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10.06, главные события отборочного этапа Евро-2020, Классон получил травму

Полузащитник «Краснодара» Классон получил травму
Максим Ерёмин
Ещё один игрок «Краснодара» получил травму. Возможно, очень серьёзную
Главные события отбора на Евро-2020.
Футбол / Евро-2020 0

В матче с испанцами для шведов всё вышло просто ужасно. В первом тайме они лишились Виктора Классона из-за травмы, а во втором пропустили три мяча. Особенно обидно, что два из трёх мячей были забиты с пенальти. Сборная Швеции сравнялась с Румынией, а Классон рискует больше не выйти на поле в этом году. Есть подозрение, что после столкновения с Жорди Альбой у шведа «кресты».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Испания
3 : 0
Швеция
1:0 – Рамос – 64 (пен), 2:0 – Мората – 85 (пен), 3:0 – Оярсабаль – 87

Люксембург опять удивил и пропустил на выезде всего один мяч от Украины. А учитывая домашнюю победу над Литвой, недавний карлик занимает второе место в группе и находится выше Сербии и Португалии!!! Ладно, если честно, у соперников есть игра в запасе. У сербов одна, а у португальцев аж две. Но в стране Оливье Тилля всё равно наметились футбольные потрясения. Он, кстати, отыграл 90 минут и получил жёлтую карточку.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Украина
1 : 0
Люксембург
1:0 – Яремчук – 6

Пожалуй, Черногорию и Болгарию пока можно назвать главными разочарованиями этого евроотбора. И те, и другие не выиграли ни одной игры и замыкают группу A, пропустив вперёд даже сборную Косово. Как раз ей и проиграли болгары на своём поле — с Костадиновым и Поповым в составе. Игрок «Ростова» забил — тогда он ещё не знал, что зря так уж радуется своему голу.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Болгария
2 : 3
Косово
0:1 – Рашица – 14, 1:1 – Попов – 43, 2:1 – Димитров – 55, 2:2 – Мурики – 64, 2:3 – Рашани – 90+3

Самый результативный матч дня был в Дании, где местная сборная принимала Грузию. Датчане первые две игры скатали вничью, но к третьему туру собрались и крупно выиграли, бросившись догонять убегающую Ирландию. Эриксен реализовал пенальти, забив 21 гол в 29 последних матчах за сборную — тут его не сдержал даже Гиа Григалава. Похоже, кто-то очень сильно хочет в «Реал».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Дания
5 : 1
Грузия
1:0 – Дольберг – 13, 1:1 – Лобжанидзе – 25, 2:1 – Эриксен – 30 (пен), 3:1 – Дольберг – 63, 4:1 – Поульсен – 73, 5:1 – Брайтвайт – 90+3
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