15 известных тренеров, которые сейчас без работы

Жозе Моуринью, 56 лет

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед» (2018)

Португалец на протяжении 15 лет подряд возглавлял самые элитные клубы Европы, но теперь, после последних неудач с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», его тренерская репутация уже не выглядит идеальной. Возможно, пришёл момент сделать небольшой шаг назад и принять команду попроще. Недавние слухи отправляют Особенного в «Ньюкасл» — при условии, что у клуба появится новый владелец, готовый вкладывать деньги для достижения результата. Тогда как вариант с «Ювентусом» у Моуринью сорвался, несмотря на протекцию со стороны Криштиану Роналду. Туринцев отпугнуло прошлое португальца, связанное с «Интером».

Арсен Венгер, 69 лет

Последний клуб: «Арсенал» (2018)



Тренер-эпоха отдыхал на протяжении прошлого сезона, но о завершении карьеры пока не объявлял. «Я обязательно вернусь в футбол», — подчеркнул Венгер весной, но не уточнил, в каком статусе. За последние полгода ему предлагали пост в ФИФА, искали варианты в России, также интересовались в «Лионе» и – совсем недавно – в японском «Виссел Кобе». А ещё Арсен не исключает, что ближе к чемпионату мира в Катаре примет какую-нибудь национальную сборную. Для такой работы он в свои 69 точно идеально подойдёт.

Арсен Венгер готов тренировать в России. Где бы он мог оказаться? Сборная России и «Зенит» – очевидные варианты. А может, француза ждут в «Краснодаре»?

Лучано Спаллетти, 60 лет

Последний клуб: «Интер» (2019)



При Спаллетти «Интер» провалил весну и погряз во внутренних конфликтах, но всё-таки попал в Лигу чемпионов с четвёртого места. Однако руководство клуба всё равно выписало диагноз Лучано и уволило его, пригласив взамен Антонио Конте. Теперь бывший тренер «Зенита», вероятно, возглавит «Фиорентину», которая чудом спаслась от вылета из серии А после чудовищной второй части сезона.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

«Интер» провалил весну. Всё началось с Икарди, но главный виновник – Спаллетти Разрешить конфликт хуже просто невозможно.

Славен Билич, 50 лет

Последний клуб: «Аль-Иттихад» (2019)



Один из лучших тренеров в истории сборной Хорватии показывал достойные результаты в «Вест Хэме», а вот в чемпионате Саудовской Аравии у него совсем не пошло. На момент увольнения Билича «Альт-Иттихад» занимал 15-е место, выиграв только три матча из 15. Славен без работы с февраля. Сейчас, как сообщает Sky Sports, хорват ведёт переговоры с «Вест Бромвичем», выступающим в чемпионшипе.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Лоран Блан, 53 года

Последний клуб: «ПСЖ» (2016)



Блан приводил «ПСЖ» к золотым медалям в каждом из трёх своих сезонов, но руководство не простило ему системных неудач в Лиге чемпионов. Впрочем, с новым тренерами парижский клуб не сдвинулся в Европе ни на шаг. А Блан до сих пор, уже четвертый год, ждёт нового вызова. Зимой на него посматривал «Манчестер Юнайтед», а до недавнего времени Лоран считался претендентом на пост главного тренера «Ромы». Однако римляне уже подписали Фонсеку из «Шахтёра».

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Дэвид Мойес, 56 лет

Последний клуб: «Вест Хэм» (2018)



После чувствительного провала с «МЮ» Мойес работал с «Реалом Сосьедад», «Сандерлендом» и «Вест Хэмом», но нигде не продержался больше года. В его тренерские способности верят уже немногие – со временами карьеры в «Эвертоне» не сравнить. Зимой к шотландцу приценивались в «Сток Сити» и «Бирмингеме», а с тех пор вокруг его фигуры полная тишина.

Фото: Steve Bardens/Getty Images

Филлип Коку, 48 лет

Последний клуб: «Фенербахче» (2018)



Коку прекрасно поработал с ПСВ, трижды приводил клуб к чемпионскому титулу и по праву считался одним из самых перспективных тренеров Нидерландов. В 2018-м он решил попробовать что-то новое, откликнулся на приглашение «Фенербахче» — и это стало громадной ошибкой. В Турции с ним случилась совершенно дикая история, связанная с предательством местных помощников. Ещё в октябре, после четырёх месяцев работы, Филлип был уволен. Однако одна неудача не должна поставить крест на его тренерской карьере. В конце мая его кандидатуру рассматривал «Бетис».

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Мы завернём в ковёр труп твоей карьеры». История безумного бунта в «Фенербахче» Заговоры, предатели, карманные журналисты – полный комплект.

