Похоже, «Спартак» смирился с потерей Зе и уже нашёл ему замену в «Роме»

«Порту» предложил Зе Луишу контракт с зарплатой € 1,5 млн в год
Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Порту», сообщает Maisfutebol.
По информации источника, «драконы» уже сделали предложение красно-белым по 28-летнему нападающему. За футболиста португальский клуб готов заплатить менее € 10 млн, которые хочет получить за игрока «Спартак». Тем не менее «Порту» готов взять на себя отчисления за трансфер игрока клубам, которые его воспитали, и в налоговые инстанции. Кроме того «драконы» также готовы выплатить комиссионные агентам футболиста.
Сам Зе Луиш уже согласовал с «Порту» условия личного контракта и намерен вернуться в Португалию, где ранее он выступал за «Жил Висенте» и «Брагу». Футболист готов пойти на снижение зарплаты с € 1,9 млн в год, получаемых сейчас в «Спартаке», до € 1,5 млн в год, предложенных «драконами».
Источник: «Спартак» близок к приобретению форварда «Ромы» Понсе
Нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе близок к переходу в московский «Спартак», сообщает журналист Пабло Мендоса в «Твиттере».
Ожидается, что сумма трансфера 22-летнего футболиста составит $ 8 млн. Ранее интерес к аргентинскому нападающему проявлял московский ЦСКА.
В минувшем сезоне Понсе выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал аргентинского футболиста в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль». В прошлом сезоне Понсе принял участие в 43 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.
Агент: переход Карлиньоса в «Динамо» — это вопрос одной недели
Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал о переговорах с московским «Динамо» относительно трансфера игрока.
«Мы находимся в контакте с генеральным директором Юрием Белкиным и главным тренером Дмитрием Хохловым. Они подтвердили интерес «Динамо». Знаю, что московские скауты несколько раз приезжали на матчи «Лугано».
Сейчас Карлиньос в отпуске, но занимается по два раза в день. Бегает по 4 километра на пляже и работает в зале. Он хочет приехать готовым. Думаю, что трансфер в «Динамо» – это вопрос одной недели», — сказал Аффонсу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Карлиньос выступает за «Лугано» с 2017 года. В минувшем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 31 матче чемпионата Швейцарии, в которых отметился 13 голами.
«Лион» подтвердил трансфер Менди в «Реал» за € 48 млн
Защитник «Лиона» Ферлан Менди продолжит карьеру в «Реале», сообщает официальный сайт французского клуба.
«Лион» сообщает о переходе защитника Ферлана Менди в «Реал» за € 48 млн. Эта сумма может вырасти максимум ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Клуб благодарит футболиста за его выступления в составе команды, которые позволили ему с момента перехода в 2017 году и дебюта в Лиге 1, сыграть свой первый матч в составе сборной Франции. «Лион» желает игроку дальнейших успехов как в играх за «Реал», так и за сборную Франции», — говорится в заявлении «Лиона».
Всего в составе «Лиона» Менди провёл 79 матчей. На счету защитника 3 забитых мяча и 7 результативных передач. В «Лион» футболист перешёл летом 2017 года из «Гавра» за € 5 млн.
Генеральный директор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»
Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил информацию, что форвард «матрасников» Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
«Мне предельно ясно, где Гризманн собирается продолжить карьеру. Об этом известно ещё с марта: в „Барселоне“», — приводит слова Хиль Марина Sport.es.
В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад». Главным претендентом на Гризманна называется «Барселона», которая была близка к трансферу футболиста ещё минувшим летом.
Промес может продолжить карьеру в «Аяксе»
Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает Sport.es.
По информации источника, амстердамский клуб намерен приобрести 27-летнего голландского футболиста в летнее трансферное окно с целью укрепить состав. Отмечается, что сумма отступных в размере € 150 млн, прописанная в контракте Промеса с «Севильей», может осложнить заключение сделки.
В августе 2018 года «Спартак» продал в «Севилью» Промеса, который подписал контракт до 2023 года. В минувшем сезоне голландский хавбек принял участие в 33 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 гола и 3 результативные передачи. Также Промес выступает в составе национальной команды Нидерландов, вместе с которой завоевал серебряные медали Лиги наций УЕФА в 2019 году.
В Италии сообщили о возможном трансфере Дриусси в «Рому»
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может стать футболистом итальянской «Ромы». Об этом сообщает Calcio Mercato.
23-летний аргентинец может стать заменой боснийскому форварду Эдину Джеко, который близок к переходу в миланский «Интер». Сообщается, что «Рома» интересовалась Дриусси ещё до его переезда в Россию, но сейчас готова снова выйти на игрока.
В сезоне-2018/19 Российской Премьер-лиги Себастьян провёл 27 матчей (21 — в основе), в которых отметился 11 забитыми мячами и 6 результативными передачами. В составе питерского клуба он стал чемпионом России, что позволит в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов. «Рома» заняла шестую строчку в Серии А сезона-2018/19 и может рассчитывать лишь на игру в Лиге Европы.
Лунёв рассказал о конфликте, произошедшем в аэропорту Внуково
Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв прокомментировал инцидент, произошедший накануне в аэропорту Внуково.
«Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать — и всё, мы никого не трогали, никому не мешали.
Получилась непонятная ситуация. Мы брали билет на ближайший рейс. Нам сказали, что надо поторопиться, потому что рейс сейчас будет закрываться. Мы взяли билеты в бизнес-класс, чтобы не мозолить глаза никому. Сдаём багаж, нам говорят: «Вы должны заплатить за багаж». Мы говорим: «Мы вроде купили билет за 10 тысяч до Питера?». Говорят: «Нет, у вас эконом». Мы говорим: «Давайте мы оплатим быстро, спокойно сдадим багаж, возьмём билеты и пройдём на регистрацию рейса». Девушка позвала сотрудника. Приходит сотрудник и начинает заново всё рассказывать нам. Я говорю: «Молодой человек, мы всё прекрасно понимаем. Дайте нам чек, мы оплатим и спокойно улетим. Вы понимаете, что у нас сейчас регистрация закроется». Слово за слово, он всё тянул, тянул, тянул, и потом просто на эмоциях я уже…» — приводит слова Лунёва РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что Лунёв был задержан после конфликта с сотрудниками авиакомпании у стойки регистрации. Позже Лунёв был доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где был составлен протокол о мелком хулиганстве. В крови 27-летнего российского футболиста при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя. Позже в пресс-службе «Зенита» сообщили, что Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте.
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