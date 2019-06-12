Календарь РПЛ стал лучше. Но местами он всё равно очень плох

В первую очередь хочется отдать должное составителям нового календаря РПЛ. Это действительно шаг вперёд. На смену старпёрской таблице Бергера пришёл более современный алгоритм — теперь команды не будут идти по графику своего соперника.

Новый календарь подогнали под климатические условия (пусть и не до конца). К тому же теперь не накладываются друг на друга топ-матчи в одном туре (хотя что плохого было в двух топ-матчах в два разных дня?).

Но достаточно изучить календарь чуть внимательнее, чтобы ужаснуться от расписания матчей некоторых команд – кажется, в генератор рандомных чисел просто ввели перечисленные выше условия, абсолютно забив на календарь отдельных клубов.



Первый же пример — расписание игр тульского «Арсенала». Просто взгляните на это.

Девять матчей против команд из топ-5 на отрезке из 12 игр. Пять топ-соперников подряд. Это как вообще? Как готовиться к сильному сопернику пять раз подряд? «Арсенал» должен выйти к каждому микроциклу на пик формы – и физической, и психологической. Как поддерживать пик формы на таком длительном отрезке – непонятно. Каждый топ-соперник выматывает команду – в каком состоянии «Арсенал» подойдет к домашней встрече с «Краснодаром», не говоря уже про игру с «Локомотивом»? За что так с туляками?

Другой пример – из расписания игр новичков РПЛ, «Сочи» и «Тамбова».

На презентации календаря говорилось, что в первых трех турах нет матчей между топ-командами, потому что им надо вкатиться в сезон. А «Тамбову» и «Сочи» не надо вкатиться в сезон в новой для них лиге?

Ещё немного о вкатке. Это не очень критично, но всё же – найдите логику: вкатываться после перерыва в полтора месяца нашим командам необходимо, зато после почти трехмесячного перерыва – нет? В первом весеннем туре «Зенит» играет с «Локомотивом», во втором «Спартак» встречается с «Краснодаром». И смысл?

Ещё пару примеров шедеврального расписания. У «Динамо», например, есть сразу 4 микроцикла с идущими подряд топ-клубами. Если два подряд – это еще нормально и часто встречалось в старом типе календаря (хотя и не должно), то три подряд дважды за сезон – уже перебор.

А вот другая история – четыре топ-соперника в 5 матчах подряд, из которых три – в гостях. Норма? Вряд ли.

С играми в последние осенние и первые весенние туры все в порядке, вроде бы. Разве что у того же «Арсенала» есть домашний матч с «Краснодаром» 24-го ноября – к тому моменту поле в Туле уже превратится в ледышку.

Претензии к календарю РПЛ очень просты и понятны. Составители ввели много переменных и вроде бы смогли отказаться от устаревшей системы создания расписания, но забыли о здравом смысле: огромные циклы и множества топ-соперников подряд – это убийство, особенно для маленьких команд, которым крайне тяжело готовиться даже к двум таким играм.

Слово составителям

В этом году РПЛ обратилась к учёным из ВШЭ за помощью в составлении календаря. Вернее, не так — работники «вышки» сами вышли на чиновников с предложением нового алгоритма. Мы пообщались с Дмитрием Дагаевым (список регалий по ссылке), и попросили его прояснить все ключевые моменты.

— Расскажите, как началось ваше сотрудничество с РПЛ?

— Ряд наших коллег занимаются оптимизацией расписания спортивных соревнований. Общаясь с иностранными учёными, мы поняли, что за рубежом календарь давно составляется с помощью компьютерных технологий. Осознав, что такой подход реально может помочь составителям, мы решили реализовать такой софт.



— То есть вы сами пришли к РПЛ?

— Да, мы занялись этим вопросом ещё осенью и несколько месяцев занимались его разработкой. Как только он был готов, вышли с предложением.



— Вы сказали о составлении некого алгоритма. В чём были его основные принципы?

— Основная проблема в том, что до сих пор календарь составлялся по принципу Бергера. Это очень ограниченная система. По ней можно составить очень мало вариантов календарей, и вряд ли хоть какой-то из них может учесть все ограничения. Мы хотели их максимально учесть, поэтому ушли от старого принципа ушли. Каждый клуб мог сформулировать свои главные пожелания, и на их основе мы составили матрицу календаря.



— Чего коснулись пожелания клубов?

