Германия забила Эстонии 5 голов за 37 минут. Есть и гол пяткой

Сборная Германии не стала откладывать вопрос о победителе домашней игры со сборной Эстонии. Матч начался с постоянных атак. Уже на пятой минуте Серж Гнабри бил через себя после паса Йозуа Киммиха, но чуть не попал.
Через пять минут Марко Ройс спокойно с близкого расстояния замкнул прострел Тило Керера с правого фланга.
Ещё через три минуты вратарь эстонцев Сергей Лепметс спас команду после удара Леона Горецки. Ещё через две он уже не спас: Лерой Зане прострелил вдоль ворот, Гнабри замкнул. Пяткой.
На 20-й минуте Керер и Киммих разыграли мяч на фланге, потом пошёл навес в штрафную, и Гнабри офоримл дубль. Хотя, вообще-то, там раньше был офсайд у Керера. Гол не должны были засчитывать.
Через ещё пять минут (магическое число в этом матче) Йонас Тамм сфолил на Горецке в штрафной, пенальти реализовал Илкай Гюндоган. 4:0 после 26 минут игры.
До перерыва случились ещё два сейва Лепметса: после удара Зане в ближний угол и после штрафного Ройса.
Но на 37-й минуте, когда Ройс попробовал ударить со штрафного ещё раз, Лепметс не помог. 5:0, и снова красиво.
Такой матч может закончиться с любым счётом.
- 11 июня 2019
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