокировало всю Голландию. В эфире шоу «Мир продолжает двигаться» полузащитник появился с искажённым лицом и общался с большим трудом. Изначально темой программы был выход автобиографии футболиста, однако книга сразу стала второстепенной. Биограф Винсент де Врис, сидевший за спиной Риксена, рассказал, что у Фернандо боковой амиотрофический склероз. Самому хавбеку не удавалось это произнести – наворачивались слезы.

Эфир шоу «Мир продолжает двигаться».

Заболевание относится к числу редких. По всему миру число страдающих от него оцениваются в диапазоне от 0,86 до 2,5 на 100 тысяч человек в год. Обычно после обнаружения болезни человек живёт от трех до пяти лет. Риксен уже продержался дольше. За это время он стал символом борьбы перед неизбежным исходом. В Ситтарде, где Риксен начинал карьеру, был установлен памятник в его честь.

Памятник Фернандо Риксену Фото: facebook.com/StatueFernandoRicksen

Риксен рассказывал в интервью о том, как столкнулся с первыми симптомами. Он хотел закурить, но ему не удавалось справиться с зажигалкой – пальцы не слушались. Позже начались проблемы с речью. В поддержку Риксена провели несколько благотворительных матчей. В 2014-м – в Ситтарде (в этом городе он начинал карьеру). В команде с Фернандо сыграли Анатолий Тимощук, Рональд де Бур, Марк ван Боммель, Рой Макай. Команда Риксена победила — 5:2, а он забил с пенальти. После этого матча в его честь назвали одну из трибун стадиона.



В 2015-м благотворительный матч прошел уже на стадионе «Айброкс» в Шотландии (Риксен дважды выигрывал чемпионство с «Глазго Рейнджерс»).

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Rangers Football Club.

В октябре прошлого года Риксен едва не умер из-за врачебной ошибки. Он попал в больницу в Шотландии из-за болей в груди. Медсестра не узнала экс-футболиста и убрала в сторону его компьютер для синтезации речи – единственное устройство, при помощи которого Фернандо мог общаться, за счёт глаз управляя экраном монитора и составляя предложения. После этого она уложила Риксена на спину, чего категорически нельзя было делать из-за проблем пациента с лёгкими. Помочь Фернандо смогла только медсестра, дежурившая в ночную смену.

Ещё в прошлом году Риксен говорил в интервью Daily Record: «Я не жду скорой смерти и всё ещё планирую будущее. Я не сдамся без боя». Однако теперь бывший полузащитник «Зенита» и сборной Голландии устал постоянно сопротивляться. Он записал такое обращение:

«Привет!

28-е число будет особенным для меня. Бороться становится всё тяжелее, потому что это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо».

Судя по всему, речь идёт о пассивной эвтаназии. По его собственной просьбе врачи прекратят его мучения 28 июня в одном из отелей Глазго. В Великобритании эта практика разрешена.

В какой-то момент даже такому бойцу (а драк он не чурался никогда) захотелось покоя.