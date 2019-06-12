Удивительный стадион… в Гренландии? Да, там тоже играют в футбол

Пока мы тут парим себе мозг мыслями о «правильном календаре», где-то на краю света тоже играют в футбол.
Большая часть Гренландии находится даже севернее Норильска, а сам остров окружён с двух сторон океанами — Атлантическим и Северным Ледовитым.
Чемпионат Гренландии проводится каждый год, но местная федерация футбола не является членом ФИФА. По официальной версии, в стране растёт недостаточно травы. Поляны с естественным покрытием на острове не стелят в принципе.
Хотя федерациям некоторых других видов спорта погодные условия не помешали. Они пошли своим путём и сумели выйти из-под датского колпака.
А вот в случае с футболом остаётся вспоминать лишь 2001 год и матч против сборной Тибета. Он прошёл с одобрения Копенгагена, и к Дании на этот счёт была масса вопросов со стороны Китая. В той игре Гренландия разгромила соперника со счётом 4:1.
Пожалуй, самый яркий момент в истории гренландского футбола.
***
Арена с заглавной фотографии принадлежит клубу «G-44».
Находите название занятным? Таких здесь немало — «B-67», «K-33». Полные названия команд в некоторых случаях принято сокращать до первой буквы, а для пущей идентичности добавлять год создания.
Вмещает тот стадион примерно тысячу человек. Ну хотя как тысячу — сколько придёт, столько и вместит. Степень комфорта только у всех будет разная.
Современных стадионов в менее чем 60-тысячной Гренландии, может, не так уж много. Зато местный рельеф позволяет зрителям найти для себя идеальную точку обзора.
Футбол, горы, океаны. Тут уж не до бюрократического задротства с расписанием матчей. Зато можно просто смотреть футбол и кайфовать.
- 12 июня 2019
-
22:00
-
21:45
-
21:35
-
21:31
-
21:17
-
21:16
-
21:00
-
20:49
-
20:41
-
20:26
-
20:24
-
19:58
-
19:51
-
19:39
-
19:27
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:41
-
18:22
-
18:20
-
18:07
-
17:50
-
17:36
-
17:31
-
17:21
-
17:19
-
17:19
-
17:18
-
16:47
-
16:32
-
16:32
-
16:10