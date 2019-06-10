Кажется, «Рубин» хочет вылететь в ФНЛ. Всё к этому идёт

Сегодня «Краснодар» объявил о трансфере Руслана Камболова. Для «Рубина» он был не просто футболистом. Ещё – капитаном, сборником, бойцом, универсалом, способным заткнуть любую кадровую дыру. Камболов провёл в клубе больше пяти лет. Но сейчас массовый роспуск команды затронул и его. Казанская стена, и без того низенькая и полуразрушенная, лишилась ещё одного кирпичика. Скоро такими темпами здесь останется лишь выжженная земля. А построят ли на ней новую команду – большой вопрос.

Просто напомним вкратце трансферную деятельность клуба, напоминающую в последнее время дорогу с односторонним движением. Невероятное по масштабности избавление от активов началось в сезоне-2017/18 (проданы Жонатас, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Кверквелия, бесплатно ушли Саму Гарсия, Кулик, Ткачук, Дядюн, Канунников, Самбрано, Котуньо, Лестьенн, Бурлак, Цакташ, М’Вила), продолжилось в сезоне-2018/19 (проданы Азмун, Жемалетдинов, Рочина, бесплатно ушли Кудряшов, Рыжиков, Бергстрём, Серхио Санчес, Махатадзе, Ахметов, Джанаев, Чико Флорес, завершили карьеры Карадениз и Сесар Навас, уехал в Ростов очень сильный тренер-ассистент Кафанов).



Новое лето подчеркнуло избранный вектор и тоже стало грустным временем расставаний. «Рубин» уже объявил об уходе Бабурина, Устинова, а также Байрамяна, Цаллагова и Полоза, у которых истекли арендные соглашения. Но главная потеря последнего времени – это, конечно же, Курбан Бердыев. Иногда хочется открыть профиль команды на transfermarkt, чтобы убедиться, что там остался хоть кто-то живой. Шутки про «кто уходит последний – тот выключает свет» актуальны как никогда.

Бердыев ушёл из «Рубина». Ждём его в Сочи? Его второй приход в Казань получился не столь блистательным, как первый.

Само собой, оптимисты могут рассмотреть эту ситуацию и с другой стороны. Вспомнить, что «Рубин» пусть и получил санкции от УЕФА за нарушение фэйр-плей, но благодаря массовым продажам и тотальной экономии на зарплатах спасся от банкротства и стал стабильнее в финансовом плане. Заметить, что Бердыев сегодня – не безусловный благодетель, а тренер, который в последние два года выглядел усталым и не столь энергичным, а ещё получал огромную зарплату и не добивался результата. Предположить, что теперь-то, когда бульдозер проедет и окончательно сравняет старую постройку с землёй, в Казани появится место и возможность для строительства новой, молодой, интересной, современной и открытой команды. Более веселой, чем при Бердыеве, способной добиваться результата даже при ограниченных ресурсах.



Только есть ли для этого предпосылки? Вопросов слишком много.



Справится ли новый главный тренер 42-летний Роман Шаронов, который прежде работал исключительно в «молодёжке»? Разве опытный специалист, умеющий работать в кризисных условиях, не был бы актуальнее в таких условиях?



Сможет ли клуб приобрести новых сильных футболистов взамен ушедшим? Хватит ли для этого финансов, учитывая, что «Рубин» способен предложить зарплаты только ниже рыночных? И если раньше игроки были готовы приходить под Бердыева, закрыв глаза на финансы, то сейчас непонятно, почему исполнители хоть с каким-то именем должны выбирать команду, где и платят меньше, и тренер неопытный, и обстановка нестабильная, и еврокубков не предвидится, и перспективы туманные.

А если с сильными трансферами будет туго, то сдюжит ли действующий состав? Давайте ещё раз взглянем на имеющиеся кадровые ресурсы. Вратарь Иван Коновалов, защитники Сорокин, Уремович, Гранат, Калинин, Степанов, Абдуллин, полузащитники Игорь Коновалов, Могилевец, Пантелеев, Башкиров, Акбашев, Подберёзкин, Шекари, нападающие Бухаров и Сагитов. На сегодня это всё. Здесь нет ни одного классного легионера и ни одного топ-россиянина, а многочисленная молодёжь пока выглядит сырой и неготовой к стабильному футболу.



С таким составом удел команды – бороться за выживание. А главная надежда «Рубина», видимо, связана даже не с самим собой, а с высшими силами – с исполкомом РФС. Если наши футбольные боссы утвердят расширение лиги, начиная с сезона-2020/2021, то по итогам предстоящего чемпионата напрямую не вылетит ни один из клубов.



Тогда «Рубин» может и выплывет. Хотя все его сегодняшние действия – они в любом случае приближают клуб к пропасти. И очень похожи на агонию, захлестнувшую четыре года назад «Динамо».