«За убийство по неосторожности дали 1,4, у меня 1,6. Как тут не улыбаться?»

— К каким результатам вы пришли?
— На видеоматериале был конфликт между мужчинами номер 1 (мужчина в белой шапке) и номер 2 (мужчина полного телосложения). Было физическое воздействие мужчины номер 2 на номер 1 правой рукой.
Экспертиза криминалиста Пичурина из экспертного бюро «Версия»
— Ваша честь, мы восемь месяцев чего-то просим. Сейчас уже ничего просить не хочу. Всё происходящее — это позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится.
Ответ Павла Мамаева на вопрос судьи: «Что вы просите от судебной коллегии»
— Отлетает голова Павла Мамаева, как гандбольный мяч!
Очередная метафора от адвоката Вячеслава Барика, защищающего Кирилла Кокорина
— Правосудие должно быть свободным! Суд у нас НЕ-ЗА-ВИ-СИМ!
Прокурор Зверева о судебной системе страны
— Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?!
Ирония Александра Кокорина в ответ на вопрос судьи, заданный Кириллу Кокорину: «Почему вы улыбаетесь? Весь процесс»
— Зачем вы, журналисты, всё это писали? Прокручивали это по всем федеральным каналам? Если бы всего этого не было, то всё было бы иначе.
Адвокат Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, о плохих журналистах
— Не просто так Кокорину дали звание чемпиона России, когда он был в СИЗО. Какой резон его отправлять сейчас на зону?
Адвокат Стукалова о спортивных заслугах своего подзащитного
— Я бы рекомендовал членам коллегии тоже посмотреть видео. Ещё не появившись в кадре, звучит голос: «Братан, а ты почему Кокорина петухом назвал?!»
Адвокат Барик – о стремительном развитии событий при конфликте
— Очень приятно видеть такое живое, яркое выступление гособвинителя! Хотелось бы поблагодарить за такое желание разобраться в ситуации!
И снова адвокат Барик – на этот раз с иронией в адрес прокурора
— Если честно, радость на душе, что процесс этот заканчивается. Все устали от этого всего.
Павел Мамаев – о нескольких месяцах бесконечных судов
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