4 интриги Кубка Америки — 2019

Совсем скоро стартует 46-й по счёту розыгрыш Кубка Америки. Этот турнир всегда был интересным и насыщенным: из 12 сборных как минимум пять представляют из себя сильные по мировым меркам коллективы, а ждать плей-офф долго не приходится, так как в турнире всего 3 группы по 4 команды. Если такого аргумента вам недостаточно, то ниже – ещё четыре интриги Кубка Америки — 2019, которые должны вас переубедить.

Как Бразилия играет без Неймара?

Сборная-хозяйка турнира уже давно обладает сильнейшей сборной на континенте, но выиграть Кубок Америки не может аж с 2007 года. Казалось бы, настало самое время заполучить заветный трофей, но планы пентакампеонов подкосила большая беда – в одном из товарищеских матчей Неймар получил травму.

Худший сезон Неймара. Ни один футболист не проходил через такое Ничего хорошего.

Да, у Бразилии сумасшедший состав и без главной звезды, но Неймар для селесао – больше, чем обычная прима. Вспомните чемпионат мира – на нём левый вингер делал то же, что Месси делает в «Барселоне» и Аргентине: и продвигал, и создавал, и забивал. На секундочку, Неймар по итогам ЧМ-2018 был лучшим по ожидаемым голевым, вторым – по ожидаемым голам (первый – Кейн с несколькими пенальти), первым по передачам в глубокие зоны, третьим по продвижению мяча на дриблинге, первым по обводкам и третьим по касаниям мяча в штрафной. Задачи, которые обычно распределяются между двумя, а то и тремя игроками, Неймар выполняет в одиночку.



Никто из игроков сборной Бразилии не способен заменить Неймара. В теории на его позиции могут играть Нерес, Коутиньо и Виллиан, на практике же только первый похож по набору качеств на главную звезду пентакампеонов, при этом Нерес не тащит мяч из глубины так, как это делает Ней.



Так или иначе, даже без Неймара состав Бразилии – сильнейший в Южной Америке и один из сильнейших в мире: есть сразу два крутых вратаря (Алисон и Эдерсон), есть несколько сильных центральных защитников (Тьяго Силва, Миранда, Маркиньос и Милитао), есть полный пакет крайних защитников (Дани Алвес, Алекс Сандро и Фелипе Луис), есть хавбеки из топ-клубов на любой вкус (Каземиро, Фернандиньо, Аллан, Артур, также в полузащите может играть Коутиньо), есть крутые вингеры (Нерес, Виллиан) и набор нападающих с самыми разными функциями (Ришарлисон, который тоже может быть вингером, Фирмино и Жезус). Любой результат, кроме победы, станет для селесао провалом.

Выиграет ли Месси Кубок Америки?

В недавнем прошлом Лео с командой проиграли три важнейших финала: один – чемпионата мира — 2014, два – Кубка Америки. С тех пор Месси повзрослел, хоть и превратился, возможно, в лучшую версию себя, а сборная Аргентины стала только слабее – прошлые звёзды постарели, а новых практически не появлялось. Шансы тридцатиоднолетнего гения на трофей со сборной близки к нулю.

Месси проводит великий сезон. Лео – лучший в мире по многим параметрам Доказываем гениальность аргентинца ещё и через цифры.

В 2019 году Аргентина провела всего три игры: товарищеские матчи с Венесуэлой (1:3), Марокко (1:0) и Никарагуа (5:1) – далеко не самые серьёзные соперники. Уже в группе на Кубке Америки Месси и компания встретятся с ребятами посолиднее – Колумбией, Парагваем и Катаром. В плей-офф аргентинцы пройдут (их устроит и третье место в группе, если они не станут худшей третьей командой КА), но дальше точно начнутся трудности.



Состав сборной Аргентины неплохо обновился – всего 11 из 23 игроков сыграли за альбиселесте больше 10 матчей, больше 25 – вообще лишь четверо: Месси, Агуэро, Ди Мария и Отаменди. Из более-менее известных в Европе имён – перечисленная выше четверка, а также Дибала (который, как мы знаем, не может играть на поле одновременно с Месси) из «Ювентуса», Тальяфико из «Аякса», Перейра из «Уотфорда», Фунес Мори из «Вильярреала», Ло Чельсо из «Бетиса» (вроде как у них с Месси неплохая связка, но вывод сделан по матчу с Никарагуа), Акунья из «Спортинга», Паредес из «ПСЖ», запасной защитник «Тоттенхэма» Фойт, запасной нападающий «Интера» Мартинес и несколько знакомых нам по чемпионату мира игроков. Сравните с заявкой сборной Бразилии.



