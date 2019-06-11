Это вам не Сан-Марино. Сборная России не без труда обыграла Кипр

Совсем другая напряжённость

Если Саранску повезло увидеть град забитых мячей в ворота Сан-Марино и зафиксировать вживую исторический рекорд, то Нижнему Новгороду сильно подфартило с напряжённостью матча. Игра против сборной Кипра изначально не казалась проходной, всё-таки в её составе собраны профессионалы, а не любители, а уровень мастерства некоторых футболистов вполне себе соответствует европейским стандартам.

Первый тайм полностью совпал с ожиданиями. Главное отличие киприотской команды от сан-маринской заключалось в том, что новый соперник России, играя под постоянным давлением, не выносил бездумно мяч вперёд, а пытался хотя бы изредка проводить какие-то контрвыпады. Вследствие этого защитники получали больше передышки и действовали собранно, а не рассыпались. Хотя преимущество нашей сборной поначалу было подавляющим – как и три дня назад, владение мячом превышало 70 процентов.



На 13-й минуте гости сподобились на первый удар издали – и это уже был подвиг, которым сборная Сан-Марино нас ни разу не порадовала. На 29-й Кипр и вовсе был обязан открывать счёт – левый защитник Маргаса, обыграв Марио Фернандеса, зряче прострелил к линии вратарской, а там шустрый и техничный форвард Сотириу оторвался от Семёнова и выскочил на убойную ударную позицию. Если бы он попал в ворота, Гильерме не среагировал бы никак. Но нападающий «Копенгагена» промахнулся и простил нас за секунду безалаберности.



Но сердце после того эпизода немного ёкнуло. Счёт-то к тому моменту, к исходу получаса, всё ещё был 0:0.

Мощнейший левый фланг

Любители футбола, которым не удалось посмотреть матч, прочитав верхние абзацы, могут предположить, что играла российская сборная совсем скверно. Но это совсем не так. Напротив, от её футбола в первом тайме веяло качеством, свежестью, атакующим весельем и огромным желанием. Скоростей было даже больше, чем против Сан-Марино, проникновений в штрафную – примерно столько же. Не хватало ей разве что чуточку везения. Если в субботу защитники Сан-Марино срезали мячи в свои ворота, а арбитр назначал сомнительные пенальти, то в этот раз рассчитывать пришлось только на себя. А мяч поначалу упорно не летел в ворота.



Уже к 17-й минуте Дзюба успел нанести три удара головой из опасной позиции, один из них должен был стать голевым, но после идеального навеса Оздоева Артём запустил мяч прямо в руки вратарю. Потом арбитр дважды отменял похожие голы Ионова и Зобнина из-за офсайдов. В первом случае – спорного, во втором – безусловного. А затем настало время промахов по полупустым воротам, которыми отметились всё тот же Ионов и Марио Фернандес.



Но даже при слабой реализации игра в первом тайме смотрелась на одном дыхании. А особенно хотелось любоваться левым флангом нашей атаки, где кружева плели Кудряшов и Антон Миранчук, а также постоянно смещающиеся в их зону Зобнин и Головин. Отсюда пришло большинство опасных моментов, отсюда же в ворота сборной Кипра прилетел и гол. Зобнин прорвался и отдал на ход Кудряшову, Фёдор, выдавший прекрасные стартовые 45 минут, сделал рывок к лицевой и покатил передачу в зону второго темпа на Ионова.

Алексей со второй попытки забил и открыл счёт. Кстати, его появление на поле стало единственной заменой в стартовом составе, проведённой Черчесовым по сравнению с игрой против Сан-Марино (на лавке остался Алексей Миранчук). Решение сработало.

45 минут тревоги

Насколько весёлым с точки зрения атаки у нашей команды получился первый тайм, настолько же скудным на интересные действия вышел второй. Виной тому стало не только сопротивление киприотской сборной, которая в какой-то момент осмелела и стала настойчиво лезть вперёд. Ещё в дело вмешалась нехватка уверенности и куража (они обязательно появились бы, реализуй до перерыва больше одного момента), а ближе к концу внезапно проявилась и физическая усталость.

Во вторые 45 минут у соперников было зафиксировано равенство по количеству ударов (6:6, тогда как в первом тайме было 16:3), а процент владения мячом у нашей сборной рухнул с 70 до 53 процентов. В какой-то момент стало страшно даже за итоговый результат, но, к счастью, всё закончилось хорошо и даже без паники.



Победа и суммарные шесть очков в микроцикле – это главный итог матча. А если кто-то желает повозмущаться по поводу скромного количества забитых мячей, то напомним, что Бельгия и Шотландия забили Кипру ненамного больше – всего по два. Это вам и близко не Сан-Марино.