Утром футбол, вечером дискотека, потом снова футбол

Футболисты-любители за неделю на сборах успевают сыграть в двух турнирах, разыграть медали в 10 видах спорта и отдохнуть на пляже с близкими

Совсем скоро РПЛ расширится до 18 команд. Еще больше команд из регионов, возможно с наследием чемпионата мира, войдут в высший дивизион российского футбола. Все эти клубы, а также команды ФНЛ и ПФЛ имеют профессиональный статус. Почти все формируют свой бюджет за счет региона, который представляют. Даже для третьего по рангу футбольного дивизиона России нужны солидные суммы, чтобы клуб чувствовал себя комфортно. Но если выйти за рамки чемпионата и первенств России по футболу, то можно увидеть тысячи более-менее регулярно играющих частных любительских коллективов.

Да, содержать клуб ЛФЛ вполне себе посильная ноша, Василий Уткин соврать не даст. Однако и здесь нужен свой подход к сохранению и развитию команды. Один из таких подходов – это организованные поездки на выездные любительские турниры, считай сборы. В межсезонье такая поездка может стать поощрением за хорошую игру в своем локальном чемпионате. В некоторых случаях она становится и местом встреч принципиальных соперников из разных частей нашей страны и даже мира. Где еще команда из Бурятии померится силой с ребятами из Кирова? Одним из таких мест является фестиваль «Спортивная волна».

Фото: Фестиваль «Спортивная волна»

«Спортволна» — мероприятие не уникальное, но очень яркое. В таком формате можно вспомнить 3-4 крупных фестиваля. Однако на «Спортивной волне» удалось увидеть наглядное проявление всех аспектов отдыха и работы футболистов-любителей. Есть ощущение, что эту неделю они пытаются прожить так, как не жили никогда: спорт, море, отдых и опять спорт.

Владельцы любительских команд уже за полгода до выезда начинают работу над планированием своей поездки. Обычно это майские праздники и середина октября. Чаще всего выбор падает на излюбленный южный берег Турции, районы вблизи Антальи. Организаторы фестивалей знают об этих пожеланиях и загодя занимаются подбором отелей с развитой спортивной и развлекательной инфраструктурой.

В 2019 году «Спортволна» выбрала своим домом Sirene Belek Hotel. Это пятизвездочный отель по системе ultra all-iclusive, т.е. питание и напитки доступны почти 24 часа. Натуральный газон, два волейбольных поля, 6 кортов, олимпийский бассейн – этого набора уже достаточно, чтобы фестиваль стал полиспортивным.

Фото: Фестиваль «Спортивная волна»

Утро начинается с футбола. На «Спортивной волне» проходит многодневный любительский турнир, где команды соревнуются за главные трофеи фестиваля. Для справедливого и интересного турнира команды делятся на дивизионы, в каждом из которых определяются свои призеры. На «Спортволне» их два: «Мастерс» — ветеранский и «Суперлига» — без возрастных ограничений.

В этом году в «Мастерс» попали команды из Москвы («Северный Бастион», «Пьем-Бежим», «Сила Футбола»), Ленинградской области («Тосно»), Кирова («ВяткаАвто»), а также сборная игроков с разных концов России «Сб. Валерия Шмарова». Команды сыграли друг против друга в групповом этапе. Затем делегировали четырех лучших в плей-офф, где победителем стал клуб «Тосно». Несмотря на трудности, бренд живет и продолжает выигрывать трофеи.

В «Суперлиге» команды были поделены на две группы. В «А» оказались московские Profootball, «Пельменная», «Трансконтейнер» и бурятская Ulan-Ude United. В «B» почти все москвичи: «Энерготрансбанк», World Class, «На футболе» и сборная Звезд. По итогам группового этапа в плей-офф выходило под две команды. Далее полуфинал, финал и фантастическая победа «Энерготрансбанка» над «Трансконтейнером» по пенальти.

