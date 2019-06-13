Дело Кокорина и Мамаева. Апелляция. Дом или колония? LIVE

ОНЛАЙН
11:41. Маленький опрос.
Проголосовать можно по ссылке.
11:38. Одна из судей зачитывает приговоры осуждённых. Если вдруг забыли: братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.
11:35. Также в зале суда присутствует уполномоченный по правам человека. Отсутствуют потерпевшие. Судья говорит, что с ними связались по телефону, и они выразили нежелание участвовать в заседании.
11:32. Пришёл специалист Пичурин Сергей, который проводил исследование по данному делу в суде первой инстанции, Бушманов попросил его допросить. Прокурор не возражает. Судья ходатайство удовлетворила.
11:28. Алане Мамаевой в зале места не хватило, она в зале трансляций. Или из-за детей могли не пустить.
11:27. Наш судебный обозреватель Полина Куимова работает в зале суда. Про суды она теперь знает всё. Ну и мы теперь подкованные.
11:26. Судебная коллегия мосгорсуда — судьи Заурбеков, Нудиева, Рыжова. Зачитывают подсудимым права отвода. У подсудимых, защитников и прокурора отводов не имеется.
11:25. Фото из зала суда.
11:20. Прокурор Тарасова тоже подавала апелляцию, но ее в зале нет. Судьи, кстати, три. Солидно.
11:15. Прилипко на месте. Судебное заседание начинается.
11:05. Заседание суда откладывается. Нет Татьяны Прилипко, адвоката Александра Протасовицкого. А пока остальным адвокатам разрешили пообщаться с подзащитными.
10:55. Алана Мамаева приехала с детьми. Но их скорее всего не пустят — по закону дети до 16 лет не допускаются в зал суда, где рассматриваются уголовные дела. А ведь дети не видели отца с осени.
10:45. Заседание суда начнётся ровно в 11:00. Сегодня в зале суда мы увидим и Мамаева, и Кокориных, и Протасовицкого.
10:30. Здравствуйте! Соскучились по залам суда?
8 мая 2019 года суд приговором подвёл итог бесконечным заседаниям рассмотрения дела Кокорина и Мамаева по существу. До этого на протяжение месяца подсудимые, их адвокаты, свидетели, прокурор и журналисты регулярно собирались и слушали новые и новые подробности того, как футболисты «Зенита» и «Краснодара» в компании друзей провели самую яркую (из публичных) ночь своей жизни.
В какой-то момент было ощущение, что итоговый приговор будет составлен так, что все четверо обвиняемых в итоге будут освобождены из зала суда. Нет. Александру Протасовицкому дали 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, трем его друзьям по 1 году 6 месяцам колонии.
На данный момент все четверо до колонии не добрались и не пробыли там ни дня. Они продолжают находиться в СИЗО, потому что подали апелляцию на решение суда. День в СИЗО, кстати, оценивается в 1,5 дня колонии общего режима. Так что после оглашения первоначального приговора смысл нахождения в изоляторе только вырос.
Все подробности.
А вот тут — мнение юриста.
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