Похоже, в РПЛ появится новый бразилец. Сделка вот-вот случится

Нападающий швейцарского «Лугано» Карлиньос близок к переходу в «Динамо». Бразильцу 24 года и он уже рассматривает фотографии базы в Новогорске. О грядущем трансфере «Чемпионату» рассказал агент футболиста Паулу Аффонсу.

– Давайте я проведу для вас небольшой брифинг, а потом отвечу на вопросы. Карлиньос начинал в академии «Сан-Пауло», а с 17 лет уже играл профессионально за «Парана». Тогда мы начали сотрудничать, и я отвел его в команду из серии C, где он провел отличный сезон. После этого мы договорились о трансфере в «Шапекоэнсе» из чемпионата Бразилии. Все утвердили и с тренером, и с вице-президентом клуба. Через две недели случилось крушение самолета «Шапекоэнсе», в котором они погибли.

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– Ох...

– Сделка сорвалась и тогда я отвез Карлиньоса в «Лугано» из Швейцарии. За 2,5 года он стал абсолютно европейским футболистом: физически крепким, обе ноги – рабочие и, конечно, тактически намного более подготовленным.

– В чемпионате Бразилии с футбольной тактикой знакомы меньше, чем в чемпионате Швейцарии?

– В Бразилии полно талантов, но тактика и уровень тренеров позади многих стран. Именно поэтому наша сборная ничего не выигрывает. Ну да ладно, это уже другая тема.

– Как вы узнали об интересе к Карлиньосу из России?

– На меня вышел коллега, сообщил об желании «Динамо» и спросил, интересно ли это нам. Я ответил, что да. «Лугано» уведомлено на этот счет. Мы получили разрешение на ведение переговоров. Диалог идет последние три недели. Сейчас это наш приоритет. Карлиньос уже изучает «Динамо» в интернете. Видел фотографии Москвы, стадиона, базы…

– Как давно «Динамо» интересуется этим футболистом?

– Больше года следит. Прошлым летом его просматривали, но тогда у Карлиньоса случилась очень тяжелая ситуация, связанная с братом. Это затронуло всю семью. Карлиньос уехал в Бразилию. «Динамо» выжидало немного. Затем он вернулся к выступлениям за «Лугано» и этот сезон у него получился отличным.

– В «Динамо» в последнее время менялось руководство клуба. Вместо Широкова появился Орещук. С кем вы вели переговоры?

– Мы находимся в контакте с генеральным директором Юрием Белкиным и главным тренером Дмитрием Хохловым. Они подтвердили интерес «Динамо». Знаю, что московские скауты несколько раз приезжали на матчи «Лугано».

– «Лугано» ведь весьма скромная команда?

– Маленькая, но заняла третье место в чемпионате и пробилась напрямую в группу Лиги Европы. И это не имея денег и инфраструктуры, как у больших клубов. Как им удалось? За счет футболиста, который сделал разницу – Карлиньоса.

– Звучит сильно.

– Я почти 20 лет в футболе. Могу с уверенностью сказать, что если бы я или другой хороший агент начал работать с Карлиньосом раньше, то он уже был бы в сборной Бразилии. У него есть все компоненты, чтобы стать топ-футболистов. Скорость, техника, удар, три удобные позиции на поле: левый/правый вингер и нападающий.

– С кем могли бы его сравнить?

– Он очень похож на Дугласа Косту, но еще мощный как Халк. При этом Карлиньос забивает больше, чем Коста. У него 32 гола в «Лугано» за два с половиной года. Но забитые мячи – не главное.

– А что же?

– В недавнем матче с чемпионом «Янг Бойз» он забил два мяча и, сделав счет 2:2, он стал играть глубже по просьбе тренера. В результате он сделал 11 отборов. И это с командой, которая играет в Лиге чемпионов, на ее поле, при 30 тысячах зрителей. После этого, он был признан лучшим полузащитником, хотя он не полузащитник. Карлиньос всегда забивает топ-клубам. Дважды «Янг Бойз», хет-трик с «Базелем».

– На него сейчас есть спрос?

– 24 года, отличные характеристики – конечно, к нему есть интерес. Он заиграл бы в любой итальянской команде. Любой. У «Милана» и «Лацио» нет такого футболиста, но для меня важна этика. После 18 лет в Европе у меня уже не бразильский подход к ведению трансферов. Мы начали разговаривать с «Динамо» и ждем. Мы либо договоримся, либо нет. Во втором случаем перейдем к другим вариантам.

– Если Карлиньос может играть в любой итальянской команде, то почему приоритет – РПЛ?

– Потому что в Италии у многих команд нет спортивных директоров и там все двигается медленно. Там пока трансферы вообще происходят. А в случае с «Динамо» мы видим большой проект – новый стадион, новое руководство, новый спонсор. Известная команда, хочет вернуть свои позиции в стране. Нам это интересно.

– Transfermarkt считает, что Карлиньос – самый дорогостоящий футболист «Лугано» и оценивает его в 3 миллиона евро. Сделка обойдется «Динамо» примерно в эту сумму?

– Любой президент клуба хочет за своего футболиста как можно больше. Год назад Карлиньос был свободным агентом и президент «Лугано» меня попросил заключить новый контракт. Я согласился потому что считал, что еще один сезон в Швейцарии ему будет полезен. Так и случилось, он себя отлично проявил и вырос в цене. Знаете, что мне сказал президент «Лугано»?

– Что?

– Если бы Карлиньос выступал в майке «Базеля» или «Янг Бойз», то стоил бы сейчас 15 миллионов евро. Но реальность такова, что Карлиньос – в «Лугано». А это скромный клуб и есть лимит, в который оценивают его футболистов. Речь идет о 3 – 3,5 миллионах евро. Президент «Лугано» рассчитывает на 4 миллиона евро. Если он перейдет в «Динамо», то вы мне сами потом скажете: «Карлиньос – один из лучших игроков чемпионата России».

– Есть такой футболист как Педро Роша. Он приходил в «Спартак» за 12 миллионов евро. Его так же анонсировали, но абсолютно провалился в России.

– Есть важный момент. Роша приехал в Москву напрямую из Бразилии. А бразильцам нужно адаптировать к европейскому футболу, в котором от тебя требуют знаний тактики, чувства ритма и умения играть без мяча. Это все нужно учитывать. В Бразилии соперники дают больше пространства. Но, играя 2,5 года в Европе, футболист перестраивается. Может двигаться иначе, если того требует счет. Двигается иначе, если потерян мяч. В Бразилии футболисты играют, когда у них мяч в ногах. В Европе так нельзя. И Карлиньос уже адаптирован к этому. Теперь он едет не бороться за место в составе, а играть.

– «Динамо» уже начало предсезонные сборы. Когда Карлиньос может присоединится к команде?

– Сейчас он в отпуске, но занимается по два раза в день. Бегает по 4 километра на пляже и работает в зале. Он хочет приехать готовым. Думаю, что трансфер в «Динамо» – это вопрос одной недели.