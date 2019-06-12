У Мбаппе – 100 голов в карьере. А сколько забивали в его возрасте наши форварды?

Во вторник вундеркинд Мбаппе забил в ворота Андорры свой 100-й гол карьере. Это выдающееся достижение, если принимать во внимание, что в день игры ему было всего лишь 20 лет, 5 месяцев и 21 день. Сравним, сколько в возрасте Килиана забивали лучшие российские нападающие современной эпохи.

Артём Дзюба – 11

Дата рождения: 22 августа 1988.



Был в «возрасте Мбаппе»: 12 февраля 2009.



Забил голов к «возрасту Мбаппе»: 11 (все – за «Спартак»).



Пробил отметку «100»: 9 апреля 2016 года (27 лет 7 месяцев и 18 дней).



Главный бомбардир сегодняшней сборной дебютировал во взрослом футболе за месяц до своего 18-летия. Это произошло в сезоне-2006, когда Дзюба провёл восемь матчей за «Спартак» во всех турнирах. Голы в нему пришли позже, когда стало больше игрового времени. В чемпионате-2007 он отметился дебютным мячом в ворота «Томи», далее дважды забил в Кубке России и дважды – в Кубке УЕФА. В 2008-м у Артёма набралось ещё шесть результативных ударов в красно-белой футболке.



Однако форвардом номер один он к своим 20 годам в команде не стал, поскольку конкурировал в разное время с Павлюченко и Веллитоном. По-настоящему расцветать Артём начал уже в аренде в «Томи», а она случилась после 20-летия.

Фёдор Смолов – 2

Дата рождения: 9 февраля 1990.



Был в «возрасте Мбаппе»: 30 июля 2010.



Забил голов к «возрасту Мбаппе»: 2 (все – за «Динамо»).



Пробил отметку «100»: 8 июня 2019 (29 лет 3 месяца и 30 дней).



Мы прекрасно помним, как мучился Фёдор на заре карьеры и как долго над ним смеялись в интернете, высчитывая количество дней/месяцев/лет без каких-либо результативных действий. К 20 годам Смолов успел провести 36 матчей за «Динамо», но забил них лишь два гола (по одному в сезонах-2008 и 2009). Славу бомбардира форвард снискал намного позже – процесс начался в «Урале» (2014/15) и продолжился в «Краснодаре» (2015-2018). В недавней игре с Сан-Марино 29-летний Смолов забил свои 100 и 101-й голы в карьере.

Фёдор Чалов – 17

Дата рождения: 10 апреля 1998.



Был в «возрасте Мбаппе»: 1 октября 2018.



Забил к «возрасту Мбаппе»: 17 голов (все – за ЦСКА).



Отметку «100» не пробил. На сегодняшний день – 27 голов.



Лучший бомбардир минувшего чемпионата России заслуживает бурных оваций – забивать он начал рано (впервые – 3 декабря 2016-го), делает это в последнее время стабильно. Правда, 10 голов из суммарных 27 пришлось для корректности статистики отнять – они были забиты уже после 1 октября.

Александр Кокорин – 9

Дата рождения: 19 марта 1991.



Был в «возрасте Мбаппе»: 12 сентября 2011.



Забил голов к «возрасту Мбаппе»: 9 (все – за «Динамо»).



Отметку «100» не пробил. На сегодняшний день – 96 голов.



Кокорин рано ворвался в Премьер-Лигу. В первом же для себя сезоне-2008, когда ему стукнуло всего 17, он забил два гола за «Динамо» в своих первых четырёх матчах – в ворота «Сатурна» и «Локомотива». Только дальнейшего всплеска результативности не последовало. В 2009-м у Александра лишь три гола, в 2010-м – вовсе ни одного. А ещё четыре он успел насобирать до сентября 2011-го.



В сборную Кокорин впервые получил вызов чуть позже 20-летия. Отметку в 100 голов он пока не преодолел, хотя остановился совсем рядом с ней. Если бы не судьбоносная вечеринка в честь дружбы с Мамаевым, форвард «Зенита» явно бы разменял сотню уже в текущем сезоне. А теперь кто знает, вернётся ли он в футбол после «Бутырки».

Антон Заболотный – 0

Дата рождения: 13 июня 1991.



Был в «возрасте Мбаппе»: 3 декабря 2011.



Забил к «возрасту Мбаппе»: 0.



Отметку «100» не пробил. На сегодняшний день – 10 голов.



Если отбросить шутки в сторону, то забил за свою карьеру Заболотный не так чтобы совсем мало – 59 голов. Просто 49 из них пришлись на первый и второй дивизионы, поэтому в зачёт не попадают. А на элитном уровне Антон впервые забил в августе 2017-го года во времена «Тосно». Раньше не мог никак, поскольку скитался по низшим лигам.

Павел Погребняк – 1

Дата рождения: 8 ноября 1983.



