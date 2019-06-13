Катар и Япония участвуют в Кубке Америки, а Мексика нет. В чём дело?

Очередной, 46-й розыгрыш Копа Америка пройдет с 14 июня по 7 июля. В турнире для южноамериканских сборных примут участие 12 команд, среди которых почему-то оказались Катар и Япония. Разбираемся в самом странном и непостоянном турнире для национальных сборных.

Где проведут турнир?

Нынешним летом турнир примет Бразилия. Копа Америка пройдет в 5 городах на 6 стадионах, четыре из которых принимали мундиаль в 2014 году – легендарная «Маракана» в Рио, «Итакеран» в Сан-Паулу, принадлежащий «Коринтианс», домашняя арена «Крузейро» и «Атлетико Минейро» — «Минейран» в Белу-Оризонти, а также «Фонте Нова» в Салвадоре, где играет местная «Баия». Также матчи Кубка Америки пройдут на стадионе клуба «Сан-Паулу» — «Морумби» и на «Арене Гремио», где выступает одноименная команда.



На самом деле, КОНМЕБОЛ планировала провести Кубок Америки в Бразилии еще четыре года назад. Однако тогдашнее руководство конфедерации во главе с президентом-парагвайцем Николасом Леосом, в честь которого кстати назвали стадион в столице страны Ансуньон, вовремя одумалось. Члены КОНМЕБОЛ посчитали, что для Бразилии, принимающей Кубок Конфедераций-2013, ЧМ-2014 и Олимпиаду-2016, Копа Америка станет непосильной ношей. В качестве альтернативы Леос предложил Мексику. Позже с инициативой провести турнир у себя выступила и Боливия. Тем не менее, конфедерация решила сделать все проще. В итоге Бразилия и Чили, которая должна была принимать турнир в 2019 году, просто поменялись очередностью.

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Кто участвует?

За кубок Америки поборются 12 команд — Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор и, внимание — Катар и Япония. Не удивляйтесь, наличие двух последних сборных в турнире объясняется очень просто. Дело в том, что еще в 1993 году руководство КОНМЕБОЛ решило приглашать по две национальные команды из других континентов для популяризации кубка. Одним из гостей-завсегдатаев турнира стала сборная Мексики. Однако в этом розыгрыше, организаторы решили обратить внимание на другие страны. Выбор пал на Катар и Японию, как оказалось финалистов кубка Азии, а Мексика впервые за 26 лет осталась за бортом турнира.

Какой формат?

Три группы по четыре команды. В плей-офф выходят все сборные, которые заняли первое и второе место, а также две лучшие команды, оказавшиеся на третьей строчке. Группы выглядят вот так.



А. Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу



B. Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар



С. Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.

Кто фаворит?

Даже несмотря на отсутствие Неймара, хозяева турнира выглядят сильнее остальных сборных. При Тите (с июня 2016 года) пентакампеоны проигрывали лишь дважды – в товарищеском матче с Аргентиной и четвертьфинале ЧМ-2018 против Бельгии. Обладая невероятным подбором футболистов, главный тренер бразильцев будет иметь возможность серьезно перестраивать игру прямо во время матча. Например, только в центре поля Тите может выбрать кого угодно из гениальной четверки (Фернандиньо, Аллан, Артур, Каземиро) без потери качества взаимодействия. Другие позиции сборной закрыты не менее крутыми футболистами, а за ворота бразильскому специалисту вообще не стоит переживать. Голкиперы Алиссон и Эдерсон – сейчас мечта любого тренера.



Чуть меньше шансов на победу у Уругвая. Едва ли Оскар Табарес может жаловаться на кадры, имеющиеся в его распоряжении. Опытный Муслера, вечно надежные Хименес и Годин, универсальный Торрейра, цепкий Весино, забивные Стуани и Суарес уж точно могут принести команде великолепный результат. Однако проблема в том, что уругвайский специалист давно не может преобразовать звездный подбор игроков в хорошую игру. В последний раз сборная при нем добивалась серьёзного успеха в 2011 году, победив в Кубке Америки. С тех пор Уругвай может похвастаться лишь четвертьфиналом ЧМ-2018.



Об Аргентине, как о фаворите, пожалуй, говорить не стоит. Сейчас в команде идет смена поколений, младшее из которых значительно слабее старшего. Вытащить сборную на своих плечах у Месси вряд ли получится. Неудачный для Аргентины чемпионат мира-2018 – тому подтверждение.

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Почему же турнир странный и непостоянный?

Если вы не заметили, Копа Америка проводится уже в третий раз за пять лет, и в 2020 году турнир будет разыгран вновь. Как же так получилось?



Копа Америка никогда не славилась регулярностью. С 1916-го года розыгрыши турнира проходили с хаотичной периодичностью. Лишь в 1975 году установился определённый порядок. Кубок стали проводить регулярно – сначала раз в 4 года, с 1987-го – раз в два года, с 2001-го – раз в три года и с 2007-го опять раз в 4 года.

В 2016 году организаторы сделали исключение и провели розыгрыш турнира спустя год после предыдущего. На такие перемены руководство конфедерации пошло из-за 100-летия КОНМЕБОЛ. Кубок приурочили к празднованию знаменательной даты и впервые разыграли вне южноамериканского континента – на территории США.



Чтобы не нарушать ранее заданную очередность, Копа Америка проведут и в 2019 году. Однако и этот розыгрыш трофея мог подвергнуться изменениям. Дело в том, что КОНМЕБОЛ сначала хотела организовать турнир в Бразилии из 16 команд. Руководство конфедерации планировало пригласить на Копа Америка-2019 даже Францию, Испанию, Италию и Португалию. Однако воплотить эту идеи футбольные чиновники все-таки не смогли.



В следующем году в кубке снова грядут изменения. Команды поделятся на две группы по шесть команд. Для того, чтобы выйти в плей-офф нужно будет занять минимум четвертое место. Кроме того, с 2020 года турнир вновь обещают проводить регулярно – раз в 4 года, синхронно с чемпионатом Европы. Верится с трудом.