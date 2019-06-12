Доминирование Венгрии и двойное унижение Турции. День отбора на Евро-2020

Германия уничтожила Эстонию

Что немцы сделали с командой Эстонии? Что хотели, то и сделали. Восемь безответных голов своей команды увидели зрители в Майнце. Дубли Ройса и Гнабри плюс мячи Гюндогана, Горецки, Вернера и Сане. Это, кстати, не самая крупная победа вечера: женская сборная США обыграла команду Таиланда со счётом 13:0, но это не имеет никакого отношения к отбору Евро-2020.

Первые пять мячей в ворота Эстонии влетели ещё до перерыва, дальше было уже спокойное добивание. Если вы хотите представить, как это выглядело, то просто вспомните матч России с Сан-Марино. Удивительный мир, в котором можно проводить такие параллели.

Германия забила Эстонии 5 голов за 37 минут. Есть и гол пяткой Немцы решили всё оо-о-очень бы-ы-ы-ыстро.

Турцию дважды обидели в Исландии

Сборная Турции прошла через пару кругов ада, когда прилетела в Рейкьявик на матч с Исландией. Турки жаловались, что их досматривали три часа, а потом Эмре Белезоглу во время интервью помимо микрофонов подсунули щетку для одежды. Последнее – результат шутки случайного бельгийского туриста в аэропорту, который захотел поучаствовать в интервью. «Я просто повторял за журналистами, но у меня не было микрофона, зато была щётка. Я никого не хотел обидеть», – пояснил шутник.

Туркам же было не до шуток: политики страны направили всевозможные ноты протеста относительно такого отношения с игроками сборной. В Исландии в ответ сказали что-то в духе «сами дураки». Объяснили, что Турция не страна Евросоюза, поэтому её граждане прошли стандартные процедуры. И вовсе не три часа, а чуть меньше полутора.



Так или иначе, но турки вышли на матч злыми. Жаль, это не помогло им добиться положительного результата. Рагнар Сигурдссон за 10 минут в первом тайме оформил дубль, на который гости ответили только одним мячом. В итоге промежуточно эта группа оказалась самой непредсказуемой: у Франции, Исландии и Турции по 9 очков после 4 матчей.

Италия еле-еле прошла Боснию и Герцеговину

Матчи сборных – повод вспомнить, что Роберто Манчини руководит командой своей родной страны. И руководит успешно: в квалификации Евро-2020 у Италии разница мячей 13-1 за 4 игры. Но матч против Боснии и Герцеговины получился для итальянцев сложным, поскольку соперник уверенно реализовал тактику контратак в первом тайме: быстрый ответ превратил в гол Джеко. В итоге сборную Италии спас Лоренцо Инсинье, который сначала результативно зарядил по воротам сам, а в конце матча отдал голевую на Марко Верратти.

«Все игры сложные, особенно в конце сезона. В Боснии полно талантливых футболистов, мы знали, что будет сложно. После перерыва мы доминировали на поле, мы заслужили победу. Тяжело переворачивать такие игры, но мы рискнули достаточно сильно, чтобы добиться результата», – гордо раздавал интервью Манчини после матча. В целом, конечно, при такой статистике имеет право.

Венгрия обыграла Уэльс и лидирует в группе

Знакомо? Узнали? Нет, конечно, откуда вообще такое узнавать: венгерский футбол последний раз привлёк внимание мира только штанами вратаря Габора Кирая в 2016-м. А сейчас, после четырёх туров, венгры лидируют в группе, а Уэльс идёт на предпоследнем месте.

В очном матче победу Венгрии принёс Мате Паткаи, который всю жизнь катает во внутреннем первенстве. При этом валлийцы не играли в каком-то стыдном составе: кто мог из лидеров выйти на поле, тот и вышел. Например, Бэйл был. В итоге этот матч – спонсор ваших рухнувших экспрессов.