Коллективы, которым не удалось выйти в плей-офф тоже не сидели без дела. Так как на сборах всем нужно решить свои задачи, было решено организовать Silver Cup или турнир второго шанса. Там оказались все, кто вылетел из основного турнира до полуфиналов. Такой кубок дал возможность встретиться командам из разных дивизионов. А лучше всего воспользовались вторым шансом ребята из «Пельменной» — у них серебряный трофей.

Идея с Silver Cup бесспорно порадовала команды, ведь все в равной степени могут наиграться. Однако не меньшее удовольствие подарила игра бок-о-бок с известными футболистами. Да, они тоже поддерживают свою форму в любительских командах, а еще обладают отличными чувством юмора. Посмотрите, что делали наши кумиры в свободное от футбола время. Всех узнали?

На спортивном фестивале футбола мало не бывает. В последний день, когда вроде бы стоит перевести дух и отдохнуть, команды вновь выходят на поле в борьбе за новый трофей. Однодневный Суперкубок в этом году выпал на 9 мая и получил почетное звание «Кубок Победы». Чем не мотиватор для выигрыша? Особенно когда в основном турнире что-то пошло не так. Свои ошибки очень умело и правильно исправили ребята из «Трансконтейнера». Они без кубков домой приезжать не привыкли, и вот, после масштабного турнира по олимпийской системе, «Победа» в их руках.

Участники «Спортивной волны» в очередной раз показали, что одного футбола им мало. Когда любительская команда приезжает на такой выезд, она имеет возможность не только наиграть какие-то схемы в официальных матчах, но и на полном серьезе побороться за кубки в других видах спорта. Пример волейбола показателен: 2 поля, 12 команд, 2 дня на определение победителя и очередной триумф «Тосно». А ведь еще был дартс, где среди 34 участников лучшим стал Вячеслав Марков из Ulan-Ude United. Настольный и большой теннис, где победу праздновали Роман Жигжитов (вновь UUU) и Эдуард Погорелов из «Пельменной» соответственно. В киберфутболе не было равных Энхи Кардозе, сыну прославленного футзалиста Сирило. А в плавании свободным стилем лучшими в своих зачетах были Остап Прусс, Камилла Сидорова, Максим Кобзев и Оля Бакаринова.

Фото: Фестиваль «Спортивная волна»

Среди призеров можно заметить женщин и детей. Неудивительно, ведь с собой на подобные сборы можно брать жен, подруг, да хоть всю семью разом. Конечно, «Спортволна» и другие подобные проекты, позиционирует себя как фестиваль не только спорта, но и отдыха. Между играми все стараются заглянуть на пляж и искупаться в Средиземном море. Благо оно в нескольких минутах ходьбы от любого объекта. На вечер планы тоже построены заранее. На концертных площадках артисты и музыканты выступают для своих. Только поужинал, а на сцене уже читает рэп ST, поют Света и группа «Интонация», за любимые песни отвечает кавер-группа «Берегите себя и лес».

И вот полночь. Вроде пора идти готовится к завтрашним матчам. Но столько всего интересного вмещает в себя один день, что не хочется расходиться. Командам эти поездки нужны не только для побед, но и для общения с друзьями со всей страны. Любительских команд в России много, но не так много мест, где они могут встретиться на поле и в быту. В следующий раз они приедут на неделю «Спортивной волны» и выйдут на поле 12 октября. Но встретятся все вместе гораздо раньше.

Фото: Фестиваль «Спортивная волна»

«Чемпионат» уже много лет выступает партнером «Спортивной волны». Помимо нас фестиваль делают лучшие в своих сферах компании:

— «ИнтелСпорт» – организация корпоративных мероприятий

— БК PariMatch — генеральный партнер фестиваля

— Parallel4group – лучшая детская программа

— Forma PRO – одевают футболистов и не только

— ZASPORT — официальный экипировщик Олимпийской команды России

— dabbro – эксклюзивные щитки с уникальным принтом

— Travel For Sport – спортивный и деловой туризм

— SFP – фото и видео

— СО «Северный Бастион» – соорганизаторы «Спортивной волны»

Отдельное спасибо судьям футбольного турнира Юрию Крайнову и Максиму Скоробогатому.