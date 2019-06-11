Ещё один игрок «Краснодара» получил травму. Возможно, очень серьёзную

В матче с испанцами для шведов всё вышло просто ужасно. В первом тайме они лишились Виктора Классона из-за травмы, а во втором пропустили три мяча. Особенно обидно, что два из трёх мячей были забиты с пенальти. Сборная Швеции сравнялась с Румынией, а Классон рискует больше не выйти на поле в этом году. Есть подозрение, что после столкновения с Жорди Альбой у шведа «кресты».

Люксембург опять удивил и пропустил на выезде всего один мяч от Украины. А учитывая домашнюю победу над Литвой, недавний карлик занимает второе место в группе и находится выше Сербии и Португалии!!! Ладно, если честно, у соперников есть игра в запасе. У сербов одна, а у португальцев аж две. Но в стране Оливье Тилля всё равно наметились футбольные потрясения. Он, кстати, отыграл 90 минут и получил жёлтую карточку.

Пожалуй, Черногорию и Болгарию пока можно назвать главными разочарованиями этого евроотбора. И те, и другие не выиграли ни одной игры и замыкают группу A, пропустив вперёд даже сборную Косово. Как раз ей и проиграли болгары на своём поле — с Костадиновым и Поповым в составе. Игрок «Ростова» забил — тогда он ещё не знал, что зря так уж радуется своему голу.

Самый результативный матч дня был в Дании, где местная сборная принимала Грузию. Датчане первые две игры скатали вничью, но к третьему туру собрались и крупно выиграли, бросившись догонять убегающую Ирландию. Эриксен реализовал пенальти, забив 21 гол в 29 последних матчах за сборную — тут его не сдержал даже Гиа Григалава. Похоже, кто-то очень сильно хочет в «Реал».