Эусебио Ди Франческо, 49 лет

Последний клуб: «Рома» (2019)



При Ди Франческо «Рома» выдала исторический камбэк в противостоянии с «Барселоной» и в целом показывала приличный футбол. Но в марте 2019-го после поражения от «Порту» его уволили. В дальнейшем его сватали в «Севилью» и «Милан», но возглавит он, скорее всего, более скромную «Сампдорию», с которой уже провёл переговоры.

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Сэм Эллардайс, 64 года

Последний клуб: «Эвертон» (2018)



Большой Сэм не раскис после скандального увольнения из сборной Англии и успел неплохо потрудиться в «Кристал Пэлас» и «Эвертоне». Первый клуб он спас от вылета в чемпионшип, во втором – расчистил завалы, оставшиеся после Рональда Кумана. Только на долгосрочной основе на Эллардайса никто не рассчитывал, в обоих случаях с ним прощались в конце сезона. Видимо, работодателей смущает устаревший оборонительный стиль игры его команд. Поэтому к работе Сэм вернётся в момент, когда кому-то потребуется помощь и антикризисные меры.

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Доменико Тедеско, 33 года

Последний клуб: «Шальке» (2019)



Многообещающий немецкий тренер поднял «Шальке» на второе место в бундеслиге, когда ему было всего 32. На второй год дела пошли намного хуже. В середине марта, после 0:7 от «Манчестер Сити» (а заодно после пяти поражений подряд с общим счётом 4:21) Тедеско был уволен. Учитывая возраст и перспективу, Доменико должен продолжить карьеру в самом ближайшем будущем. К нему уже поступали предложения от клубов из Германии, Испании и Италии, но до сих пор он их отклонял.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

32-летний тренер – новая звезда Бундеслиги Сейчас он – строитель лучшей команды Германии после «Баварии».

Дженнаро Гаттузо, 41 год

Последний клуб: «Милан» (2019)



Несмотря на все старания и искреннюю любовь к клубу, Гаттузо не смог вывести «Милан» в Лигу чемпионов и занял только пятое место. Как совестливый человек, Дженнаро сразу же подал в отставку, отказавшись от солидной неустойки. За пару лет работы в серии А Гаттузо прокачался как тренер, и интерес к его фигуре сейчас есть. В частности, со стороны «Лацио».

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Алан Пардью, 57 лет

Последний клуб: «Вест Бромвич»



Он возглавлял «Ньюкасл» на протяжении пяти лет. В сезоне-2011/12 его признали лучшим тренером Премьер-Лиги, в 2016-м он вывел скромный «Кристал Пэлас» в финал Кубка Англии, но с тех пор карьера Пардью пошла на спад. В «Вест Бромвиче» Алан показал крайне слабые результаты, выиграв только три матча из 21, и в апреле 2018-го был закономерно уволен. Следующий клуб (если он, конечно же, будет) станет для Пардью определяющим с точки зрения дальнейшей карьеры.

Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Тьерри Анри, 41 год

Последний клуб: «Монако»



Великого французского бомбардира очень хвалили за ассистентскую работу в сборной Бельгии, где он помогал повышать эффективность нападающих. В самостоятельной карьере у Анри с первого раза не вышло. В октябре 2018-го его позвали спасать «Монако», но Тьерри сделал только хуже. Уже в январе его уволили за неудовлетворительные результаты и конфликт с рядом футболистов. Сам Анри очень хочет продолжить тренировать, но позовёт ли его сейчас кто-то – большой вопрос. В апреле его якобы уже хотел взять «Нью-Йорк Ред-Буллс», но клуб опроверг интерес к малоопытному тренеру. А чуть позже сам Анри якобы предложил свои услуги «Андерлехту». Пока тоже не срослось.

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Мирча Луческу, 73 года

Последнее место работы: сборная Турции (2019)



Неужели вы думаете, что старина Мирча после провала с «Зенитом» и сборной Турции завершит с тренерской деятельностью? Не тут-то было! В свои 73 румынский специалист всё ещё излучает энергию и громадное желание. Многолетний помощник Луческу Александр Спиридон зимой убеждал, что вскоре его товарищ всплывёт в каком-то клубе. Но пока не всплыл.

Фото: Epsilon/Getty Images

Массимо Каррера, 55 лет

Последний клуб: «Спартак» (2018)



Тренер, который привёл «Спартак» к долгожданному золоту, отдыхает после увольнения уже больше восьми месяцев. В своих частых интервью он выражает желание вернуться к работе и готовность принять клуб даже серии B, но пока с предложениями туго. Из последних слухов – интерес со стороны иранского «Эстегляля».