5 игроков, от которых топ-клубы АПЛ должны избавиться

Трансферное окно в Англии ещё не открылось, но клубы уже активно покупают и продают игроков. «Чемпионат» собрал несколько известных футболистов, которые, по разным причинам, могут сменить команду летом. Их объединяет одно: они все играют в топ-6 клубов АПЛ.

Зарплата в 400 тыс. фунтов в неделю – уже достаточно убедительный довод избавиться от Санчеса, даже если не смотреть на его игру. А если смотреть на игру… 13 матчей в старте во всех турнирах, два гола, четыре голевых передачи – Санчес особо и не играл. Зато неплохо зарабатывал: за каждый полный матч он получил чуть больше миллиона фунтов. Самая высокая зарплата в команде – главное препятствие, которое может помешать продаже. Но зарплата является в то же время еще одним поводов поскорее избавиться от игрока, потому что его пример вызывает недовольство в раздевалке. Например, Давид де Хеа отклонил предложение о продлении контракта с повышением зарплаты до 300 тыс. в неделю, потому что тоже хочет 400 тыс. Чем платить всем важным игрокам безумные даже для АПЛ деньги, лучше избавиться от одного неважного. Только как?

С Озилом есть одна проблема, которая всё усложняет: это действительно классный футболист. Его видение поля, техника паса и понимание игры тем важнее для «Арсенала», что с потерей Аарона Рэмси он остаётся единственным классным атакующим полузащитником в команде.

Но даже несмотря на это Озила нужно продать. Причину проще всего найти в финале Лиги Европы. Сравните вклад в игру команды десятого номера «Челси» и «Арсенала». Озил пропадает в важных матчах, это давно всем известно, но от этого недостаток не становится менее важным. Наоборот, он критически важен для команды, которая на что-то претендует в Англии: здесь много больших матчей. Поскольку рассчитывать, что 30-летний игрок вдруг резко изменит менталитет, немного наивно, остаётся один выход: расставаться. И найти АПЗ, с которым можно играть и с сильными соперниками.

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Шкодран Мустафи

Игрок сборной Германии, куплен за 40 млн евро, продаётся. Наверное, найдутся желающие приобрести защитника с такими характеристиками хотя бы миллионов за 20. Главное – чтобы потенциальные покупатели не видели игр Мустафи в последнем сезоне. Она так ужасна, что даже трудно выделить какой-то один недостаток: Мустафи выключается из борьбы, теряет своих игроков, принимает странные решения и обвиняет других в своих ошибках. Удивительный регресс от защитника, который лет пять назад казался таким многообещающим. Доказательство – это видео.

Фред

Мы точно знаем, что Фред – неплохой игрок. Но он слишком не вписывается в стиль, который пытается поставить в «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. Он требует от своих полузащитников лучшей работы без мяча, а с мячом главное для них – как можно быстрее дать пас в атаку.По крайней мере, пока на поле есть Погба, а его Сульшер ставил в основу постоянно. В принципе, справедливо: сразу два ленивых центральных полузащитника – немного слишком.

Но из-за этого Фреду нет места в команде, а это по-прежнему неплохой игрок, просто с качествами, которые могут пригодиться в другом месте. Правда, объективно, довольно ограниченный игрок. Он не создаёт моменты, не играет на втором этаже, плохо защищается и не идёт в дриблинг. И не будем забывать: он очень дорого стоил. Держать такого игрока на скамейке просто слишком накладно.

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Джердан Шакири

Шакири стабильно имел игровое время до конца зимы, но потом резко потерял место в основе. Некоторые СМИ писали о конфликте с Юргеном Клоппом, но эта информация не была подтверждена или опровергнута. Просто факт: даже здоровому Джердану тренер на протяжении трёх месяцев предпочитал любого другого игрока. За 10 последних туров в АПЛ он провёл на поле в сумме около получаса. Единственный раз, когда Шакири вышел в старте весной – полуфинал с «Барселоной», когда Клоппу просто некого больше было ставить, так как и Салах и Фирмино были травмированы. Кстати, когда форвард получал игровое время, он был крайне полезен. Проведя за «Ливерпуль» в общей сложности 1200 минут во всех турнирах, то есть примерно 13 матчей, он забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Футболист явно в порядке, но не играет. Наверное, «Ливерпулю» лучше отпустить его. Ну, и найти ещё одного форварда, который будет играть постоянно, ведь не один же Дивок Ориги должен подменять всю звёздную тройку.