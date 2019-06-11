Германия забила Эстонии 5 голов за 37 минут. Есть и гол пяткой

Сборная Германии не стала откладывать вопрос о победителе домашней игры со сборной Эстонии. Матч начался с постоянных атак. Уже на пятой минуте Серж Гнабри бил через себя после паса Йозуа Киммиха, но чуть не попал.

Через пять минут Марко Ройс спокойно с близкого расстояния замкнул прострел Тило Керера с правого фланга.

Ещё через три минуты вратарь эстонцев Сергей Лепметс спас команду после удара Леона Горецки. Ещё через две он уже не спас: Лерой Зане прострелил вдоль ворот, Гнабри замкнул. Пяткой.

На 20-й минуте Керер и Киммих разыграли мяч на фланге, потом пошёл навес в штрафную, и Гнабри офоримл дубль. Хотя, вообще-то, там раньше был офсайд у Керера. Гол не должны были засчитывать.

Через ещё пять минут (магическое число в этом матче) Йонас Тамм сфолил на Горецке в штрафной, пенальти реализовал Илкай Гюндоган. 4:0 после 26 минут игры.

До перерыва случились ещё два сейва Лепметса: после удара Зане в ближний угол и после штрафного Ройса.

Но на 37-й минуте, когда Ройс попробовал ударить со штрафного ещё раз, Лепметс не помог. 5:0, и снова красиво.

Такой матч может закончиться с любым счётом.