— Например, проведение конкретных матчей на выезде из-за городских мероприятий на стадионах. Или пожелания, связанные с играми накануне еврокубков — не все готовы играть с топ-командами в такой ситуации.



— Давайте зафиксируем, свои пожелания по календарю прислали все 16 клубов РПЛ?

— Нет, не все. Не могу сказать, почему — этот вопрос не к нам.



— В прошлых сезонах бывало, что команда шла по графику одного из своих соперников. В этом сезоне такое возможно?

— Нет, этот вопрос учтён в новом календаре. Мы никаким образом не закладывали такую траекторию. Один-два матча команды могут сыграть по схожему графику, но так, чтобы все — точно нет.



— Важным моментом было разведение топ-матчей по разным турам. Как определяли, кого именно считать топ-клубом?

— Выделили пять команд — «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». Между ними проходит двадцать матчей, и у нас была задача разнести их на разные туры. Причём таких матчей не должно быть в первых и последних турах, а также в тех, что накануне их матчей в Европе.



— Почему?

— Мы не можем влиять на мнение коллег из РПЛ. Была такая просьба.



— Одним из главных вопросов к календарю обычно бывают зимние игры в северных регионах. Неужели этот вопрос невозможно решить?

— Зимними турами мы решили считать 18-й, 19-й и 20-й. Специально для них мы выделили условно «южные» и «северные» города.



— Почему именно три тура? 17-й тур пройдёт в конце ноября.

— Решили, что именно такой вариант будет максимально сбалансированным. Играть более трёх матчей дома было бы неправильно — это бы потом привело к серии игр на выезде.



— Расскажите, как вы разбили города по климатическим группам?

— К «южным» командам мы отнесли Сочи, Грозный, Краснодар и Санкт-Петербург.



— Что-что?

— Петербург попал в этот список из-за крыши на стадионе.



— Но почему в этот список не попал Ростов-на-Дону?

— У нас была квота из четырёх «южных» городов. Мы не могли зафиксировать больше команд, играющих дома на протяжении трёх туров. Это очень тяжёлые ограничения для календаря.



— Какие города попали в категорию «северных»?

— Уфа, Оренбург, Екатеринбург и Казань.



— Почему Казань?

— Мы опирались на опыт РПЛ. Однозначного ответа здесь быть не может. В один год мороз может ударить в Москве, в другой год — в Казани. Для нас главным критерием было пожелание Премьер-Лиги.



— «Арсенал» проведёт пять матчей подряд против топ-клубов. Можете это обьяснить?

— Тут вопрос компромисса. «Арсенал» стартует в еврокубках, и для повышения вероятности успешного прохождения квалификации им желательно было не играть с топ-клубом перед матчем в Лиге Европы. По сути, из-за этого та серия и случится. Тут надо выбрать что-то одно: преференции евробойцам или равномерное распределение матчей с топ-клубами для всех команд.

— Ну слушайте, в Англии подобных ограничений нет.

— Понятно, что там ничего подобного не учитывают. Если мы последуем их путём, это существенно поможет календарю. Но РПЛ хочет увеличить вероятность успешного выступления наших клубов. Если сложных матчей перед Лигой Европы будет меньше, наверное, это может сыграть в плюс.



— Но это же вилами по воде. В той же Англии не учитывают этот момент, но оба финала еврокубков — за ними.

— У нас ситуация исторически другая. Хорошо это или плохо — не знаю. Но ведь всем же нам хочется, чтобы российские клубы выступали успешнее на евроарене?

***

Первый вывод из написанного — чиновники изобретают велосипед. Ну с чего вдруг нельзя играть топ-матчи накануне еврокубков? Сами знаете какой пример показывает, что это чушь.

Второй — заметьте, сколько раз Дагаев отвечал нам немым вопросом к РПЛ.

Почему не все клубы прислали свои пожелания? Вопрос не к нам.

Зачем переносить матчи с топ-клубами перед еврокубками? Мы должны уважать позицию лиги.



Как Казань попала в список северных городов? Мы опирались на опыт РПЛ.

Премьер-Лига пыталась использовать людей науки, но по старинке не сдержалась и продолжила влезать в ключевые вопросы. В итоге вместо адаптированного зарубежного опыта получился очередной креатив русского производства. Такому творчеству не способны помочь даже учёные из лучших университетов страны.