Был в «возрасте Мбаппе»: 29 апреля 2004.



Забил к «возрасту Мбаппе»: 1 гол (за «Спартак»)



Пробил отметку «100»: 21 апреля 2012 (28 лет, 5 месяцев и 13 дней).



Погребняк на заре карьеры мучился в «Спартаке» и бегал по всевозможным арендам, постепенно наполняясь ненавистью к родному клубу. В сезоне-2003 он забил 15 голов в первом дивизионе за «Балтику», но эти действия мы учитывать не можем. В 2004-м Павел отметился пятью голами за «Спартак» (один весенний идёт в зачёт, остальные случились позже). Первые стабильные результативные успехи пришли к форварду в 2006-м, когда он выступал в «Томи». 100-й гол в профессиональной карьере Павел забил в составе «Фулхэма» в Англии. Всего у него на сегодня – 116 точных попаданий.

Александр Кержаков – 30

Дата рождения: 27 ноября 1982.



Был в «возрасте Мбаппе»: 17 мая 2003.



Забил к «возрасту Мбаппе»: 30 (27 – за «Зенит», 3 – за сборную России).



Пробил отметку «100»: 16 апреля 2006 (23 года 4 месяца и 20 дней).



Кержаков – рекордсмен России по суммарному количеству голов, за свою славную карьеру он намолотил их аж 233 штуки, обогнав и Веретенникова, и Павлюченко, и Аршавина. Забивать Александр начал очень рано: в первом же для себя сезоне-2001 он отметился семью голами во всех турнирах, в 2002-м – уже 20, включая три мяча за главную сборную. Ещё три гола пришлись на первую часть третьего взрослого сезона Кержакова. Итого – 30. Лучший результат для наших нападающих.

Дмитрий Сычёв – 26

Дата рождения: 26 октября 1983.



Был в «возрасте Мбаппе»: 17 апреля 2004.



Забил к «возрасту Мбаппе»: 26 (10 – за «Спартак», 7 – за «Марсель», 6 – за «Локомотив», 3 – за сборную России).



Пробил отметку «100»: 29 ноября 2009 (26 лет, 1 месяц и 3 дня).



Дебютный сезон в элитном футболе, датированный 2002 годом, стал для юного Сычёва одним из лучших во всей его карьере. Он, приехав из Тамбова, в кратчайшие сроки стал главным снайпером «Спартака», получил заслуженный вызов в главную сборную и поехал на чемпионат мира в Японию, где тоже стал самым-самым. Всего в сезоне-2002 18-летний Сычёв забил 12 мячей, и их было бы куда больше, если бы не скандальный уход из клуба.



Далее была дисквалификация, отъезд в «Марсель», где Дмитрий не смог поддерживать уровень результативности и забил за два неполных сезона семь голов. Весной 2004-го нападающий вернулся в Россию – и стал звездой «Локомотива». До указанной сверху даты он успел отметиться шестью мячами, а к концу сезона накидал в сетку ворот соперника 15. Всего в его карьере 130 голов. Их точно было бы больше, если бы не тяжёлая травма колена в 2005-м, после которой он растерял многие свои качества.

Фото: РИА Новости

Роман Павлюченко – 12

Дата рождения: 15 декабря 1981.



Был в «возрасте Мбаппе»: 6 июня 2002.



Забил к «возрасту Мбаппе»: 12 (все – за «Ротор»).



Пробил отметку «100»: 21 февраля 2008 (26 лет, 2 месяца и 6 дней).



СуперПав заиграл на элитном уровне и принялся забивать в 18. Правда, в первые три сезона он выступал за потерявший былую силу «Ротор» и сверхрезультативностью не блистал: шесть голов в первый год, пять – во второй, четыре – в третий (в наш зачёт пошёл только один). Намного веселее и результативнее Роман заиграл после перехода в «Спартак», но он случился уже в 2003-м, после достижения 20-летия.

Фото: Rotor-vlg.com

Андрей Аршавин – 4

Дата рождения: 29 мая 1981.



Был в «возрасте Мбаппе»: 20 ноября 2001.



Забил к «возрасту Мбаппе»: 4 (все – за «Зенит»).



Пробил отметку «100»: 5 декабря 2009 (28 лет, 6 месяцев и 6 дней).



Возможно, Аршавина не совсем справедливо относить к чистым нападающим, всё-таки функции на протяжении своей карьеры (особенно – на раннем этапе) он выполнял разные, в том числе и ярко выраженные диспетчерские. Но раз уж лучший футболист России в XXI веке преодолел отметку в 100 голов, вспомним и его дебютный период. К «возрасту Мбаппе» Андрей успел провести во взрослом футболе два сезона – 2000 (0 голов) и 2001 (4 гола). А его настоящий расцвет пришёлся на более зрелые годы.

Фото: РИА Новости

Суммарно у 10 нападающих – 112 голов. Чуть больше, чем у Мбаппе.