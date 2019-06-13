Кокорин и Мамаев опять в новостных лентах. Сегодня апелляция

Ладно, мы правда устали напоминать, как, за что и почему Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий оказались за решеткой. Вы и сами знаете: Пак, Соловчук, странные девушки, противоречивые показания. Давайте о важном.

8 мая 2019 года суд приговором подвел итог бесконечным заседаниям рассмотрения дела по существу. До этого на протяжение месяца подсудимые, их адвокаты, свидетели, прокурор и журналисты регулярно собирались и слушали новые и новые подробности того, как футболисты «Зенита» и «Краснодара» в компании друзей провели самую яркую (из публичных) ночь своей жизни.

Дело Кокорина и Мамаева: все, что надо знать об этом деле до оглашения приговора Хронология событий, главные цифры и цитаты.

Узнали, как они приехали из Санкт-Петербурга в Москву. Сколько заведений посетили за ночь (всего три!), где, с кем и когда поругались. Узнали, что драка с Соловчуком произошла, потому что тот либо назвал парней «петухами», либо тем послышалось, что назвал. Узнали, что драка с Паком – результат осмысленных или неосознанных сравнений последнего с исполнителем PSY. И так и не смогли узнать: говорил ли чиновник о том, что Мамаев и Кокорин с друзьями ****** (болваны). А еще узнали, что в целом обвиняемые не против признать вину, но просили учесть обстоятельства того, почему они применяли агрессию. Речь об этом шла даже на последнем слове. Цитировать всех четверых нет смысла, поэтому лучше взять самое яркое выступление, от Кирилла Кокорина:



«Я дал пощёчину Паку, ударил Соловчука, это неправильно, нельзя было этого делать. Можно было по другому ответить на все эти оскорбления. На следующий день я не сделал бы уже так же, я раскаиваюсь перед родными, приносить извинения… я их приносил уже 4 раза. Может, меня не хотят слышать. Они мужики, они старше, может они сделают выводы сами. Я сделал огромные выводы. Я прочитал 40 книжек в СИЗО, я в жизни столько не читал. Это не наше место. Мы не такие преступники, мы не правы в этой ситуации. Мне это непонятно, что мы договорились и так далее. Это же бред. Неправильно ответили, повели сюда. Каждый готов ответить за свои действия, но не за то, что нам вменяют. Лично для меня и для всех ребят, мы все сделали выводы, все понимают всё. Готовы за это отвечать, ваша честь. Думаю, мы понесли достаточно наказание, но это решать вам. Я поменялся в лучшую сторону. Хотелось бы выйти, посмотреть на синее небо. У нас потолок во время прогулок. Хочу продолжить жить и всё. Будем стараться не попадать в такие ситуации». Говорил Кирилл Кокорин 8 мая.



В итоге именно брат Александра Кокорина стал единственным, кому суд в приговоре переквалифицировал деяние и изменил срок заключения относительно того, что требовал прокурор.



В какой-то момент было ощущение, что итоговый приговор будет составлен так, что все четверо в итоге будут освобождены из зала суда. Нет. Александру Протасовицкому дали 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, трем его друзьям по 1 году 6 месяцам колонии.

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки. Теперь будут апелляции Много слов и эмоций.

Но на данный момент все четверо до колонии не добрались и не пробыли там ни дня. Они продолжают находиться в СИЗО, потому что подали апелляцию на решение суда. День в СИЗО, кстати, оценивается в 1,5 дня колонии общего режима. Так что после оглашения первоначального приговора смысл нахождения в изоляторе только вырос.

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» Дмитрий Аграновский в интервью «Чемпионату» допустил, что на апелляции срок заключения может быть изменен.



«После такого приговора шанс, что срок снизят, есть. Подсчитывать их я бы не стал, но они есть. По статистике не очень часто снижают срок. Если суд дал компромиссное решение между тем, что просила прокуратура и адвокаты, то вообще крайне редко. Здесь судья назначил жестокое наказание – то, что попросил прокурор. Вероятность положительных для подсудимых изменений есть, но подсчитывать её не возьмусь.



Я не думал, что суд первой инстанции даст ровно то, что просит прокурор – а он дали. Поэтому сложно строить прогнозы, здесь ведь тоже замешана политика, но не такая серьёзная, как в случае с оппозиционерами. Тут есть желание устроить показательный процесс, это вмешивается в дело — это плохо. Но это объективная реальность», – сказал Аграновский. При этом допустил, что теоретически наказание могут и ужесточить – закон позволяет подобное.

Чего ждать от апелляций по делу Кокорина-Мамаева. Все подробности Когда заседание? Долго ли ждать решения? Помогут ли Путин и ЕСПЧ? Апелляции реально помогают? И при чём тут «Болотное дело»? Отвечает юрист.

Так что если вы считали, что история Кокорина и Мамаева закончилась, это было зря. Все продолжается, и возможны любые варианты развития событий.