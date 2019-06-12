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Обзор матчей отборочного турнира Евро-2020, 11 июня 2019

Доминирование Венгрии и двойное унижение Турции
Павел Пучков
Доминирование Венгрии и двойное унижение Турции. День отбора на Евро-2020
Главное, что произошло во вторник.
Футбол / Евро-2020 0

Германия уничтожила Эстонию

Что немцы сделали с командой Эстонии? Что хотели, то и сделали. Восемь безответных голов своей команды увидели зрители в Майнце. Дубли Ройса и Гнабри плюс мячи Гюндогана, Горецки, Вернера и Сане. Это, кстати, не самая крупная победа вечера: женская сборная США обыграла команду Таиланда со счётом 13:0, но это не имеет никакого отношения к отбору Евро-2020.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Германия
8 : 0
Эстония
1:0 – Ройс – 10, 2:0 – Гнабри – 17, 3:0 – Горецка – 20, 4:0 – Гюндоган – 26 (пен), 5:0 – Ройс – 37, 6:0 – Гнабри – 62, 7:0 – Вернер – 79, 8:0 – Зане – 88

Первые пять мячей в ворота Эстонии влетели ещё до перерыва, дальше было уже спокойное добивание. Если вы хотите представить, как это выглядело, то просто вспомните матч России с Сан-Марино. Удивительный мир, в котором можно проводить такие параллели.

Германия забила Эстонии 5 голов за 37 минут. Есть и гол пяткой
Немцы решили всё оо-о-очень бы-ы-ы-ыстро.

Турцию дважды обидели в Исландии

Сборная Турции прошла через пару кругов ада, когда прилетела в Рейкьявик на матч с Исландией. Турки жаловались, что их досматривали три часа, а потом Эмре Белезоглу во время интервью помимо микрофонов подсунули щетку для одежды. Последнее – результат шутки случайного бельгийского туриста в аэропорту, который захотел поучаствовать в интервью. «Я просто повторял за журналистами, но у меня не было микрофона, зато была щётка. Я никого не хотел обидеть», – пояснил шутник.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Исландия
2 : 1
Турция
1:0 – Сигурдссон – 21, 2:0 – Сигурдссон – 32, 2:1 – Токёз – 40

Туркам же было не до шуток: политики страны направили всевозможные ноты протеста относительно такого отношения с игроками сборной. В Исландии в ответ сказали что-то в духе «сами дураки». Объяснили, что Турция не страна Евросоюза, поэтому её граждане прошли стандартные процедуры. И вовсе не три часа, а чуть меньше полутора.

Так или иначе, но турки вышли на матч злыми. Жаль, это не помогло им добиться положительного результата. Рагнар Сигурдссон за 10 минут в первом тайме оформил дубль, на который гости ответили только одним мячом. В итоге промежуточно эта группа оказалась самой непредсказуемой: у Франции, Исландии и Турции по 9 очков после 4 матчей.

Италия еле-еле прошла Боснию и Герцеговину

Матчи сборных – повод вспомнить, что Роберто Манчини руководит командой своей родной страны. И руководит успешно: в квалификации Евро-2020 у Италии разница мячей 13-1 за 4 игры. Но матч против Боснии и Герцеговины получился для итальянцев сложным, поскольку соперник уверенно реализовал тактику контратак в первом тайме: быстрый ответ превратил в гол Джеко. В итоге сборную Италии спас Лоренцо Инсинье, который сначала результативно зарядил по воротам сам, а в конце матча отдал голевую на Марко Верратти.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Италия
2 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 – Джеко – 32, 1:1 – Инсинье – 49, 2:1 – Верратти – 86

«Все игры сложные, особенно в конце сезона. В Боснии полно талантливых футболистов, мы знали, что будет сложно. После перерыва мы доминировали на поле, мы заслужили победу. Тяжело переворачивать такие игры, но мы рискнули достаточно сильно, чтобы добиться результата», – гордо раздавал интервью Манчини после матча. В целом, конечно, при такой статистике имеет право.

Венгрия обыграла Уэльс и лидирует в группе

Знакомо? Узнали? Нет, конечно, откуда вообще такое узнавать: венгерский футбол последний раз привлёк внимание мира только штанами вратаря Габора Кирая в 2016-м. А сейчас, после четырёх туров, венгры лидируют в группе, а Уэльс идёт на предпоследнем месте.

В очном матче победу Венгрии принёс Мате Паткаи, который всю жизнь катает во внутреннем первенстве. При этом валлийцы не играли в каком-то стыдном составе: кто мог из лидеров выйти на поле, тот и вышел. Например, Бэйл был. В итоге этот матч – спонсор ваших рухнувших экспрессов.

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