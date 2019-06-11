«Дзюба вполне мог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед»

– Можно сказать, что сегодня ваше официальное возвращение в большую игру?

– Честно говоря, я пока еще не знаю, сколько у меня будет работы, какое количество матчей предстоит комментировать. Но раз АПЛ ушла в Rambler Group, ушла в Okko, то это – показатель солидности компании. Поэтому, само собой, начинается большая игра.



– Владимир Стогниенко говорил, что переговоры с вами были максимально быстрыми и простыми.

– А какие должны быть переговоры по большому счету? Хочешь комментировать АПЛ – глупо отказываться от предложения. Англия еще где-то есть? Нет. Чего выпендриваться. Есть работа – прекрасно. Вопрос цены ещё, конечно. За три копейки нет, но за нормальные деньги, которые озвучил Володя – без вопросов.

– В последнее время чувствовали, что не хватает тонуса из-за облегченного графика работы?

– Да вы что, у меня график супернасыщенный. У меня ведь есть и другие проекты, не только комментирование. Пока не знаю, придётся ли ими жертвовать – это зависит от уровня загрузки здесь. В туре 10 матчей, это 2, максимум 4, игровых дня. Сколько из них мои – пока не знаю.



– Okko Спорт – это немного иное телевидение и иные трансляции...

– …но у меня все такая же картинка, в ней всё такие же футболисты. И я обязан откомментировать: будь то интернет или большое ТВ. Моя работа должна быть качественной.



– Но будут другие возможности: по той же статистике.

– Да, но я к матчам предпочитаю готовиться заранее, дома. У меня свои базы данных, свои архивы достаточно полные. Максимально удобные и проверенные годами справочники. Но во время матчей какие-то быстрые цифры или данные удобно уточнять. Лишь бы интернет нормальный был и компьютер быстро работал.



– Вы уверенно ориентируетесь в современном интернете?

– А что там ориентироваться? Мне 125 сайтов не нужно, хватает 10. Знаю сайты, которые мне могут быть максимально полезны.



– В какой момент для вас стало важным комментировать только матчи Английской Премьер-Лиги?

– На «Матч ТВ» больше ничего не было. Штатные ребята заняли Испанию, другие лиги. С нового сезона, говорят, будет Шотландия на «Матче», я её тоже знаю хорошо. Голландия, по разговорам, тоже будет. Но это всё только слухи. Плюс штатным комментатором всегда лучше быть, чем вне штата.



– Вы за какую АПЛ: которая была в 90-х или сейчас, с мультинациональностями, латиноамериканским колоритом?

– Латиноамериканцы добавили только симуляцию и подобную хрень. Конечно, мне больше нравится тот, старый футбол. Он был силовым, но играли футболисты высочайшего класса. Тот же Бобби Чарльтон, Гленн Ходдл – творцы! Они не играли в «бей-беги», они могли обвести, могли сделать передачу. Техника там была не хуже, чем у латиноамериканцев. Просто в России закупали дешевых африканских игроков, а там – латиноамериканцев. Сейчас это убрали, повысили требования к приглашенным футболистам.



– И получили парней вроде Погба с их понтами.

– Погба – прекрасный футболист, талантливый, но выпендрежник. И ладно мне об этом говорить, я просто комментатор. Но есть мнение людей с именем: Кантона называет их «шпаной». Игроками, которые выходят на поле не ради команды, а ради себя.



– При этом прошедший сезон вы тоже считаете одним из лучших в истории?

– Да, конечно! Тут же всё очевидно: 98 очков против 97! Никогда не было ничего подобного. Фантастика! Команда с одним поражением за сезон остается на втором месте.



– Получается, Гвардиола и Клопп сломали английский футбол?

– Чего это?! До них были великие мастера и великие тренеры. Гвардиола и Клопп пришли со своими идеями, воплотили их. Если вам кажется, что они сломали классический английский футбол, то есть Лига 1 и Лига 2, лиги ниже уровнем. И там классический британский стиль, только уровень у футболистов дворовый. А хочется наслаждаться работой мастеров.



– Английская команда, которую вы до сих пор вспоминаете с любовью?

– Ох, много таких. Но давайте назову «Ньюкасл Юнайтед» Кевина Кигана в начале 90-х. Тот, который легко и непринужденно громил «Манчестер Юнайтед», фактически играя на одной ноге. Ширер, Лес Фердинанд – и 5 в воротах Шмайхеля. Вот это игра! Такое западает, конечно.



Версия «Манчестер Юнайтед», в которой играл Эрик Кантона, тоже нравится. Брутальность плюс техника, плюс тактическая обученность, плюс неистовствовать. В каждой лиге были обученные настоящие бойцы. Причём, не тафгаи ряженые, а ребята типа Батта, Роя Кина, Скоулза. Они умели играть в футбол на высочайшем уровне, но и пяди земли не уступали. Безумно интересно. В том «Манчестере» бились за клуб, а сейчас бьются за себя. Поэтому нынешний «Юнайтед» не устрашает, туда не хотят идти. При Фергюсоне соперники еще до начала матчей в штаны клали. А сейчас просто талантливые ребята, не более.



– То есть, вы разочарованы Сульшером?

– Нет, я смотрю и жду. Посмотрим, как он покажет себя в новом сезоне. Но факт – «Манчестер Юнайтед» не будет среди соискателей титула. Это обидно, конечно, и жалко. Деньги развалили команду.



– Много разговоров о возможном отъезде Артема Дзюбы в Англию, вы как к этому относитесь?

– Да пусть едет! Дзюба футболист, по уровню, подходящий АПЛ. Нужен только характер, а сыграть он может где угодно. Вполне мог бы заиграть в том же «Манчестер Юнайтед». Чем он хуже Лукаку? Дзюба же не пробовал себя на этом уровне! Лукаку чуть ли не с 14 лет на высоком уровне: «Андерлехт», потом АПЛ. А Дзюба где был? Ростов, Екатеринбург, Тула. Даже начинал уже не в романцевском «Спартаке», а в дворовом.



Мы видели мастерство Дзюбы, оно у него есть и немало. Но там даже не оно нужно, а характер. Если он готов 38 матчей на пределе играть, то отлично. Там нельзя, как в России, провести на топ-уровне 10-15 игр в сезоне, а дальше в потолок плевать. В АПЛ каждый матч – на убой.



– Но если оценивать объективно, то уровень Дзюбы – команда вроде «Вест Хэма»?

– Отличная команда! Там постоянно травмирован Энди Кэролл, нападающий плана Дзюбы. Потенциально интересная связка с Арнаутовичем, плюс Ярмоленко там есть. Они же там не о политике будут говорить, а о том, как в ворота соперника забить гол. Если Дзюба попадет туда – отличный вариант для него. Дзюбе 31 – еще 3-4 сезона он пылить способен в Англии. Если захочет.

– Ждать какое-нибудь ностальгическое шоу с вашим участием?

– Возможно! Мы с Дементьевым такое уже озвучивали на 7ТВ, нам присылали матчи, а мы комментировали. Поэтому не будем ничего исключать и сейчас.



– Англия на Okko Спорт – это будет круто?

– Этот вопрос предполагает уже ответ. Ребята, это – английский футбол. Невероятный футбол! Тут бьются с утра до вечера, и это известно всем.

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