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Играют ли в футбол в Гренландии?

Играют ли в футбол в Гренландии?
Максим Ерёмин
Удивительный стадион… в Гренландии? Да, там тоже играют в футбол
Минутка сочувствия болбоям.
Футбол / Прочие турниры 0

Пока мы тут парим себе мозг мыслями о «правильном календаре», где-то на краю света тоже играют в футбол.

Календарь РПЛ стал лучше. Но местами он всё равно очень плох
Спросили составителей из ВШЭ, что помешало сделать его нормальным.

Большая часть Гренландии находится даже севернее Норильска, а сам остров окружён с двух сторон океанами — Атлантическим и Северным Ледовитым.

Чемпионат Гренландии проводится каждый год, но местная федерация футбола не является членом ФИФА. По официальной версии, в стране растёт недостаточно травы. Поляны с естественным покрытием на острове не стелят в принципе.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Хотя федерациям некоторых других видов спорта погодные условия не помешали. Они пошли своим путём и сумели выйти из-под датского колпака.

А вот в случае с футболом остаётся вспоминать лишь 2001 год и матч против сборной Тибета. Он прошёл с одобрения Копенгагена, и к Дании на этот счёт была масса вопросов со стороны Китая. В той игре Гренландия разгромила соперника со счётом 4:1.

Пожалуй, самый яркий момент в истории гренландского футбола.

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Арена с заглавной фотографии принадлежит клубу «G-44».

Находите название занятным? Таких здесь немало — «B-67», «K-33». Полные названия команд в некоторых случаях принято сокращать до первой буквы, а для пущей идентичности добавлять год создания.

Вмещает тот стадион примерно тысячу человек. Ну хотя как тысячу — сколько придёт, столько и вместит. Степень комфорта только у всех будет разная.

Современных стадионов в менее чем 60-тысячной Гренландии, может, не так уж много. Зато местный рельеф позволяет зрителям найти для себя идеальную точку обзора.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Футбол, горы, океаны. Тут уж не до бюрократического задротства с расписанием матчей. Зато можно просто смотреть футбол и кайфовать.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com/UncleDall

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