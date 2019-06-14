Год назад Россия сказочно стартовала на ЧМ-2018. Помните, как это было?
Скучаем по фанатскому безумию на Никольской, яркой церемонии открытия, мощному старту сборной и коронному жесту Черчесова после гола Дзюбы.
За день до начала мундиаля Никольская улица стала главным центром притяжения фанатов со всего мира.
В «Лужниках» зрителей ждала эффектная церемония открытия, одним из символов которой стала Жар-Птица.
Разгромная победа сборной России над Саудовской Аравией в первом матче на домашнем чемпионате мира – лучшего сценария и не придумаешь.
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