Руководит этой командой Лионель Скалони – тренер, который до этого был помощником Хорхе Сампаоли в «Севилье» и сборной Аргентины и никогда не работал самостоятельно. Сложно поверить, что молодой коуч сделал способный на победу в Кубке Америки коллектив из такого набора игроков.

Огромное интервью с Лео Месси. Боится заканчивать карьеру и скучает по Роналду Нападающий «Барселоны» заговорил.

Что такое сборная Катара?

Гости из других частей света, участвующие в Кубке Америки, уже давно никого не удивляют, но Катар – это что-то новое. Страна, о которой многие узнали только после объявления места проведения ЧМ-2022 и которая по площади в четыре раза меньше, чем Московская область, вдруг принимает участие в КА-2019. Что они там вообще забыли?



На самом деле, Катар уже стал боеспособной сборной. На секундочку, они выиграли Кубок Азии — 2019, обыграв в финале японцев, ещё одних участников Кубка Америки. Видимо, катарские шейхи форсируют подготовку к домашнему ЧМ путём участия сборной в максимальном количестве матчей – жаль, что на Евро их не пустят.

Вряд ли вы знаете кого-либо из сборной Катара, если вы не любитель местного чемпионата. Все без исключения футболисты этой сборной – из команд катарской футбольной лиги: основной десант – из «Аль-Садда» (клуб Хави Эрнандеса), «Аль-Гарафы» и «Аль-Духайля». Главный тренер сборной Катара, Санчес Бас, работает командой с 2017 года; до этого он девять лет работал со сборными и академиями Катара, а еще десять лет до переезда на полуостров испанец тренировал юношей в «Барселоне». Интересно посмотреть на катарскую интерпретацию философии Круиффа.

Кто ещё может выиграть Кубок Америки?

В каждом розыгрыше Кубка Америки в фавориты записывают Бразилию и Аргентину, но последние три раза – в 2011, 2015 и 2016 годах – заветный трофей выигрывали другие сборные: Уругвай и Чили (дважды). Этот год может не стать исключением: альбиселесте уже нельзя назвать фаворитом, а с одной командой – Бразилией – в плей-офф может произойти все, что угодно.



В 2019-м чилийцы вряд ли могут претендовать на золотые медали: всё-таки поколение, которое обыгрывало Аргентину по пенальти два года подряд, уже постарело и не находится в оптимальной форме (один только сдувшийся Санчес чего стоит), а новых звёзд не завезли. Даже в группе Чили придется несладко: там «красных» поджидают Уругвай, Япония и Эквадор.



Скрытый фаворит Кубка Америки – Колумбия. Да, они проиграли англичанам в 1/8 чемпионата мира, да, в заявке нет одного из лучших игроков сборной на турнире в России (Кинтеро), но у этой команды есть много других качественных футболистов на все позиции. У Колумбии есть сильный креативный игрок в лице главной звезды – Хамеса, наши старые знакомые Куадрадо и Фалькао, настрелявший много мячей в этом сезоне Сапата, а также Оспина, Мина, Санчес, Лерма, Ариас и Барриос. Все эти игроки представляют сильные клубы из топ-5 лиг Европы; исключение – Барриос, но за полгода в «Зените» Вильмар доказал, что вполне потянет и более серьезный чемпионат. Первый матч колумбийцев на турнире – против Аргентины, в ночь с 5 на 6 июня, начало — в 1:00 мск.



Ну а Уругвай нельзя назвать теневым фаворитом; кажется, сильнее банды Табареса – только бразильцы. Уругвайцы уже давно выучили тот футбол, который им ставит Табарес, поэтому и являются одной из сильнейших команд турнира, несмотря на почтенный возраст двух звёзд – Суареса и Кавани (обоим по 32). Более того, в составе этой сборной есть и другие звезды: Бентанкур из «Юве», Торрейра из «Арсенала», Лаксальт из «Дженоа», Весино из «Интера», Годин и Хименес, которые совсем недавно были парой центральных защитников «Атлетико», и другие менее известные, но не менее интересные футболисты. Начало турнира – в час ночи 16 июня мск.

Полное расписание матчей можно посмотреть на нашем сайте.

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